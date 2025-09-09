7 bí ẩn lịch sử tưởng như vĩnh viễn không thể lý giải được, thế mà cuối cùng đã có đáp án rồi

Lịch sử luôn ẩn chứa vô vàn bí ẩn. Chúng ta không thể trở về quá khứ để tận mắt chứng kiến, mà chỉ có thể dựa vào dấu vết, tài liệu và suy luận. Tuy nhiên, nhờ vào công nghệ, con người đã từng bước vén màn những câu đố tưởng chừng không có lời giải.

Dưới đây là một vài bí ẩn lịch sử nổi tiếng đã được khoa học làm sáng tỏ.

1. Nền văn minh Nazca biến mất vì đâu?

Những đường kẻ Nazca khổng lồ trên cao nguyên Peru từng khiến nhiều người tin rằng đó là tác phẩm của người ngoài hành tinh. Khoa học đã sớm xác nhận chúng là của người Nazca cổ đại, dùng để giao tiếp với các vị thần. Nhưng một câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: tại sao nền văn minh này lại biến mất một cách bí ẩn?

Các nhà khoa học từ Đại học Cambridge đã tìm ra câu trả lời: sự biến mất của họ là hậu quả của hạn hán kéo dài và nạn phá rừng quá mức . Điều này buộc họ phải rời bỏ vùng đất của mình.

2. Sự thật về các bức tượng Moai trên Đảo Phục Sinh

Khi nhắc đến Đảo Phục Sinh, ai cũng nghĩ đến những bức tượng đầu người khổng lồ gọi là Moai . Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng chúng không chỉ có mỗi phần đầu.

Nhà thám hiểm Thor Heyerdahl đã là người đầu tiên khám phá và phát hiện ra rằng những bức tượng này thực chất có cả phần thân được chôn sâu dưới lòng đất . Ông cũng chứng minh rằng các bức tượng được tạo ra bằng những công cụ thủ công của con người chứ không hề có bất kỳ thế lực siêu nhiên nào.

3. Nghĩa địa cá voi giữa sa mạc khô cằn

Sa mạc Atacama ở Chile, một trong những nơi khô hạn nhất hành tinh, lại là nơi chôn cất của một nghĩa địa cá voi khổng lồ.

Ban đầu, các nhà khoa học ngỡ rằng đây là một vụ tự sát tập thể. Nhưng sau khi nghiên cứu, họ phát hiện ra các bộ hài cốt này không cùng thời điểm. Xác cá voi cổ nhất có niên đại từ 20.000 năm trước, khi nơi đây vẫn còn là biển. Nguyên nhân cái chết được cho là do hiện tượng thủy triều đỏ từ tảo độc, khiến sinh vật biển chết hàng loạt.

4. Chiếc máy tính đầu tiên từ thời Hy Lạp cổ đại?

Bạn có thể tin rằng chiếc máy tính đầu tiên lại có từ thời Hy Lạp cổ đại không?

Trong một thời gian dài, cỗ máy Antikythera được tìm thấy dưới một con tàu đắm đã được coi là chiếc máy tính cơ học đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, một báo cáo vào năm 2016 đã làm rõ: đây không phải là máy tính, mà là một thiết bị định hướng cực kỳ tinh xảo . Dù vậy, nó vẫn là một phát hiện vĩ đại, vì cơ chế định vị tương tự phải 1.000 năm sau mới xuất hiện trở lại.

5. Cái đầu Bosham: Bằng chứng về công nghệ laser

Vào năm 1800, một chiếc đầu tượng đá bị hư hỏng nặng được tìm thấy tại Bosham (Anh). Suốt nhiều thế kỷ, nó vẫn là một bí ẩn, không ai biết nó là của ai.

Mãi đến năm 2013, nhờ vào công nghệ quét laser 3D , các nhà khoa học đã có thể tái tạo lại hình dáng ban đầu và xác định chính xác đây là một phần của bức tượng khắc họa hoàng đế La Mã Trajan . Đây là một ví dụ điển hình cho thấy công nghệ hiện đại đã giúp khảo cổ học tiến xa như thế nào.

6. Những tảng đá biết đi ở Thung lũng Chết

Tại Thung lũng Chết (California, Mỹ), những tảng đá khổng lồ tự di chuyển trên bề mặt hồ khô, để lại những vệt dài bí ẩn. Hiện tượng này từng khiến nhiều người tin vào một thế lực siêu nhiên nào đó.

Khoa học đã giải thích hiện tượng này một cách đơn giản hơn. Tiến sĩ Ralph Lorenz cho biết nguyên nhân là do sự chênh lệch nhiệt độ. Vào mùa đông, một lớp băng mỏng hình thành dưới đá . Khi băng tan và kết hợp với những cơn gió nhẹ, tảng đá sẽ trượt đi một cách từ từ.

7. Máy bay trực thăng trong lăng mộ Pharaoh

Những hình khắc trên tường lăng mộ của pharaoh Seti I trông giống hệt máy bay trực thăng và xe tăng hiện đại. Điều này từng gây xôn xao giới khảo cổ và làm dấy lên giả thuyết về khả năng tiên tri của người Ai Cập cổ đại.

Tuy nhiên, sự thật lại đơn giản hơn rất nhiều. Các nhà khảo cổ học xác nhận rằng đây chỉ là những bản khắc tên của pharaoh Seti I và con trai ông, Ramesses II. Do tên của Ramesses II được khắc đè lên tên cha mình, vô tình tạo ra hình ảnh giống với các phương tiện hiện đại mà não bộ chúng ta tự liên kết .

