6 vị trí nốt ruồi 'quý tướng' mang lại may mắn, tài vận sung túc cho đàn ông
GĐXH - Với đàn ông, nếu sở hữu 6 nốt ruồi "quý tướng" dưới đây, cuộc đời thường may mắn, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc dồi dào, làm gì cũng dễ thành công.
1. Nốt ruồi trên trán: Dấu hiệu của phú quý và quyền lực
Trong nhân tướng học, trán tượng trưng cho tiền vận và trí tuệ. Người đàn ông có vầng trán cao, rộng, đầy đặn thường thông minh, có chí tiến thủ và sớm thành công. Nếu trên trán lại xuất hiện nốt ruồi sáng, rõ nét, đó là dấu hiệu "thiên thời" trợ vận.
Họ thường được quý nhân giúp đỡ, công danh thuận lợi, cuộc sống sung túc.
Tùy vị trí mà ý nghĩa nốt ruồi cũng khác nhau: nốt ruồi bên trái trán tượng trưng cho may mắn và tài lộc; ở giữa trán là biểu tượng của quyền lực; còn phía phải trán lại báo hiệu sự nghiệp thăng hoa, công danh rộng mở.
2. Nốt ruồi ở mông: Sinh ra đã có số nhàn hạ
Đàn ông có nốt ruồi ở mông được xem là người mang vận "phú quý trời ban". Ngay từ nhỏ, họ đã có cuộc sống sung túc, ít phải lo nghĩ.
Khi trưởng thành, dù không quá xuất sắc trong học tập, họ vẫn dễ dàng có công việc tốt, được trọng dụng nhờ tính cách điềm đạm và may mắn bẩm sinh.
Thậm chí, có người không cần bon chen vẫn sống đủ đầy nhờ tài sản, phúc đức tổ tiên để lại. Cuộc đời của họ được ví như "ngồi mát ăn bát vàng".
3. Nốt ruồi ngang cánh mũi: Tượng trưng cho trí tuệ và sự nghiệp rực rỡ
Đây là vị trí nốt ruồi hiếm gặp nhưng rất quý. Người có nốt ruồi ngang cánh mũi thường tinh tế, sống nội tâm và đặc biệt thông minh.
Họ không chỉ có ngoại hình thu hút mà còn sở hữu đầu óc nhanh nhạy, giỏi tính toán, biết nắm bắt cơ hội.
Sự nghiệp của họ thường lên như diều gặp gió, thành công đến từ năng lực thật sự chứ không phải may rủi.
4. Nốt ruồi giữa hai lông mày: Quyền uy và thăng tiến
Khoảng giữa hai lông mày còn gọi là "Ấn đường" là nơi thể hiện vận mệnh và quyền thế.
Nếu đàn ông có nốt ruồi tại đây, đặc biệt là nốt ruồi đen hoặc nâu sáng, đó là điềm báo tốt lành. Họ có tố chất lãnh đạo, biết điều hành và thường đạt được vị trí cao trong công việc.
Tuy nhiên, nếu nốt ruồi có màu xám, mờ nhạt thì ngược lại, dễ gặp rắc rối trong sự nghiệp, thậm chí có thời điểm sa sút. Vì thế, màu sắc và hình dáng nốt ruồi cũng là yếu tố quan trọng để nhận định vận may.
5. Nốt ruồi ở cằm: Càng lớn tuổi càng phát tài
Đàn ông có nốt ruồi ở cằm được xem là người có hậu vận giàu sang. Vị trí này biểu trưng cho đất đai, bất động sản và của cải tích lũy.
Họ thường sở hữu nhiều tài sản, nhà đất hoặc dễ thành công khi đầu tư lĩnh vực này. Càng lớn tuổi, vận tài lộc càng vượng, cuộc sống ổn định và sung túc.
Ngoài ra, những người này thường có học thức, cư xử khéo léo, biết hoạch định tương lai rõ ràng. Nhờ vậy, họ ít khi vướng sai lầm lớn trong cuộc đời.
6. Nốt ruồi ở lòng bàn chân: Bẩm sinh có tài lãnh đạo
Theo nhân tướng học, lòng bàn chân tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Người đàn ông có nốt ruồi tại đây thường có chí lớn, biết nắm bắt thời cơ, có khả năng dẫn dắt người khác.
Họ không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn dũng cảm, dám nghĩ dám làm, luôn tiến về phía trước. Nhờ tầm nhìn xa và sự quyết đoán, họ dễ thành công trong thương trường, được nhiều người kính nể.
Vị trí nốt ruồi gợi mở về vận mệnh
Dù nốt ruồi có thể phần nào gợi mở về vận mệnh, song điều quan trọng nhất vẫn là ý chí, nỗ lực và cách sống của mỗi người.
Bởi may mắn chỉ là yếu tố hỗ trợ, còn tài vận thực sự lại được tạo nên từ chính sự chăm chỉ, kiên định và lòng tử tế.
Một người biết hướng thiện, làm việc có tâm thì dù không có "nốt ruồi phú quý", cuộc đời vẫn viên mãn và an yên.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Sohu
