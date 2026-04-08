Cần Thơ: Đất vườn bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại Cần Thơ, căn cứ theo quyết định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ được ban hành ngày 11/12/2025 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất nông nghiệp.

Cụ thể, đối với đất phi nông nghiệp tại các xã, phường diện tích tối thiểu sau tách thửa là 80m2.

Đối với loại hình đất trồng cây lâu năm diện tích tối thiểu tại các phường là 150m2, tại các xã là 300m2 thì mới được cấp sổ đỏ.

Đối với đất trồng cây hằng năm khác, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung, đất làm muối và đất nông nghiệp khác, diện tích tối thiểu để tách thửa tại các xã, phường là 500m2.

Đối với đất trồng lúa, diện tích tối thiểu tách thửa là 1000m2.

Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024 và Điều 3 quyết định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ.

