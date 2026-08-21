4 lưu ý khi cúng Rằm tháng 7/2026, chuyên gia phong thủy nhắc các gia đình thực hiện đúng quy trình, đón bình an

Những ngày, giờ đẹp cúng Rằm tháng 7 sớm năm 2026 phù hợp với từng con giáp GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, không nhất thiết phải chờ đến đúng ngày Rằm, các gia đình có thể làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm. Từ ngày 11/7 âm lịch, gia chủ có thể tham khảo ngày, giờ phù hợp dưới đây để tiến hành nghi lễ.

Lựa chọn giờ và thời điểm cúng Rằm tháng 7/2026

Rằm tháng 7 âm lịch 2026 vào thứ Năm ngày 27/8/2026 dương lịch. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, gia đình có thể chủ động sắp xếp thời gian làm lễ sớm, nhất là khi điều kiện sinh hoạt không cho phép thực hiện đúng ngày. Gia chủ có thể bắt đầu từ ngày 11/7 âm lịch, đồng thời căn cứ tuổi của người đứng lễ để tham khảo ngày, giờ phù hợp.

Thời điểm trong ngày thực hiện lễ Vu Lan, cúng Phật, thần linh và gia tiên thường thực hiện vào ban ngày; lễ thí thực chúng sinh thường được làm vào chiều tối.

Trình tự các lễ nên được phân biệt rõ

Giữa các vùng miền và gia đình, phong tục thờ cúng Rằm tháng 7 cũng có sự khác nhau. Rằm tháng 7 không chỉ là dịp nhiều gia đình tưởng nhớ ông bà, tổ tiên mà còn gắn với lễ Vu Lan và tục cúng thí thực trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt.

Về trình tự thực hiện các lễ, chuyên gia phong thủy khuyên tiến hành theo trình tự: cúng Phật, cúng thần linh và gia tiên trước; lễ thí thực chúng sinh thực hiện sau.

Nếu có điều kiện, gia chủ có thể lên chùa làm lễ Vu Lan, cầu siêu tỏ lòng báo hiếu tới cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất. Sau đó, về nhà làm lễ cúng Phật, lễ cúng Thần linh và lễ cúng Gia tiên. 3 lễ này sẽ được làm lần lượt vào ban ngày, còn cúng thí thực cô hồn tôi nên thực hiện vào buổi chiều tối. Trường hợp không muốn cúng cô hồn tại nhà thì có thể nhờ nhà chùa làm giúp lễ này.

Với gia đình có ban thờ Phật tại nhà, mâm cúng Phật được đặt ở vị trí cao hơn, sau đó đến khu vực thờ thần linh và gia tiên. Lễ cúng chúng sinh được thực hiện ngoài trời, trước cửa nhà…

Chú ý về các lễ vật phù hợp với từng lễ

Tùy theo điều kiện, phong tục, quan niệm, mỗi nhà có cách chuẩn bị lễ cúng khác nhau. Thông thường, lễ cúng Rằm tháng 7 sẽ gồm ba phần chính ở trên, không nên gom tất cả thành một mâm lễ duy nhất. Theo đó, mọi người cũng cần chuẩn bị lễ vật phù hợp, tươm tất.

Mâm cúng Phật

Với gia đình theo đạo Phật, mâm cúng Phật thường ưu tiên đồ chay, hoa quả tươi và những lễ vật đơn giản. Điều quan trọng của mâm lễ là sự trang nghiêm và thành kính được đặt lên trên việc phải có nhiều món. Thời điểm thích hợp nhất để cúng Phật là ban ngày, sau đó gia đình thụ lộc.

Mâm cúng thần linh và gia tiên

Mâm lễ chuẩn bị có thể là cỗ chay hoặc mặn theo phong tục từng gia đình. Những món dâng lễ nên chọn dựa trên điều kiện thực tế, sở thích của gia đình và thực phẩm theo mùa. Thời điểm này tuy đã bước sang mùa thu nhưng tiết trời còn khá nóng, ta nên lựa chọn đồ ăn có vị mát, tính hàn.

Mâm cúng thần linh, gia tiên thường có kèm theo chút tiền vàng tượng trưng như quần áo, giầy dép… Đồ mã chuẩn bị nên ở mức vừa phải.

Mâm cúng chúng sinh

Lễ thí thực chúng sinh là một phong tục khác với lễ cúng gia tiên. Mâm lễ thường gồm những món đơn giản như cháo trắng, gạo, muối, bánh kẹo, hoa quả, bỏng, khoai, ngô, sắn... Một số gia đình còn chuẩn bị giấy tiền, quần áo chúng sinh và các loại vàng mã. Tuy nhiên, việc có sử dụng vàng mã hay không là tùy phong tục và quan niệm của từng gia đình chứ không phải bắt buộc.

Quần áo chúng sinh với nhiều màu sắc (xanh lam, xanh lá mạ, vàng, hồng...). Khi rải tiền vàng ra mâm, để 4 hướng Đông 3, Tây 7, Nam 9, Bắc 1, mỗi hướng tương ứng với 3-7-9-1 nén hương (nén nhang).

Bày lễ và cúng ngoài trời hoặc trước cửa chính ngôi nhà. Gia chủ có thể đọc các bài văn cúng hoặc khấn nôm theo tâm nguyện. Kết thúc lễ cô hồn, gạo, muối được vãi ra sân, đường, nhớ là phải đốt vàng mã khi hương còn đang cháy.

Theo chuyên gia, nếu làm lễ gia tiên, điều đáng quý nhất vẫn là sự tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Với lễ Vu Lan, đó còn là dịp nhắc mỗi người về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Còn với lễ thí thực, việc chia sẻ vật thực và thực hành lòng từ bi mới là giá trị mà nhiều gia đình hướng tới.

Lau dọn bàn thờ, chuẩn bị văn khấn chu đáo

Trước khi làm lễ, khu vực thờ cúng nên được lau dọn sạch sẽ, các đồ thờ được sắp xếp ngay ngắn. Mâm lễ cần được bày biện gọn gàng, tránh tình trạng quá nhiều đồ nhưng thiếu sự ngăn nắp.

Ngoài ra, cần chuẩn bị văn khấn chu đáo cho nghi thức cúng Rằm tháng 7/2026. Bài khấn thường bao gồm lời mời tổ tiên, thần linh chứng giám, lời tri ân công đức, cùng những mong cầu bình an, sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình. Khi đọc văn khấn, gia chủ cần giữ thái độ trang nghiêm, thành kính, tránh đọc qua loa hoặc thiếu tập trung.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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