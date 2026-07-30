3 kiểu người càng ở gần càng dễ khiến bạn hao tổn năng lượng: Người khôn ngoan biết giữ khoảng cách

| Thâm cung bí sử
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Trong cuộc sống, lòng tham không phải lúc nào cũng thể hiện qua tiền bạc. Đôi khi, nó ẩn sau những cách cư xử rất quen thuộc: xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên, luôn đòi hỏi ở người khác nhưng chưa từng nhìn lại chính mình hay thích lợi dụng câu chuyện của người khác để thỏa mãn sự tò mò. Nhận ra sớm những biểu hiện ấy cũng là cách để giữ gìn sự bình yên cho chính mình.

Trong cuộc sống, không phải kiểu người nào cũng đến để ở lại mãi mãi. Một số mang đến bài học quý giá, trong khi những người khác có thể chỉ là một gánh nặng, làm mất đi năng lượng và sự bình yên của bạn.

Điều đáng nói là những mối quan hệ khiến con người tổn thương sâu sắc nhất lại hiếm khi bắt đầu bằng xung đột. Ban đầu, mọi thứ đều rất bình thường. Bạn sẵn sàng giúp đỡ, nhường nhịn, bao dung vì nghĩ rằng ai rồi cũng có lúc khó khăn. Nhưng theo thời gian, sự tử tế của bạn dần bị xem là điều hiển nhiên, sự chân thành trở thành cái cớ để người khác đòi hỏi nhiều hơn.

Người xưa có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Chọn người để kết giao đôi khi còn quan trọng hơn cố gắng làm hài lòng tất cả. Nếu nhận ra những dấu hiệu dưới đây, có lẽ điều bạn cần không phải là tiếp tục hy sinh, mà là học cách giữ một khoảng cách vừa đủ.

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3 kiểu người càng ở gần càng khiến bạn hao tổn năng lượng

Người không bao giờ biết đủ sẽ không bao giờ biết ơn

Có một kiểu người rất dễ gặp trong cuộc sống: Bạn giúp họ một lần, họ cảm ơn. Bạn giúp hai lần, họ vui vẻ đón nhận. Đến lần thứ mười, họ bắt đầu mặc nhiên xem đó là trách nhiệm của bạn.

Đến khi bạn từ chối chỉ một lần vì không còn khả năng giúp đỡ, mọi công sức trước đó bỗng trở nên vô nghĩa. Trong mắt họ, bạn không còn là ân nhân mà trở thành người "thay đổi", "ích kỷ" hay "không còn như trước".

Điều đáng ngại không nằm ở sự vô ơn, mà ở việc họ gần như không còn biết kính sợ điều gì, cũng không cảm thấy áy náy trước cách mình đối xử với người khác.

Theo tâm lý học, khi một hành động tốt được lặp lại quá nhiều mà không có ranh giới rõ ràng, người nhận rất dễ hình thành tâm lý mặc nhiên được hưởng. Khi đó, lòng biết ơn dần biến mất và được thay thế bằng cảm giác đòi hỏi.

Vì thế, đừng nghĩ rằng càng cho đi nhiều thì càng được trân trọng. Trong nhiều trường hợp, chính việc thiếu giới hạn mới khiến lòng tốt của bạn mất đi giá trị.

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Người luôn nhìn thấy lỗi của người khác nhưng chưa bao giờ nhìn lại mình

Trong bất kỳ tập thể nào cũng có những người dường như không bao giờ hài lòng.

Thời tiết xấu cũng than phiền. Đồng nghiệp làm chưa vừa ý cũng chỉ trích. Gia đình đối xử tốt vẫn cảm thấy chưa đủ.

Họ luôn có lý do để bực bội và luôn tìm được một người khác phải chịu trách nhiệm cho những điều không như ý trong cuộc sống của mình.

Ở cạnh những người như vậy lâu ngày, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái phải liên tục giải thích, xin lỗi hoặc cố gắng làm vừa lòng họ, dù nhiều khi bản thân chẳng hề sai.

Điều đáng tiếc là càng nhún nhường, họ càng mặc nhiên cho rằng mình có quyền phán xét nhiều hơn.

Một mối quan hệ lành mạnh luôn được xây dựng trên sự thấu hiểu từ cả hai phía. Nếu một người chỉ biết yêu cầu người khác thay đổi mà chưa bao giờ tự điều chỉnh chính mình, mối quan hệ đó rất khó mang lại sự bình yên lâu dài.

3 kiểu người càng ở gần càng dễ khiến bạn hao tổn năng lượng: Người khôn ngoan biết giữ khoảng cách - Ảnh 2.

Một số mối quan hệ tưởng chừng thân thiết nhưng lại khiến con người liên tục chịu áp lực, hao tổn năng lượng và đánh mất sự bình yên trong cuộc sống. Ảnh minh họa

Người thích bàn tán chuyện thiên hạ rồi sớm muộn cũng biến bạn thành câu chuyện

Có người xem việc bàn luận chuyện người khác là cách để giết thời gian.

Hôm nay họ kể với bạn chuyện của người này. Ngày mai họ lại mang chuyện của người khác ra bình phẩm. Họ luôn tỏ ra thân thiết, biết nhiều chuyện và sẵn sàng chia sẻ những bí mật mà người khác không hề muốn bị tiết lộ.

Thoạt nhìn, điều đó có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị.

Nhưng hãy thử nghĩ theo một cách khác: nếu hôm nay họ có thể mang câu chuyện riêng tư của người khác kể cho bạn nghe, thì rất có thể vào một ngày nào đó, chính câu chuyện của bạn cũng sẽ trở thành chủ đề trong cuộc trò chuyện với người khác.

Người thích thị phi thường không mang đến sự tin cậy. Họ có thể rất khéo léo trong giao tiếp, nhưng sự khéo léo ấy nhiều khi chỉ phục vụ cho nhu cầu tò mò, phán xét hoặc tạo thêm mâu thuẫn.

Khoảng cách vừa đủ không phải là lạnh lùng, mà là cách để bảo vệ sự bình yên của chính mình.

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Càng trưởng thành càng hiểu: Không phải mối quan hệ nào cũng cần giữ lại

Có một sự thật khá chua chát nhưng cũng rất đáng suy ngẫm: cuộc sống nhẹ nhõm hơn không phải khi chúng ta có thêm nhiều mối quan hệ, mà khi biết buông bớt những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi.

Người biết ơn sẽ trân trọng lòng tốt dù bạn chỉ giúp một lần. Người tử tế sẽ không lợi dụng sự chân thành của người khác. Người có giáo dưỡng sẽ biết giữ chừng mực trong lời nói, hành động và cả cách đối xử với những người xung quanh.

Ngược lại, nếu một người chỉ biết đòi hỏi, luôn đổ lỗi cho người khác và mang thị phi đến bất cứ nơi nào họ xuất hiện, điều khôn ngoan nhất không phải là cố gắng thay đổi họ, mà là thay đổi khoảng cách giữa bạn và họ.

Suy cho cùng, bình yên không đến từ việc làm hài lòng tất cả mọi người. Bình yên bắt đầu từ khoảnh khắc bạn biết lựa chọn ai xứng đáng để bước cùng mình trên những chặng đường dài của cuộc sống.

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