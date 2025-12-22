Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ai đã cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương?

Thứ hai, 10:58 22/12/2025 | Đời sống
Hùng Trần
Hùng Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tấm bia đá lớn với khối lượng hàng chục tấn, được khắc Chiếu Cần Vương, dựng trong khuôn viên đền thờ để tưởng nhớ vua Hàm Nghi và các nhà yêu nước trong phong trào Cần Vương.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 1.

Thành Tân Sở (xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) là di tích thành lũy quân sự cuối triều Nguyễn. Di tích gắn liền với vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương, thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất đối với thế lực xâm lược, thổi bùng ngọn lửa yêu nước chống Pháp những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Với những giá trị đặc biệt, thành Tân Sở được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích Quốc gia từ năm 1995.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 2.

Thành Tân Sở được xây dựng từ năm 1883 - 1885 trên tổng diện tích gần 23 ha, nhằm chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài. Thời điểm xây dựng, thành có cấu trúc theo hình chữ nhật với chiều dài 548m, chiều rộng 418m kèm theo hào lũy, kho tàng, doanh trại, được làm kiên cố bằng đất, đá. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, thời gian, những dấu tích của thành hầu như không còn (trong hình là hiện vật của vật liệu xây dựng các công trình quan trọng tại thành Tân Sở).

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 3.

Sau sự kiện binh biến đêm 04/7/1885 tại Kinh thành Huế, đại thần Tôn Thất Thuyết rước vua Hàm Nghi ra Thành Tân Sở. Tại đây, ngày 13/7/1885, vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân phò Vua đánh Pháp. Từ đó, thành Tân Sở trở thành trung tâm kháng chiến của phong trào yêu nước chống Pháp. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, nhân dân khắp cả nước dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sỹ phu yêu nước đã nổi dậy đánh Pháp.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 4.

Sau 135 năm từ ngày Vua Hàm Nghi đặt chân đến Tân Sở và ban chiếu dụ Cần Vương, công trình Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương được xây dựng trên nền thành lũy cũ. Đây là nơi để các thế hệ con cháu nước Việt tự hào, ghi nhớ truyền thống yêu nước, tinh thần chống giặc bất khuất của các bậc tiền nhân.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 5.

Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Trị cùng nhân dân địa phương tổ chức nghinh rước long vị vua Hàm Nghi từ Thế Miếu đại nội Huế, linh vị các đại thần Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường từ quê hương đưa vào đền an vị và thờ phụng.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 6.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1967, trú xã Cam Lộ) - Quản lý Khu di tích quốc gia thành Tân Sở, Đền thờ vua Hàm Nghi được xây dựng trên diện tích khoảng 3 ha, thiết kế mô phỏng theo phong cách kiến trúc thời nhà Nguyễn. Khác với nguyên mẫu ở Kinh thành Huế, vật liệu xây dựng Đền ở Quảng Trị chủ yếu bằng bê tông cốt thép.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 7.

Đền thờ gồm 5 gian, chính giữa thờ vua Hàm Nghi, hai bên là các gian thờ Binh bộ Thượng thư Tôn Thất Thuyết, Kỳ vỹ Quận công Nguyễn Văn Tường cùng các tướng sĩ Cần Vương, các văn thân, sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 8.

Chân dung tự họa của Vua Hàm Nghi (24/7/1896, than chì trên giấy) được trưng bày tại Đền thờ Vua ở chiến khu Tân Sở. Cùng với đó, tại đền thờ còn lưu giữ một số hiện vật gắn với vua Hàm Nghi như bát, đũa, ống hút thuốc… từng được vua sử dụng.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 9.

Mới đây, người dân tỉnh Quảng Trị đã dựng một bia đá lớn, khắc Chiếu Cần Vương, dựng trong khuôn viên đền thờ để tưởng nhớ vua Hàm Nghi và các nhà yêu nước trong phong trào Cần Vương.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 10.

