6 thứ từng khiến bạn mất ngủ, càng trưởng thành càng thấy chẳng đáng để bận tâm

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Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Có những chuyện từng khiến chúng ta buồn bã, tranh cãi, cố gắng chứng minh bản thân hay níu kéo bằng mọi giá. Nhưng càng trưởng thành, người ta càng hiểu: bình yên đôi khi bắt đầu từ việc biết điều gì không còn đáng để mình bận lòng.

Càng trưởng thành càng hiểu: Không phải chuyện gì cũng đáng để bận tâm

Càng trưởng thành, con người càng có xu hướng nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Những điều từng khiến chúng ta mất ngủ, buồn phiền hay cố gắng chứng minh bản thân dần trở nên không còn quá quan trọng. Lời đánh giá của người khác, nhu cầu phải hơn thua hay những cuộc tranh cãi để chứng minh mình đúng có thể từng chiếm rất nhiều tâm trí, nhưng sau những trải nghiệm và va chạm, người ta mới nhận ra rằng không phải điều gì cũng đáng để đánh đổi sự bình yên.

Trong hành trình trưởng thành, nhiều người cũng thay đổi cách nhìn về tiền bạc, vật chất và các mối quan hệ. Một món đồ đắt tiền có thể mang lại niềm vui nhất thời nhưng không quyết định chất lượng của một cuộc sống. Tương tự, một mối quan hệ từng rất quan trọng cũng không nhất thiết phải được níu giữ bằng mọi giá nếu cả hai đã không còn phù hợp. Biết đủ, biết buông bỏ và không chạy theo sự công nhận từ bên ngoài đôi khi lại là dấu hiệu của một người thực sự trưởng thành.

Quan trọng hơn, càng sống lâu càng hiểu rằng quá khứ dù có tiếc nuối đến đâu cũng không thể quay lại thay đổi. Điều có ý nghĩa là biết nhìn lại để rút ra bài học, sau đó dành thời gian cho hiện tại và những người thực sự quan trọng. Sau cùng, một cuộc sống đáng giá không nhất thiết phải khiến người khác ngưỡng mộ, mà là khi bản thân có sức khỏe, có những mối quan hệ chân thành, có một mái nhà bình yên và không phải dành quá nhiều năm tháng cho những điều vốn chẳng đáng bao nhiêu.

6 thứ từng khiến bạn mất ngủ, càng trưởng thành càng thấy chẳng đáng để bận tâm - Ảnh 1.Thấu hiểu 5 lời khuyên về tiền bạc này, đời tự khắc ngừng 'overthinking' và nhẹ tênh

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