7 cách duy trì đời sống tình dục viên mãn khi bị khô âm đạo

1. Sử dụng kem dưỡng ẩm âm đạo chuyên biệt

Để cải thiện tình trạng khô âm đạo, chị em nên được bác sĩ chuyên khoa tư vấn để lựa chọn các sản phẩm kem dưỡng ẩm có chứng nhận y khoa.

Một loại kem dưỡng ẩm âm đạo không chứa hormone thực sự phải cấp ẩm cho mô và nó phải tiếp tục làm điều này trong nhiều ngày, chứ không phải chỉ vài phút như chất bôi trơn, được sử dụng ngay trước hoặc trong khi quan hệ tình dục để đơn giản là phủ lên bề mặt âm đạo một chất trơn giúp ngăn ngừa ma sát.

Các hoạt chất chứa thành phần dưỡng ẩm chuyên biệt đã được chứng minh qua các thử nghiệm lâm sàng ở nhiều nhóm tuổi khác nhau không chỉ có khả năng bổ sung độ ẩm, cải thiện mô âm hộ, âm đạo mà còn khôi phục ham muốn và tận hưởng tình dục của phụ nữ.

2. Dùng chất bôi trơn an toàn khi quan hệ

Để hoạt động tình dục diễn ra mượt mà và dễ chịu hơn, việc sử dụng các chất bôi trơn (gốc nước, gốc silicone hoặc gốc dầu) là giải pháp hỗ trợ tức thì rất hiệu quả. Khi chọn mua, nên ưu tiên các sản phẩm không chứa hương liệu và không chứa paraben để tránh gây kích ứng cho vùng da nhạy cảm, đồng thời đảm bảo không chứa các thành phần làm khô da.

Chất bôi trơn gốc nước mang lại sự dễ chịu tức thì và có thể giúp hoạt động tình dục thoải mái hơn nhiều. Nếu âm đạo được nuôi dưỡng và dưỡng ẩm tốt bằng các loại kem dưỡng chuyên biệt hàng ngày, nhiều phụ nữ nhận thấy họ không còn phụ thuộc quá nhiều vào chất bôi trơn khi quan hệ.

3. Giao tiếp cởi mở với bạn đời về tình trạng khô âm đạo

Cặp đôi nên giao tiếp cởi mở với bạn đời để khắc phục những khó khăn khi bị khô âm đạo.

Sự thân mật tình dục là một trải nghiệm chung và giao tiếp cởi mở giữa hai bên là chìa khóa để duy trì một đời sống tình dục viên mãn. Khi cảm thấy khó chịu hoặc đau đớn, việc nói với đối tác có thể giúp chị em giảm bớt lo lắng, đảm bảo đối phương hiểu nhu cầu của bạn và tránh gây thêm tổn thương. Một người bạn đời biết quan tâm sẽ kiên nhẫn và sẵn sàng tìm hiểu những cách khác nhau để duy trì sự thân mật, chẳng hạn như tăng cường màn dạo đầu hoặc thử các kỹ thuật mới.

4. Cân nhắc liệu pháp nội tiết tố

Trong các trường hợp khô hạn do suy giảm nội tiết, phương pháp điều trị bằng hormone có thể được áp dụng dưới hai dạng: Liệu pháp thay thế hormone toàn thân (HRT) hoặc liệu pháp hormone tại chỗ (sử dụng các sản phẩm đặt trực tiếp vào âm đạo). Những phương pháp này cần có sự tư vấn, chỉ định, giám sát của bác sĩ chuyên khoa.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy một số dòng kem dưỡng ẩm âm đạo chất lượng cao có thể mang lại hiệu quả cải thiện tương đương với kem chứa estrogen tại chỗ nồng độ thấp. Nhiều bác sĩ cũng khuyên nên kết hợp thêm kem dưỡng ẩm ngay cả khi dùng hormone để tăng hiệu quả bảo vệ mô.

5. Tập luyện cơ sàn chậu

Tập luyện các bài tập sàn chậu (thường được gọi là bài tập Kegel) có thể giúp cải thiện lưu lượng máu đến vùng âm đạo, tăng cường cơ sàn chậu và có khả năng giảm các triệu chứng khô âm đạo. Việc thực hiện các bài tập Kegel đều đặn giúp tăng cường sức mạnh cho các cơ vùng chậu, kích thích lưu lượng máu lưu thông đến cơ quan sinh dục, từ đó hỗ trợ giảm các triệu chứng khô hạn và tăng khả năng đạt khoái cảm.

Lưu ý: Một số phụ nữ có cơ sàn chậu bị căng quá mức do chấn thương hoặc do cố gắng quan hệ tình dục bất chấp cơn đau. Trong trường hợp này, thay vì tự tập, chị em nên tìm đến các chuyên gia vật lý trị liệu chuyên sâu về chăm sóc sàn chậu để được hướng dẫn thư giãn cơ đúng cách.

6. Thay đổi tư thế quan hệ phù hợp

Góc độ và độ sâu khi thâm nhập ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác của 'vùng kín' đang bị khô hạn. Việc chủ động thử nghiệm và lựa chọn các tư thế quan hệ giúp kiểm soát được độ nông sâu, giảm áp lực lên thành âm đạo sẽ giúp cả hai tìm lại sự thoải mái và gắn kết mà không gây đau đớn.

7. Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và uống đủ nước

Khi cơ thể thiếu nước, lượng dịch tiết tự nhiên ở các màng nhầy trên toàn bộ cơ thể, bao gồm cả âm đạo, sẽ bị suy giảm đáng kể. Do đó, việc duy trì uống đủ nước mỗi ngày là nguyên tắc tối thiểu. Ngoài ra, chị em nên bổ sung vào thực đơn các loại thực phẩm hỗ trợ cân bằng nội tiết tố tự nhiên như hạt lanh, đậu nành, các loại rau lá xanh đậm và nguồn chất béo lành mạnh từ quả bơ hoặc dầu ô liu.

Đừng vì tâm lý ngại ngùng hay xấu hổ mà âm thầm chịu đựng tình trạng khô hạn. Nếu nhận thấy vấn đề này đang ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và đời sống chăn gối, phụ nữ nên chủ động đến gặp bác sĩ sản phụ khoa. Các chuyên gia y tế sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị an toàn, phù hợp.



