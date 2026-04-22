6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ năm 2026
GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, những trường hợp này sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi.
Hiện nay, căn cứ theo khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, những trường hợp này cần lưu ý vì sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ. Cụ thể:
1. Trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích trong: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
2. Trường hợp người dân thực hiện cấp đổi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
3. Trường hợp người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động đất đai mà có nhu cầu được cấp mới Giấy chứng nhận.
4. Trường hợp đã có các sai sót tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: Cấp không đúng thẩm quyền/ Cấp không đúng đối tượng sử dụng đất/ Cấp sai diện tích đất/ Cấp đất không đủ điều kiện được cấp/ Cấp đất không được sử dụng đúng mục đích/ Sai sót ở thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất.
5. Trường hợp giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án tuyên hủy.
6. Trường hợp Đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án nhưng người phải thi hành án không nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp.
Đối với những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận nhưng chủ sở hữu tài sản, người sử dụng đất cố tình không giao nộp Giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện hủy Giấy chứng nhận đã cấp.
Quýt sim cuối vụ ngọt lịm, vỏ mỏng dính, giá rẻ, tiểu thương nhập hàng liên tục bán không nghỉ taySản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Theo các tiểu thương, quýt sim vào cuối vụ vị càng thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, giá lại phải chăng nên được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
Mua VF 3 trong tháng 4: Chi phí lăn bánh thấp hơn giá niêm yết nhờ loạt ưu đãi khủngSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Nhờ loạt ưu đãi về giá lên đến 9%, phương án "mua xe 0 đồng" với lãi suất cố định, cùng chính sách miễn phí sạc 3 năm, VinFast VF 3 đang là mẫu xe "dễ mua – dễ nuôi" bậc nhất trên thị trường ô tô Việt.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 22/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Meyhomes Voyage – hành trình đa sắc trải nghiệm Meyhomes Capital Phú QuốcSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
Ngày 21/04 vừa qua, tại Phú Quốc, sự kiện "Meyhomes Voyage" – Lễ khai trương Văn phòng bán hàng & trải nghiệm Meyhomes Capital Phú Quốc do MEYGROUP tổ chức đã diễn ra thành công. Chương trình mang đến hành trình trải nghiệm hấp dẫn dành cho các đại lý chiến lược cùng đội ngũ chuyên viên kinh doanh xuất sắc.
Lãi suất 6 tháng cao nhất 8,5%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng được bao nhiêu tiền về tay?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 8,5%/năm.
Hà Nội: Diễn biến giá chung cư phường Yên Nghĩa tháng 4/2026 có thiết lập mặt bằng giá mới?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên chung cư tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.
Giá USD hôm nay (22/4): USD giảm về sát 26.600 đồng, có nên mua tích trữ lúc này?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH – Giá USD hôm nay 22/4 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ cả trong ngân hàng lẫn thị trường tự do, kéo tỷ giá về sát mốc 26.600 đồng/USD. Diễn biến này khiến nhiều người đặt câu hỏi: đây có phải “điểm mua” hợp lý hay nên tiếp tục chờ đợi?
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 22 - 26/4/2026: Cập nhật mới nhất danh sách khu dân cư sẽ bị mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 22 - 26/4/2026: Cúp điện gần 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay 22/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 22/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm, giá bán ra quay trở lại quanh vùng 80 triệu đồng/kg.
