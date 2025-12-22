Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế 'ăn' phạt nguội liên tiếp mà không biết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Danh sách các điểm lắp camera phạt nguội tại Hà Nội

Theo Quyết định 319/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, Thủ đô sẽ triển khai Đề án lắp đặt hơn 40.000 camera giao thông trong giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, khoảng 16.000 camera sẽ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, thành phố đã xây dựng hệ thống giám sát an ninh thông minh, triển khai camera AI phạt nguội tại các tuyến đường trọng điểm, nâng cấp hệ thống camera giám sát tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội.

Theo ghi nhận từ Cục CSGT (cập nhật tháng 10/2025), Hà Nội hiện có hơn 600 cụm camera tại khoảng 550 nút giao thông, tập trung vào việc giám sát các vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, quá tốc độ, đi sai làn và sử dụng điện thoại.

Hệ thống camera AI được trang bị nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ đối tượng ở khoảng cách 500 - 700m. Ảnh: CATP Hà Nội

Hệ thống camera AI được trang bị nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ đối tượng ở khoảng cách 500 - 700m, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Các camera này được bố trí tại các tuyến, nút giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm, cửa ngõ ra vào TP Hà Nội, nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát giao thông và đảm bảo an ninh, trật tự đô thị.

Đến nay, hàng loạt tuyến đường, nút giao thông trọng điểm tại Hà Nội đã và đang được lắp đặt camera AI, như: Giảng Võ - Cát Linh, Điện Biên Phủ - Trần Phú, Phan Đình Phùng - Hùng Vương, Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Ô Chợ Dừa, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Hàng Giấy - Hàng Đậu, Quán Thánh - Thanh Niên, Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Kim Mã – Núi Trúc, Phố Huế - Hàng Bài, Tràng Thi - Cửa Nam, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, Võ Chí Công - Xuân La, cùng các tuyến cửa ngõ Nhật Tân - Nội Bài… và nhiều điểm khác.

Các vị trí lắp đặt đều là khu vực có mật độ giao thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc hoặc thường xảy ra vi phạm. Việc phủ kín hệ thống giám sát sẽ giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, phục vụ công tác điều tra, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Theo Công an Thành phố Hà Nội, đến ngày 18/12/2025, khi toàn bộ hệ thống hoàn thiện, nhiều tuyến đường trong nội đô sẽ không cần bố trí lực lượng Cảnh sát Giao thông túc trực thường xuyên như trước. Sang quý III/2026, hệ thống sẽ được mở rộng thêm khả năng phân tích hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác sai nơi quy định và tự động trích xuất dữ liệu phục vụ xử phạt hành chính.

Việc triển khai hệ thống camera AI không chỉ giúp giảm tải cho lực lượng chức năng mà còn tăng tính minh bạch trong xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, an toàn và văn minh hơn.

Hệ thống tự động phát hiện, ghi nhận các vi phạm TTATGT. Ảnh: CATP Hà Nội

Phạt nguội là gì?

Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông mà người vi phạm không bị dừng xe và xử lý ngay tại chỗ, mà được ghi lại bằng camera hoặc thiết bị kỹ thuật. Cơ quan chức năng sẽ xác minh và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện để nộp phạt sau một thời gian.

Hình thức này dựa vào bằng chứng khách quan (hình ảnh, video) từ hệ thống giám sát để xử lý các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, đi sai làn... nhằm nâng cao ý thức và quản lý giao thông hiệu quả.

Tham gia giao thông cần lưu ý những gì để không bị phạt nguội?

Khi tham gia giao thông để không bị "dính" phạt nguội người dân cần xây dựng thói quen tuân thủ luật một cách tự giác. Dưới đây là những lưu ý quan trọng cần lưu ý:

- Không đè vạch liền, không đi sai làn đường dành cho loại xe của mình (nhất là tại các giao lộ có làn rẽ trái/phải riêng biệt).

- Chú ý biển cấm dừng, cấm đỗ, cấm rẽ hoặc cấm đi ngược chiều.

- Tuyệt đối không dừng xe hoặc đi đè lên các khu vực vạch mắt cáo/vạch xương cá tại các ngã tư.

- Không vượt đèn vàng, đèn đỏ.

- Chú ý các biển báo hạn chế tốc độ khi vào khu dân cư hoặc các đoạn đường cao tốc có camera giám sát tốc độ tự động.

- Không dừng xe quá lâu tại nơi có biển "Cấm đỗ".

- Khi dừng xe (vẫn nổ máy, người lái trên xe), phải bật đèn tín hiệu báo rẽ/khẩn cấp.

- Đảm bảo xe đỗ sát mép đường theo đúng quy định.

- Biển số xe không bị che khuất, không dán decal làm thay đổi số/chữ.

- Đảm bảo đèn hậu, đèn phanh và đèn pha (khi đi đêm) hoạt động bình thường.

Các lỗi thường gặp và mức phí phạt nguội năm 2025

Năm 2025, các lỗi phạt nguội phổ biến gồm vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn, dùng điện thoại, không thắt dây an toàn, vi phạm nồng độ cồn… với mức phạt tăng đáng kể theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Dưới đây là các lỗi phạt nguội thường gặp và mức phạt người tham gia giao thông cần lưu ý:

1. Mức phạt nguội vượt đèn đỏ

Phạt nguội ô tô

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 1 Vượt đèn đỏ (không gây tai nạn giao thông) + Bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm. 2 Vượt đèn đỏ (gây tai nạn giao thông) + Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Phạt nguội xe máy

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 1 Vượt đèn đỏ (không gây tai nạn giao thông) + Bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm. 2 Vượt đèn đỏ (gây tai nạn giao thông) + Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

2. Mức phạt nguội xe máy, ô tô chạy quá tốc độ

Phạt nguội xe máy

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 1 Chạy xe máy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng 2 Chạy xe máy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng 3 Chạy xe máy quá tốc độ quy định trên 20 km/h Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra:

- Trường hợp điều khiển xe máy thành nhóm từ 02 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (điểm b khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP);

- Trường hợp điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng (điểm a khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP). Đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạt nguội ô tô

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 1 Chạy xe ô tô quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng 2 Chạy xe ô tô quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe 3 Chạy xe ô tô quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe 4 chạy xe ô tô quá tốc độ quy định trên 35 km/h Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe

Ngoài ra, trong trường hợp người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm a khoản 10, điểm đ khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

3. Mức phạt nguội ô tô chạy sai làn đường

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 1 Điều khiển xe không đủ điều kiện đã thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối) đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí + Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm 2 Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) trừ trường hợp (1) + Bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm 3 Không đi đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông + Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

4. Mức phạt nguội ô tô, xe máy đi ngược chiều

Phạt nguội xe máy

- Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều", trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

+ Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng;

+ Trừ 02 điểm GPLX.

- Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây tai nạn giao thông.

+ Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng;

+ Trừ 10 điểm GPLX.

Phạt nguội ô tô

- Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều", trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định

+ Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng;

+ Trừ 04 điểm GPLX.

- Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây tai nạn giao thông

+ Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng;

+ Trừ 10 điểm GPLX.

- Mức phạt lỗi đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

+ Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng;

+ Trừ 10 điểm GPLX.

