68 tuổi, tôi đau lòng khi chồng bệnh, vợ chồng con trai từ thành phố về chỉ đề cập đến một chuyện

Tôi năm nay 68 tuổi. Vợ chồng tôi hiếm muộn, chạy chữa mãi mới có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Con trai tôi năm nay gần 30 tuổi, đã lấy vợ và có một cô con gái.

Con trai tôi là con một nên từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều. Con muốn gì, nếu trong khả năng, chúng tôi đều cố gắng đáp ứng. Lớn lên một chút, những việc trong nhà vợ chồng tôi cũng ít khi để con phải động tay vào. Nhiều người nói chúng tôi chiều con, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng vợ chồng tôi vẫn nghĩ đó là cách thể hiện tình yêu của mình với con.

Ảnh minh họa.

Đến khi con đi làm, rồi lấy vợ, có con, trong mắt vợ chồng tôi, con vẫn luôn là đứa bé cần được bảo vệ. Những chuyện khó khăn, chúng tôi vẫn là người đứng ra giải quyết thay con, kể cả chuyện tiền nong. Có lẽ chính vì được bố mẹ bao bọc quá lâu nên con trai tôi dần quen với việc có chuyện gì cũng để bố mẹ lo và không tự chủ động trong cuộc sống của mình.

Sau khi con lấy vợ, con nói muốn mua nhà trên thành phố, vợ chồng tôi đã quyết định bán mảnh đất đẹp cạnh nhà để đưa tiền cho con. Lúc ấy, chúng tôi chỉ nghĩ, nhà cửa, đất đai rồi sau này cũng để lại cho con. Giờ con muốn có nhà, có cuộc sống tốt hơn trên thành phố nên chúng tôi không chần chừ mà quyết định bán đất để cho con tiền.

Ngày con chuyển về nhà mới, chúng tôi mừng vui khôn xiết vì nghĩ con đã yên bề gia thất, nhà cửa đàng hoàng, sau sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng đó là chúng tôi nghĩ, thực tế lại khác.

Từ ngày có nhà mới, các con ít khi về quê, cũng chẳng mấy khi hỏi han bố mẹ ở quê thế nào. Những ngày lễ Tết, hai vợ chồng con cũng ít khi về. Tôi không cần con phải về biếu tiền hay quà cáp gì. Tuổi này rồi, thứ chúng tôi cần chỉ là một câu hỏi: "Bố mẹ có khỏe không" từ các con, vậy mà nhiều khi cũng chẳng có.

Chỉ khi nào con cần tiền, con mới gọi cho vợ chồng tôi. Tôi không dám nói con mình bất hiếu nhưng càng về già, tôi và chồng càng nhận ra một điều: Con tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện báo hiếu bố mẹ. Hay nói đơn giản, con chỉ biết nhận từ bố mẹ và chưa từng một lần quan tâm xem bố mẹ cần gì, muốn gì ở tuổi già.

Nhiều năm nay, những lúc chúng tôi ốm đau, con cũng chẳng mấy khi hỏi han. Có lần tôi phải nằm viện mấy ngày, con trai chỉ gọi điện hỏi qua loa rồi lại bận việc. Con dâu cũng chẳng mấy khi gọi về.

Dù không nói ra nhưng cả tôi và chồng đều rất buồn với thái độ thờ ơ của các con. Gần đây, sức khỏe của chồng tôi ngày một yếu. Trong lần về cách đây không lâu, thay vì hỏi thăm sức khỏe của bố, con trai lại đưa ra đề nghị khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ.

Con nói muốn bố mẹ làm di chúc sớm, ký tá giấy tờ ngay khi còn sống và sang tên hết nhà cửa, đất đai cho con. Tránh việc sau này bố mẹ mất, con phải đi xin giấy tờ lằng nhằng.

Nghe con nói vậy, tôi và chồng chỉ biết nhìn nhau. Tôi không ngờ điều đầu tiên con nghĩ đến khi bố sức khỏe yếu lại là chuyện tài sản thừa kế.

Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.

Mảnh đất hiện tại không chỉ là tài sản. Trên đó còn có căn nhà mà hai vợ chồng tôi đang sống. Nếu sang tên toàn bộ cho con, sau chúng tôi sẽ không còn quyền quyết định gì trên chính ngôi nhà của mình.

Vợ chồng tôi đều đã trên dưới 70, lại có bệnh mãn tính. Lương hưu không có, tiền tiết kiệm cũng chỉ còn một khoản nhỏ. Nếu chẳng may hai vợ chồng đổ bệnh, phải điều trị lâu dài, vậy tiền đâu để lo liệu.

Không phải tôi không tin con nhưng qua thái độ của các con trong những năm gần đây và qua những câu chuyện thực tế tôi đã chứng kiến, tôi biết, chuyện con cái đuổi bố mẹ ra khỏi nhà hoặc bỏ mặc những lúc ốm đau hoàn toàn có thể xảy ra.

Tôi nói với chồng cứ giữ lại mảnh đất coi như là tài sản phòng thân để dưỡng già. Chồng tôi im lặng một lúc rồi nói sợ làm vậy, con sẽ buồn vì nghĩ bố mẹ không tin mình.

Thực lòng là tôi cũng có nghĩ đến chiều hướng đó. Tôi không biết phải giải thích thế nào để con hiểu rằng, giữ lại một phần tài sản không phải vì tôi không thương con. Tôi chỉ muốn giữ lại một chút quyền chủ động cho tuổi già của mình.

Thời gian gần đây, con trai liên tục gọi điện thúc giục vợ chồng tôi chuyện sang tên nhà cửa, đất đai cho nó khiến chúng tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

Theo mọi người, chúng tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây. Có nên làm theo lời con, sang tên toàn bộ tài sản hay nên giữ lại một phần đất chủ động lo cho tuổi già, để sau này không trở thành gánh nặng của con?