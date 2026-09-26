Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!