3 thói quen mua sắm người giàu âm thầm từ bỏ: Không phải vì keo kiệt mà vì biết cách giữ tiền đẻ ra tiền
GĐXH - Nhiều người cho rằng giàu là có thể mua bất cứ thứ gì mình thích. Thực tế, không ít người có tài chính vững vàng lại chủ động nói "không" với 3 thói quen mua sắm rất phổ biến. Không phải vì họ tiết kiệm quá mức, mà vì hiểu rằng mỗi khoản chi hôm nay đều ảnh hưởng đến giá trị tài sản trong tương lai.
Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành côngThâm cung bí sử -
GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.
Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều nàyThâm cung bí sử -
GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.
Nhiều người chỉ đến khi về già mới nhận ra: Duy trì 5 điều này mỗi ngày mới là 'bí quyết' sống vui, khỏe và hạnh phúcThâm cung bí sử -
GĐXH - Tuổi già hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe hay điều kiện kinh tế mà còn được tạo nên từ những thói quen tưởng chừng rất đơn giản. Duy trì kết nối với người thân, vận động đều đặn, giữ tinh thần lạc quan và tạo niềm vui mỗi ngày có thể giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh, hạn chế cô đơn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.
Kiếm bao nhiêu cũng dễ 'trôi' hết nếu không sớm thay đổi 3 thói quen nàyThâm cung bí sử -
GĐXH - Không ít người có thu nhập ổn định nhưng cuối tháng vẫn rơi vào cảnh "ví rỗng". Nguyên nhân không hẳn vì kiếm quá ít mà xuất phát từ những sai lầm trong cách chi tiêu và quản lý tài chính. Nếu muốn tích lũy tài sản và giữ tiền hiệu quả, hãy xem bạn có đang mắc một trong ba thói quen phổ biến dưới đây hay không.
20 nguyên tắc giúp tài lộc tìm đến bạn: Người khôn ngoan không chỉ kiếm tiền mà còn biết giữ tiềnThâm cung bí sử -
GĐXH - Nhiều người nghĩ tài lộc đến từ may mắn, nhưng thực tế, cách bạn suy nghĩ, hành động và quản lý cuộc sống mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Nếu muốn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và mở ra nhiều cơ hội phát triển, đừng bỏ qua 20 nguyên tắc đơn giản nhưng đáng suy ngẫm dưới đây.
Cảm thấy sếp không còn trọng dụng? Đừng vội nghỉ việc, người khôn ngoan thường làm 3 điều này trướcThâm cung bí sử -
GĐXH - Không ít người từng trải qua cảm giác bị cấp trên phê bình nhiều hơn, ít được giao việc quan trọng hoặc dường như không còn được tin tưởng như trước. Trong hoàn cảnh đó, phản ứng phổ biến nhất là muốn nghỉ việc ngay lập tức. Tuy nhiên, quyết định đưa ra khi cảm xúc đang chi phối đôi khi lại khiến chính người lao động chịu nhiều thiệt thòi hơn về lâu dài.
3 kiểu người càng ở gần càng dễ khiến bạn hao tổn năng lượng: Người khôn ngoan biết giữ khoảng cáchThâm cung bí sử -
GĐXH - Trong cuộc sống, lòng tham không phải lúc nào cũng thể hiện qua tiền bạc. Đôi khi, nó ẩn sau những cách cư xử rất quen thuộc: xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên, luôn đòi hỏi ở người khác nhưng chưa từng nhìn lại chính mình hay thích lợi dụng câu chuyện của người khác để thỏa mãn sự tò mò. Nhận ra sớm những biểu hiện ấy cũng là cách để giữ gìn sự bình yên cho chính mình.
Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm nàyThâm cung bí sử -
GĐXH - Không phải mức lương hay xuất phát điểm quyết định một người có trở nên giàu có hay không. Theo nhiều nghiên cứu về tài chính cá nhân và tâm lý hành vi, những người tích lũy tài sản bền vững thường sở hữu 5 đặc điểm tưởng rất bình thường nhưng lại tạo nên khác biệt lớn. Nếu bạn đang có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là nền tảng giúp tài sản tăng trưởng đều đặn theo thời gian.
Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất ở 4 chữ: "Gần quá hóa hèn", 3 mối quan hệ càng gần càng dễ thiệt thânThâm cung bí sử -
GĐXH - Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: "Gần quá hóa hèn".
Được người khác mời ăn cơm, dù thân đến đâu cũng đừng làm 2 điều này nếu không muốn mất lòngThâm cung bí sử -
GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần chân thành là đủ để duy trì các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong giao tiếp của người trưởng thành, đôi khi chính những chi tiết nhỏ trên bàn ăn lại quyết định người khác đánh giá bạn là người tinh tế hay vô duyên. Theo góc nhìn tâm lý học, khi được người khác mời ăn, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu cũng nên tránh hai điều dưới đây nếu muốn được yêu mến và tôn trọng lâu dài.