Bộ Công Thương có chỉ đạo mới nhất về xăng E10

Không gián đoạn nguồn cung xăng sinh học E10

Nhằm bảo đảm nguồn cung xăng sinh học theo lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học trên toàn quốc, ngày 8/6/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành Văn bản số 1781 gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng liên tục cho thị trường.

Trước đó, ngày 7/11/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi cả nước; đồng thời tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp tuyệt đối không gián đoạn nguồn cung xăng sinh học.

Để triển khai hiệu quả lộ trình này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn, cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.

Cục cũng yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để bảo đảm việc cung ứng xăng sinh học cho thị trường không bị gián đoạn; đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết nhằm duy trì hoạt động bán hàng ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, xử lý.

Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng "Quanh tôi", Cục yêu cầu khẩn trương hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 12/6/2026.

Việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương mà còn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra ổn định, liên tục trên phạm vi cả nước.

Công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thuộc Bộ Công Thương vừa chính thức thông báo thiết lập và đưa vào vận hành hòm thư điện tử tại địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn. Đây là kênh chuyên trách nhằm tiếp nhận toàn bộ các thông tin, tài liệu và ý kiến phản ánh từ phía người tiêu dùng liên quan đến mặt hàng xăng E10.

Ngay sau khi tiếp nhận dữ liệu từ người dân, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia sẽ nhanh chóng kích hoạt các quy trình nghiệp vụ cần thiết, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan nhằm xác minh vụ việc, bảo đảm tối đa quyền cùng lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng.

Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ; thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh bị phản ánh; thời điểm đổ xăng; loại xe, năm sản xuất; nội dung phản ánh và đề nghị.

Cùng đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh (nếu có) để phục vụ việc xác minh, xử lý.

Người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn liên quan đến xăng E10.

Việc công bố đầu mối tiếp nhận phản ánh được thực hiện trong bối cảnh xăng sinh học E10 đang được triển khai tại nhiều địa phương. Đây là kênh thông tin để người tiêu dùng phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình mua, sử dụng xăng E10, đồng thời góp phần tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thị trường.

Ngoài kênh này, người dân có thể phản ánh qua ứng dụng "Quanh tôi" các vấn đề trong kinh doanh xăng dầu như: bán không đúng giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn, hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường

Từ ngày 1/6, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc, thay thế xăng khoáng RON 95 trong lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu xanh. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được kinh doanh đến hết năm 2030. Liên quan đến trách nhiệm khi phương tiện gặp sự cố được cho là xuất phát từ việc sử dụng xăng E10, Bộ Công Thương cho biết nếu có đủ căn cứ chứng minh nguyên nhân do chất lượng nhiên liệu, đơn vị cung cấp xăng dầu phải chịu trách nhiệm trước tiên. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu cũng có trách nhiệm xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ Công Thương khuyến cáo người dân ngừng sử dụng nhiên liệu ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ chất lượng không bảo đảm; đồng thời phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu để được xem xét, xử lý.