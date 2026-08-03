Nhiều người chỉ đến khi về già mới nhận ra: Duy trì 5 điều này mỗi ngày mới là 'bí quyết' sống vui, khỏe và hạnh phúc
GĐXH - Tuổi già hạnh phúc không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe hay điều kiện kinh tế mà còn được tạo nên từ những thói quen tưởng chừng rất đơn giản. Duy trì kết nối với người thân, vận động đều đặn, giữ tinh thần lạc quan và tạo niềm vui mỗi ngày có thể giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh, hạn chế cô đơn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.
Kiếm bao nhiêu cũng dễ 'trôi' hết nếu không sớm thay đổi 3 thói quen nàyThâm cung bí sử -
GĐXH - Không ít người có thu nhập ổn định nhưng cuối tháng vẫn rơi vào cảnh "ví rỗng". Nguyên nhân không hẳn vì kiếm quá ít mà xuất phát từ những sai lầm trong cách chi tiêu và quản lý tài chính. Nếu muốn tích lũy tài sản và giữ tiền hiệu quả, hãy xem bạn có đang mắc một trong ba thói quen phổ biến dưới đây hay không.
20 nguyên tắc giúp tài lộc tìm đến bạn: Người khôn ngoan không chỉ kiếm tiền mà còn biết giữ tiềnThâm cung bí sử -
GĐXH - Nhiều người nghĩ tài lộc đến từ may mắn, nhưng thực tế, cách bạn suy nghĩ, hành động và quản lý cuộc sống mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Nếu muốn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và mở ra nhiều cơ hội phát triển, đừng bỏ qua 20 nguyên tắc đơn giản nhưng đáng suy ngẫm dưới đây.
Cảm thấy sếp không còn trọng dụng? Đừng vội nghỉ việc, người khôn ngoan thường làm 3 điều này trướcThâm cung bí sử -
GĐXH - Không ít người từng trải qua cảm giác bị cấp trên phê bình nhiều hơn, ít được giao việc quan trọng hoặc dường như không còn được tin tưởng như trước. Trong hoàn cảnh đó, phản ứng phổ biến nhất là muốn nghỉ việc ngay lập tức. Tuy nhiên, quyết định đưa ra khi cảm xúc đang chi phối đôi khi lại khiến chính người lao động chịu nhiều thiệt thòi hơn về lâu dài.
3 kiểu người càng ở gần càng dễ khiến bạn hao tổn năng lượng: Người khôn ngoan biết giữ khoảng cáchThâm cung bí sử -
GĐXH - Trong cuộc sống, lòng tham không phải lúc nào cũng thể hiện qua tiền bạc. Đôi khi, nó ẩn sau những cách cư xử rất quen thuộc: xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên, luôn đòi hỏi ở người khác nhưng chưa từng nhìn lại chính mình hay thích lợi dụng câu chuyện của người khác để thỏa mãn sự tò mò. Nhận ra sớm những biểu hiện ấy cũng là cách để giữ gìn sự bình yên cho chính mình.
Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm nàyThâm cung bí sử -
GĐXH - Không phải mức lương hay xuất phát điểm quyết định một người có trở nên giàu có hay không. Theo nhiều nghiên cứu về tài chính cá nhân và tâm lý hành vi, những người tích lũy tài sản bền vững thường sở hữu 5 đặc điểm tưởng rất bình thường nhưng lại tạo nên khác biệt lớn. Nếu bạn đang có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là nền tảng giúp tài sản tăng trưởng đều đặn theo thời gian.
Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất ở 4 chữ: "Gần quá hóa hèn", 3 mối quan hệ càng gần càng dễ thiệt thânThâm cung bí sử -
GĐXH - Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: "Gần quá hóa hèn".
Được người khác mời ăn cơm, dù thân đến đâu cũng đừng làm 2 điều này nếu không muốn mất lòngThâm cung bí sử -
GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần chân thành là đủ để duy trì các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong giao tiếp của người trưởng thành, đôi khi chính những chi tiết nhỏ trên bàn ăn lại quyết định người khác đánh giá bạn là người tinh tế hay vô duyên. Theo góc nhìn tâm lý học, khi được người khác mời ăn, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu cũng nên tránh hai điều dưới đây nếu muốn được yêu mến và tôn trọng lâu dài.
Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc nàyThâm cung bí sử -
GĐXH - Trong cuộc sống, không ít người thường xuyên bị xem nhẹ, bị lợi dụng hoặc bị bắt nạt, dù họ không hề kém cỏi hay thiếu năng lực. Điều khiến họ rơi vào tình cảnh ấy đôi khi chỉ là vì quá nhẫn nhịn, quá dễ thỏa hiệp và không biết giữ giới hạn cho bản thân. Theo tâm lý học, người thực sự khiến người khác nể trọng không phải là người nóng nảy hay hung hăng, mà là người biết mềm mỏng đúng lúc và cứng rắn đúng chỗ.
Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soátThâm cung bí sử -
GĐXH - Chỉ một lời chê cũng đủ khiến nhiều người day dứt suốt cả ngày, trong khi hàng loạt lời động viên lại nhanh chóng bị lãng quên. Theo các chuyên gia về hành vi, điều đó không có nghĩa bạn yếu đuối mà là cách bộ não được lập trình để luôn cảnh giác với nguy cơ. Tuy nhiên, nếu không biết điều chỉnh, những suy nghĩ tiêu cực có thể âm thầm điều khiển mọi quyết định trong cuộc sống.
Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 e ngại với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do thực tế đến bất ngờThâm cung bí sử -
GĐXH - Sau tuổi 50, nhiều phụ nữ không còn tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn như thời trẻ mà ưu tiên sự bình yên, tôn trọng và đồng hành. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, họ thường cân nhắc kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia tâm lý, điều khiến họ e ngại không nằm ở tuổi tác, mà ở cách đối phương ứng xử và nhìn nhận về hôn nhân, bạn đời.