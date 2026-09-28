Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ





Vợ chồng con trai tôi kết hôn được 4 năm và đã có một bé trai lên 3 tuổi. Để trụ lại thành phố, hai đứa cắm một khoản nợ lớn ngân hàng mua căn chung cư trả góp, hằng tháng áp lực trả cả gốc lẫn lãi đè nặng lên vai. Là cha mẹ, nhìn con cái quay cuồng với cơm áo gạo tiền hằng đêm, lòng tôi không khỏi xót xa.

Sau khi về hưu, tôi có một khoản lương hưu cố định là 8 triệu đồng mỗi tháng. Thấy con dâu hay than vãn chuyện tiền bỉm sữa, tiền học phí trường mầm non tư thục của con đắt đỏ, tôi chủ động bàn với ông nhà: "Vợ chồng mình ở quê ăn uống chẳng bao nhiêu, rau dưa ao cá có sẵn. Thôi thì hằng tháng tôi trích ra 5 triệu gửi lên cho các con lo cho cháu, giữ lại 3 triệu phòng thân, coi như mình đỡ đần tụi nó lúc khó khăn". Cầm số tiền lương hưu tôi gửi hằng tháng, con dâu đon đả, ngọt ngào cảm ơn, luôn miệng khen mẹ chồng tâm lý. Sự biết ơn ấy khiến tôi ấm lòng và tự nguyện coi khoản bao cấp này là nghĩa vụ hiển nhiên của mình suốt hai năm qua.

Trích tiền lương hưu giúp con: Khi sự giúp đỡ tự nguyện biến thành trách nhiệm hiển nhiên

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến đầu tuần trước, ông nhà tôi bất ngờ lên cơn đau ruột thừa cấp tính kèm theo biến chứng huyết áp nặng, phải nhập viện phẫu thuật khẩn cấp.

Do tình huống đột xuất, số tiền tích lũy ít ỏi hằng tháng của tôi không đủ đóng tạm ứng viện phí và mua thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm.

Tôi lật đật gọi điện cho con trai thông báo tình hình và bảo con dâu: "Tháng này ông nội nằm viện tốn kém quá, tiền lương hưu 5 triệu vừa lĩnh mẹ giữ lại để lo viện phí và thuốc thang cho ông. Tiền sữa và học phí của cháu tháng này các con chủ động xoay xở lo liệu nhé".

Số tiền lương hưu 5 triệu mỗi tháng từng là niềm tự hào giúp đỡ con cháu, giờ đây lại trở thành nỗi xót xa khi ông nội đổ bệnh nặng, phơi bày sự ích kỷ của những người con chỉ biết nhận mà không biết cho. Ảnh minh hoạ AI

Tôi cứ nghĩ con dâu sẽ thấu hiểu và gánh vác cùng bố mẹ trong lúc hoạn nạn. Thế nhưng, đầu dây bên kia lặng đi một nhịp, rồi con dâu tôi ngập ngừng với giọng điệu đầy bất mãn, hậm hực: "Tiền học của cháu trường đã lên lịch thu từ đầu tháng, con đã tính toán khớp vào khoản lương hưu của mẹ rồi. Giờ mẹ giữ lại đột ngột thế này làm đảo lộn hết kế hoạch chi tiêu của tụi con. Việc của bố sao mẹ không bảo anh cả ở miền Nam phụ thêm, chứ vợ chồng con đang ngập trong nợ nần, lấy đâu ra tiền bù vào ngay lập tức".



Ranh giới của sự đỡ đần và bài học tự chủ tuổi già

Lời con dâu nói qua điện thoại khiến tôi lặng người, nước mắt trào ra vì tủi thân và bẽ bàng. Hóa ra, suốt hai năm qua, việc tôi nhịn ăn nhịn tiêu ở quê, dốc cạn đồng tiền dưỡng già của mình để lo cho cháu không hề được trân trọng. Nó đã nghiễm nhiên biến thành một trách nhiệm bắt buộc. Đến khi gia đình có chuyện hệ trọng, các con không một lời hỏi thăm sức khỏe của bố, mà điều đầu tiên họ quan tâm lại là việc khoản "bao cấp" bị cắt đứt.

Trong phòng bệnh, nhìn ông nhà nằm mệt mỏi trên giường với những dây truyền dịch, tôi chợt bừng tỉnh sau những ngộ nhận của chính mình. Tôi không trách các con hoàn toàn, mà tự trách bản thân đã yêu thương thiếu ranh giới. Việc chi tiền lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, nếu làm không khéo sẽ vô tình nuôi dưỡng sự ỷ lại, ích kỷ của người trẻ và tự tước đi chiếc phao cứu sinh của chính mình lúc ốm đau.

Bước qua tuổi xế chiều, tôi thấm thía bài học sâu sắc về mối quan hệ mâu thuẫn mẹ chồng con dâu xung quanh chuyện tiền bạc. Thương con là bản năng, nhưng tự chủ là trí tuệ. Từ tháng sau, tôi quyết định sẽ giữ lại toàn bộ số lương hưu của ông bà để lập một quỹ sức khỏe dự phòng, chỉ hỗ trợ các con trong khả năng cho phép chứ không bao cấp trọn gói nữa.

Tuổi già an yên chỉ thực sự có được khi bản thân mình chủ động làm chủ cuộc sống và có một khoản phòng thân vững chãi, tuyệt đối không đặt cược hạnh phúc hay sự an toàn của mình vào sự tính toán của hậu thế.

Chi tiền lương hưu bao cấp quá mức cho con cái vô tình nuôi dưỡng sự ỷ lại và làm mờ đi ranh giới trách nhiệm giữa hai thế hệ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.