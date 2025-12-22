Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026
GĐXH - Theo quy định, từ năm 2026, một số trường hợp người lao động dù đã hưởng lương hưu hằng tháng vẫn có thể được nhận thêm trợ cấp một lần.
Những đối tượng nào vừa có lương hưu vừa được nhận trợ cấp một lần?
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có 2 nhóm đối tượng chính có thể vừa hưởng lương hưu hàng tháng, vừa nhận thêm trợ cấp một lần.
Người lao động đóng BHXH vượt số năm tối đa
Tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định:
- Đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%;
- Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.
Theo đó, lao động nữ có mức lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%. Lao động nam được tính 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH, mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, mức tối đa cũng là 75%.
Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH và lao động nữ đóng đủ 30 năm BHXH sẽ đạt mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
Tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định:
- Lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 30 năm thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
- Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn quy định bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn số năm quy định tại khoản 1 Điều này kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu.
Theo đó, người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn mức để hưởng lương hưu tối đa khi nghỉ hưu sẽ được hưởng đồng thời hai chế độ, gồm hưu trí và trợ cấp một lần.
Chế độ hưu trí bao gồm lương hưu hằng tháng, thẻ bảo hiểm y tế, các chế độ tử tuất, tai nạn lao động theo quy định.
Khoản trợ cấp một lần được tính cho thời gian người lao động đã đóng BHXH vượt quá 30 năm đối với lao động nữ và 35 năm đối với lao động nam.
Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định rõ cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và làm thủ tục nghỉ hưu ngay, mức trợ cấp được tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng vượt.
Đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng tiếp tục tham gia BHXH, mức trợ cấp một lần được tính bằng 2 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng vượt.
Người đang hưởng lương hưu định cư tại nước ngoài
Theo quy định tại Điều 78 và Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, những người đang nhận lương hưu hàng tháng nhưng có nhu cầu ra nước ngoài định cư có thể lựa chọn nhận trợ cấp một lần.
- Người đang hưởng lương hưu hàng tháng thực hiện thủ tục ra nước ngoài để định cư và có nguyện vọng hưởng trợ cấp một lần.
Mức trợ cấp được tính dựa trên thời gian đã đóng BHXH, trừ đi thời gian đã hưởng lương hưu.
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định thế nào?
Tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định như sau:
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
- Bằng 1,5 lần của mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng trước năm 2014.
Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi để tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
- Bằng 02 lần của mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng từ năm 2014 trở đi;
- Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng nhưng không quá 02 lần của mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
Đây là trường hợp duy nhất được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, trường hợp nào được cấp thẻ căn cước vô thời hạn? Dưới đây là thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Thìn. Vận trình chung có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và danh tiếng.
Tháng sinh Âm lịch của người giỏi tích luỹ và quản lý tiền bạcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây được xem là nhóm có số mệnh hanh thông, về sau sự nghiệp ổn định, tài chính dư dả.
Người dân bắt buộc phải khai báo tạm vắng trong trường hợp nàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các trường hợp người dân phải khai báo tạm vắng theo quy định tại Luật Cư trú 2020.
Phú Thọ: Sống cạnh lò đốt than, sức khỏe người dân thôn Cương bị đe dọaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tồn tại giữa khu dân cư, lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều hộ dân. Khói bụi dày đặc từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe, khiến không ít gia đình buộc phải di tản đi nơi khác.
Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?
'Xây Tết 2026' tặng gần 30.000 phần quà cho công nhânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Xây Tết 2026" với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc" dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mão năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình tổng thể của người tuổi Mão được đánh giá là tương đối sáng sủa. Dù không phải năm đại cát đại lợi, nhưng đây lại là giai đoạn "bình hòa", thuận để tích lũy.
Sinh đúng những ngày Âm lịch này, vận may theo suốt đờiĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ vận mệnh của một con người.
11 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026Đời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2024, quy định 11 nhóm tham gia BHYT được hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026Đời sống
GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.