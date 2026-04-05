Năm 2026 đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ tại Cao Bằng?

Hiện nay, nhu cầu tách thửa, hợp thửa đất của người dân tương đối cao. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại Cao Bằng, căn cứ theo quyết định số 46/2024/QĐ – UBND tỉnh Cao Bằng được ban hành ngày 14/10/2024 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất nông nghiệp.

Cụ thể, đối với đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 100 m²/thửa.

Đối với đất rừng sản xuất, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 1.000 m²/thửa.

Đối với đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở thì diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách được áp dụng theo hạn mức quy định tại khoản 2 Điều này.

Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024 và Điều 3 quyết định số 46/2024/QĐ – UBND tỉnh Cao Bằng.

