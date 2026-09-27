Chăm bẵm cháu ngoại từ khi lọt lòng, tôi rơi nước mắt trước câu nói của thông gia trong ngày sinh nhật cháu

Tôi năm nay 62 tuổi. Vợ chồng tôi có hai người con. Con trai đã lập gia đình, sống trên thành phố. Con gái cũng lấy chồng cách nhà tôi hơn 3 cây số.

Gần 4 năm trước, khi biết con gái có người yêu và định tiến tới hôn nhân, tôi đã khá phân vân. Lý do vì nhà người yêu con làm kinh doanh ở làng bên, cũng được coi là khá giả trong vùng. Trong khi đó, nhà tôi thuần nông, kinh tế bình thường, tôi sợ có sự chênh lệch.

Ngày ấy, mọi người khuyên tôi không nên nghĩ nhiều vì con gái tìm được người chồng tốt, có điều kiện, tôi nên vui cho con mới phải. Thú thực, tôi cũng muốn nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn có chút lăn tăn.

Ảnh minh họa.

Sau đám cưới không lâu, con gái tôi có thai và sinh con trai đầu lòng. Vì ông bà thông gia bận việc ở xưởng nên trong 1 tháng con ở cữ, tôi chạy đi chạy lại thường xuyên với con.

Sáng nào tôi cũng dậy sớm nấu cháo rồi mang sang cho con. Có hôm, tôi mua sẵn thịt với rau mang sang. Tôi nghĩ con mới sinh, ăn uống đủ chất thì nhanh hồi phục để có sữa cho con bú. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra, mẹ chồng của con là người rất kỹ tính.

Tôi nấu món gì cho con bà cũng góp ý. Có hôm tôi rang thịt hơi nhạt, bà bảo phụ nữ mới sinh phải ăn đậm một chút mới tốt. Hôm khác tôi định cho con ăn thêm quả này, quả kia thì bà lại bảo đang ở cữ nên phải kiêng, chưa nên ăn.

Có lần tôi giặt quần áo cho cháu rồi phơi ngoài ban công để qua đêm, hôm sau, tôi bị thông gia nhắc nhở không được để như vậy. Lần khác tôi bế cháu ra ngoài hóng nắng, bà lại nhắc phải quấn thêm khăn vì sợ gió lùa vào cổ cháu.

Tôi vốn không phải người để ý chuyện nhỏ nhặt nhưng vì bị nói nhiều lần nên tôi cũng đâm ra suy nghĩ.

Dần dần, cháu cứng cáp, tôi ít sang nhà con hơn. Đến lúc con gái hết cữ, phải đi làm trở lại, tôi sang đón cháu về nhà để trông cho tiện. Vậy là quãng thời gian sau đó, bà cháu tôi cứ quấn quýt lấy nhau. Có những điều tôi không thể phủ nhận rằng tôi thương cháu nên luôn chiều theo ý cháu.

Cháu thích ăn món gì, tôi sẽ nấu cho cháu ăn. Cháu thích đồ chơi gì, tôi cũng sẽ cố mua để cho cháu vui. Những lúc cháu bị bố mẹ nhắc nhở, chỉ cần thấy cháu buồn là tôi lại mềm lòng, tìm cách dỗ dành.

Tôi biết mình làm vậy đôi khi không đúng. Con gái tôi cũng từng nhắc mẹ đừng chiều cháu quá nhưng nhìn khuôn mặt cháu, tôi lại nghĩ mình có ở bên cháu được bao nhiêu năm nữa đâu. Ông bà thương cháu thì cho cháu được gì cứ cho, miễn là không làm điều gì quá đáng.

Cho đến khi sinh nhật cháu 2 tuổi, vợ chồng con gái tổ chức bữa tiệc nhỏ và mời chúng tôi qua dự. Hôm ấy, nhà khá đông người, có cả ông bà nội của cháu và một vài người thân trong gia đình.

Tôi biết cháu thích ăn bánh ngọt nhưng thường bị mẹ hạn chế. Vì vậy, hôm đó, tôi đã lấy cho cháu một miếng bánh to vì nghĩ cả năm mới có sinh nhật một lần.

Cháu ăn chưa hết miếng đó đã đòi thêm. Tôi định lấy cho cháu một miếng nữa, nhưng con gái vội ngăn lại, bảo cháu ăn nhiều đồ ngọt sẽ đau bụng.

Thấy cháu phụng phịu, tôi thương cháu nên nói con cứ để cháu ăn thêm một chút. Tôi thấy điều đó bình thường nhưng khi nhìn sang bà thông gia, tôi nhận thấy rõ, bà không được vui.

Bà không nói gì ngay trước mặt mọi người, chỉ ngồi im nhìn tôi. Có lúc cháu đang nghịch đồ chơi, bà nội nhắc cháu cất đi. Cháu không nghe mà chạy về phía tôi. Thấy vậy, tôi lại cười rồi bảo thôi, hôm nay cho cháu chơi thêm một lúc.

Không khí lúc ấy vẫn bình thường, nhưng khi xuống bếp, tôi vô tình thấy bà thông gia đang mắng con gái tôi. Giọng bà không quá lớn, nhưng tôi cảm nhận rõ sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Mẹ đã nói với con là thuê giúp việc thì con không nghe, cứ khăng khăng nhờ bà ngoại. Giờ con nhìn thấy hậu quả chưa. Bà ấy chiều hư thằng Tôm quá rồi đấy. Sau này đừng để thằng Tôm ở với bà ngoại nhiều nữa, càng lớn càng khó uốn nắn đấy".

Sau câu nói đó, tôi thấy con gái trả lời: "Vâng".

Khoảnh khắc ấy, tay tôi đang cầm chiếc đĩa mà thấy nặng trĩu, nước mắt bỗng tuôn rơi. Hóa ra thông gia đã từng muốn thuê giúp việc chứ không muốn nhờ tôi trông cháu. Vậy mà tôi vẫn không hề hay biết.

Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng trong mắt thông gia, tôi không bằng một người giúp việc, thậm chí còn bị xem là người dạy hư cháu, làm hại tương lai của cháu.

Theo mọi người, tôi nên suy nghĩ như thế nào trong trường hợp này đây?

Nguyễn Hồng