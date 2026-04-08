Cần Thơ: Đất vườn bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

Thứ tư, 14:00 08/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quyết định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ, đất phi nông nghiệp tại các xã phường phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 80m2, đất trồng cây lâu năm tại các phường là 150m2, tại các xã là 300m2 thì mới được cấp sổ đỏ.

Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại  Cần Thơ, căn cứ theo quyết định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ được ban hành ngày 11/12/2025 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất nông nghiệp.

Cụ thể, đối với đất phi nông nghiệp tại các xã, phường diện tích tối thiểu sau tách thửa là 80m2.

Đối với loại hình đất trồng cây lâu năm diện tích tối thiểu tại các phường là 150m2, tại các xã là 300m2 thì mới được cấp sổ đỏ.

Đối với đất trồng cây hằng năm khác, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung, đất làm muối và đất nông nghiệp khác, diện tích tối thiểu để tách thửa tại các xã, phường là 500m2.

Đối với đất trồng lúa, diện tích tối thiểu  tách thửa là 1000m2.

Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024 và Điều 3 quyết định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại Cà Mau năm 2026

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 48/2024/QĐ – UBND tỉnh Cà Mau, thửa đất nông nghiệp phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 300m2 tại các phường và thị trấn, 500m2 tại các xã thì đủ điều kiện tách sổ đỏ.

3 khoản tiền phải nộp khi chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư năm 2026

GĐXH - Khi chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn (đất nông nghiệp) sang đất thổ cư, hộ gia đình và cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất cùng một số khoản phí liên quan.

Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại Cà Mau năm 2026

Diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại Cà Mau năm 2026

3 iPhone rẻ nhất hiện nay: Chỉ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

3 iPhone rẻ nhất hiện nay: Chỉ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

GĐXH - Bộ 3 iPhone được coi là rẻ nhất Việt Nam hiện nay với chất lượng, phần cứng vẫn quá ổn nếu dùng cơ bản, không quá thua kém trước iPhone 17 Pro Max hay iPhone 18 Pro Max.

Samsung A37 và A36: Xung nhịp 2.75GHz và Galaxy AI có tạo nên đột phá?

Samsung A37 và A36: Xung nhịp 2.75GHz và Galaxy AI có tạo nên đột phá?

Samsung Galaxy A37 5G và A36 đang tạo nên cuộc đối đầu thú vị trong phân khúc tầm trung. Việc hiểu rõ sự khác biệt về chip xử lý và RAM giúp gia đình bạn chọn được thiết bị ưng ý nhất.

Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách chọn SH 125 và SH 160 thay SH Mode, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách chọn SH 125 và SH 160 thay SH Mode, Air Blade vì rẻ hiếm thấy

GĐXH - Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý đang chủ động giảm giá nhằm hút khách hàng, điều hiếm có của xe máy Honda từ trước tới nay.

Giá USD hôm nay 8/4: Đồng loạt hạ nhiệt, giá USD tự do lùi về 26.805 đồng/USD

Giá USD hôm nay 8/4: Đồng loạt hạ nhiệt, giá USD tự do lùi về 26.805 đồng/USD

GĐXH - Ngày 8/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi giá USD trên cả thị trường quốc tế lẫn thị trường tự do cùng giảm, trong khi tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định ở mức 25.108 đồng/USD.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách các khu vực sẽ nằm trong diện bị mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cập nhật danh sách các khu vực sẽ nằm trong diện bị mất điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua?

Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ tăng mạnh, quanh vùng 78 - 79 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 8/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng ra sao?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn tăng gần 5 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Nhiều hộ dân sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Nhiều hộ dân sẽ bị mất điện hơn 10 tiếng/ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hà Nội: Biệt thự tại phường Yên Nghĩa rao bán sôi nổi tháng 4/2026

Hà Nội: Biệt thự tại phường Yên Nghĩa rao bán sôi nổi tháng 4/2026

GĐXH - Hiện nay, dù không nổi bật như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên khu vực phường Yên Nghĩa mới vẫn có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 140 cho đến hơn 360 triệu đồng/m2.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 8 - 12/4/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/4/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 7/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trải nghiệm xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ đẳng cấp, đi 75 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ đẳng cấp, đi 75 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Thực tế xe máy điện giá 32 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp, động cơ 2.500W, chạy 100km/lần sạc, tiện ích thông minh, tốc độ cao rẻ chỉ ngang Vision

Thực tế xe máy điện giá 32 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp, động cơ 2.500W, chạy 100km/lần sạc, tiện ích thông minh, tốc độ cao rẻ chỉ ngang Vision

Một loại xoài Việt đang bán đầy chợ giá chỉ hơn chục nghìn đồng/kg, tiểu thương tiêu thụ hàng tạ mỗi ngày ai nhìn cũng muốn mua

Một loại xoài Việt đang bán đầy chợ giá chỉ hơn chục nghìn đồng/kg, tiểu thương tiêu thụ hàng tạ mỗi ngày ai nhìn cũng muốn mua

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,7% khi gửi chỉ từ 5 triệu đồng: Choáng số lãi về tay khi gửi 600 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,7% khi gửi chỉ từ 5 triệu đồng: Choáng số lãi về tay khi gửi 600 triệu đồng