Ông Hiếu cho biết, bia được làm bằng đá nguyên khối nặng hàng chục tấn, sau khi hoàn thiện bia rộng 4,2m, cao 2,6m, dày 0,7m, nặng hơn 11 tấn. Bia khắc lại nội dung Chiếu Cần Vương bằng chữ Hán và chữ quốc ngữ.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, việc khắc song ngữ giúp đông đảo người dân dễ đọc, dễ hiểu, vừa giữ nguyên giá trị gốc, vừa phát huy giá trị giáo dục, truyền bá lịch sử đến cộng đồng. "Chúng tôi hy vọng tấm bia không chỉ là một hiện vật trưng bày mà còn trở thành tài liệu giáo dục truyền thống yêu nước, góp phần làm phong phú thêm không gian lịch sử, văn hóa tại Khu di tích thành Tân Sở", ông Hiếu chia sẻ.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 12.

Bài học về phong trào Cần Vương có giá trị to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Việc đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích này nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ về tinh thần yêu nước của vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương, nhắc nhở hậu nhân luôn biết ơn quá khứ, trân trọng, nâng niu hiện tại và tương lai.

Ai cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương - Ảnh 13.Hàng ngàn người rước sắc phong bảo vật của vua Hàm Nghi

GĐXH - Đầu năm, hàng ngàn người dân xã Phú Gia (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ hội rước sắc phong vua Hàm Nghi ban tặng cho dân làng để cầu bình an.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng Trị

Cận cảnh đạo sắc phong vua triều Nguyễn ban cho Đại lang tôn thần Nguyễn Văn Mưu ở Quảng Trị

Tạm giữ hình sự kẻ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vàng vua triều Nguyễn

Tạm giữ hình sự kẻ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vàng vua triều Nguyễn

Xử lý nghiêm hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông

Xử lý nghiêm hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông

Điều kỳ lạ về tuổi thọ 300 - 400 năm của các vua Hùng

Điều kỳ lạ về tuổi thọ 300 - 400 năm của các vua Hùng

Lễ hội đền vua Mai: Vây quanh núi xem các đô vật trổ tài

Lễ hội đền vua Mai: Vây quanh núi xem các đô vật trổ tài

Cùng chuyên mục

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế 'ăn' phạt nguội liên tiếp mà không biết

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế 'ăn' phạt nguội liên tiếp mà không biết

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông mà người vi phạm không bị dừng xe và xử lý ngay tại chỗ, mà được ghi lại bằng camera hoặc thiết bị kỹ thuật. Tham gia giao thông đường bộ, lái xe cần lưu ý những gì để không bị phạt nguội?

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tử vi tuổi Tỵ năm Bính Ngọ 2026 được nhận định là một năm cát hung song hành, tốt xấu đan xen. Dù không phải giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ, nhưng vận trình lại khá ổn định.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này không tỏa sáng sớm nhưng càng sống lâu càng sắc nét, càng trải đời càng sáng rõ giá trị của mình.

Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026

Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, từ năm 2026, một số trường hợp người lao động dù đã hưởng lương hưu hằng tháng vẫn có thể được nhận thêm trợ cấp một lần.

Đây là trường hợp duy nhất được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026

Đây là trường hợp duy nhất được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, trường hợp nào được cấp thẻ căn cước vô thời hạn? Dưới đây là thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Thìn. Vận trình chung có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và danh tiếng.

Tháng sinh Âm lịch của người giỏi tích luỹ và quản lý tiền bạc

Tháng sinh Âm lịch của người giỏi tích luỹ và quản lý tiền bạc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây được xem là nhóm có số mệnh hanh thông, về sau sự nghiệp ổn định, tài chính dư dả.

Người dân bắt buộc phải khai báo tạm vắng trong trường hợp này

Người dân bắt buộc phải khai báo tạm vắng trong trường hợp này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các trường hợp người dân phải khai báo tạm vắng theo quy định tại Luật Cư trú 2020.

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?

Xem nhiều

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Dần năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Dần năm 2026

Đời sống

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều khởi sắc đối với người tuổi Dần.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026

Đời sống
Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời

Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đời

Đời sống
Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống
11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026

11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top