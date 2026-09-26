Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

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GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu - Ảnh 1.Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

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Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu - Ảnh 2.Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

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