Ai đã cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương?

Thành Tân Sở được xây dựng từ năm 1883 - 1885 trên tổng diện tích gần 23 ha, nhằm chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài. Thời điểm xây dựng, thành có cấu trúc theo hình chữ nhật với chiều dài 548m, chiều rộng 418m kèm theo hào lũy, kho tàng, doanh trại, được làm kiên cố bằng đất, đá. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, thời gian, những dấu tích của thành hầu như không còn (trong hình là hiện vật của vật liệu xây dựng các công trình quan trọng tại thành Tân Sở).