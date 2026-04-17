Tin vui cho người dân Hà Nội, làm sổ đỏ, thủ tục đất đai thời gian tới nhanh hơn nhiều

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, thời gian giải quyết các thủ tục đất đai dự kiến được rút ngắn từ 15–30% so với trước đây. Kết quả này đến từ việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và tái cấu trúc quy trình xử lý hồ sơ. Tính đến ngày 15.4.2026, toàn thành phố đã thực hiện ủy quyền 668 thủ tục hành chính theo 11 hình thức khác nhau; trong đó nhiều thủ tục liên quan đất đai được chuyển giao từ cấp thành phố xuống sở, ngành và cấp xã.

Thực tế cho thấy, việc phân cấp đã giúp rút ngắn thời gian xử lý trung bình từ 3–5 ngày đối với nhiều thủ tục, đồng thời nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn lên 95,77%, tăng 1,52% so với trước khi triển khai. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp cải thiện đáng kể hiệu quả giải quyết thủ tục đất đai.

Không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn thời gian, Hà Nội còn đẩy mạnh số hóa và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, thành phố có 2.075 thủ tục hành chính, trong đó hơn 53,6% đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, và khoảng 52,5% được tái cấu trúc theo hướng trực tuyến. Đặc biệt, 100% thủ tục đã được triển khai theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục đất đai ở bất cứ đâu.

Song song với đó, công tác đơn giản hóa thủ tục cũng được chú trọng. Thành phố đã phê duyệt đơn giản hóa 15 thủ tục, giúp giảm trung bình 1,26 ngày xử lý mỗi hồ sơ. Việc này góp phần giảm áp lực cho cơ quan hành chính và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Hiệu quả kinh tế - xã hội từ cải cách cũng rất rõ rệt. Chỉ trong hơn 3,5 tháng đầu năm 2026, việc phân cấp, ủy quyền đã giúp xử lý gần 10.000 hồ sơ ở cấp sở, ngành và hơn 121.000 hồ sơ ở cấp xã, tiết kiệm tổng cộng khoảng 32,5 tỉ đồng chi phí xã hội.

Với những kết quả trên, cải cách thủ tục hành chính đất đai tại Hà Nội đang cho thấy chuyển biến tích cực, hướng tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm.

