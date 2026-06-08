Ngày Tài chính số 2026: Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt sang xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện

Sau 7 năm gắn với tên gọi "Ngày Không Tiền Mặt", chương trình năm 2026 chính thức bước sang giai đoạn mới với tên gọi "Ngày Tài chính số", đánh dấu bước chuyển từ mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt sang xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Đây là một bước chuyển phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia mà Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai.

Điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình là Hội thảo "Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số" diễn ra sáng 6/6, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về xu hướng thanh toán thông minh, vai trò của thanh toán số trong phát triển kinh tế liên ngành, cơ hội và thách thức của thanh toán xuyên biên giới, cũng như các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh tiếp cận tài chính số.

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất nhận định rằng thanh toán thông minh đang trở thành hạ tầng mềm kết nối tài chính số, kinh tế số và xã hội số, đóng vai trò quan trọng trong Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Prudential Việt Nam tham gia ngày hội tài chính số, mang theo ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ không chỉ là công cụ bảo vệ rủi ro, mà còn là một trụ cột trong hành trình xây dựng năng lực tài chính bền vững của mỗi cá nhân và gia đình Việt. Ảnh: BTC

Đại Lâm Mộc