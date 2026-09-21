Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

| Tâm sự
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GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra - Ảnh 1.Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra - Ảnh 2.Mẹ chồng nghỉ hưu vẫn đi làm giúp việc, con dâu bật khóc khi biết sự thật phía sau

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, người mẹ vẫn lặng lẽ đi làm giúp việc dù các con không thiếu thốn và nhiều lần muốn bà ở nhà nghỉ ngơi, chăm cháu. Chỉ đến khi bà nhập viện, con dâu mới biết sự thật phía sau quyết định lên thành phố đi làm của mẹ chồng và nhận ra sự hy sinh âm thầm của bà suốt thời gian dài.

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