Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026

Thứ hai, 07:17 22/12/2025 | Đời sống
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo quy định, từ năm 2026, một số trường hợp người lao động dù đã hưởng lương hưu hằng tháng vẫn có thể được nhận thêm trợ cấp một lần.

Những đối tượng nào vừa có lương hưu vừa được nhận trợ cấp một lần?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có 2 nhóm đối tượng chính có thể vừa hưởng lương hưu hàng tháng, vừa nhận thêm trợ cấp một lần.

Người lao động đóng BHXH vượt số năm tối đa

Tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định:

- Đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%;

- Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Theo đó, lao động nữ có mức lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%. Lao động nam được tính 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH, mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, mức tối đa cũng là 75%.

Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH và lao động nữ đóng đủ 30 năm BHXH sẽ đạt mức hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026 - Ảnh 1.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, đáp ứng đầy đủ các điều kiện người lao động có thể vừa hưởng lương hưu hàng tháng, vừa nhận thêm trợ cấp một lần. Ảnh minh họa: TL

Tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định:

- Lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 30 năm thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

- Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn quy định bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm đóng cao hơn số năm quy định tại khoản 1 Điều này kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu.

Theo đó, người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn mức để hưởng lương hưu tối đa khi nghỉ hưu sẽ được hưởng đồng thời hai chế độ, gồm hưu trí và trợ cấp một lần.

Chế độ hưu trí bao gồm lương hưu hằng tháng, thẻ bảo hiểm y tế, các chế độ tử tuất, tai nạn lao động theo quy định.

Khoản trợ cấp một lần được tính cho thời gian người lao động đã đóng BHXH vượt quá 30 năm đối với lao động nữ và 35 năm đối với lao động nam.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định rõ cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu và làm thủ tục nghỉ hưu ngay, mức trợ cấp được tính bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng vượt.

Đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng tiếp tục tham gia BHXH, mức trợ cấp một lần được tính bằng 2 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng vượt.

Người đang hưởng lương hưu định cư tại nước ngoài

Theo quy định tại Điều 78 và Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, những người đang nhận lương hưu hàng tháng nhưng có nhu cầu ra nước ngoài định cư có thể lựa chọn nhận trợ cấp một lần.

- Người đang hưởng lương hưu hàng tháng thực hiện thủ tục ra nước ngoài để định cư và có nguyện vọng hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp được tính dựa trên thời gian đã đóng BHXH, trừ đi thời gian đã hưởng lương hưu.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định thế nào?

Tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- Bằng 1,5 lần của mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng trước năm 2014.

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi để tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

- Bằng 02 lần của mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng nhưng không quá 02 lần của mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Lịch chi trả lương hưu tháng 12 mới nhất, 4 tỉnh nào được chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH?Lịch chi trả lương hưu tháng 12 mới nhất, 4 tỉnh nào được chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH?

GĐXH - Theo quy định của BHXH, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 12 sẽ tiếp tục được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Xã hội
