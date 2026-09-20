Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

| Tâm sự
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GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người vì một câu hỏi của con trai - Ảnh 1.Mẹ chồng nghỉ hưu vẫn đi làm giúp việc, con dâu bật khóc khi biết sự thật phía sau

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, người mẹ vẫn lặng lẽ đi làm giúp việc dù các con không thiếu thốn và nhiều lần muốn bà ở nhà nghỉ ngơi, chăm cháu. Chỉ đến khi bà nhập viện, con dâu mới biết sự thật phía sau quyết định lên thành phố đi làm của mẹ chồng và nhận ra sự hy sinh âm thầm của bà suốt thời gian dài.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người vì một câu hỏi của con trai - Ảnh 2.Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

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