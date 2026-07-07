Quan hệ khi mang thai 3 tháng đầu dễ gây sảy thai, đúng hay sai?
Quan hệ tình dục là một hoạt động lành mạnh và tự nhiên trong mối quan hệ vợ - chồng. Nhiều người khuyên phụ nữ mang thai 3 tháng nên tạm ngừng 'chuyện ấy' vì không an toàn cho thai nhi. Điều này có đúng không?
1. Quan hệ tình dục khi mang thai 3 tháng đầu có nguy hiểm không?
Theo BS. Lê Quang Dương - Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững, trong hầu hết các trường hợp, quan hệ tình dục hoặc đạt cực khoái khi mang thai không thể dẫn đến sảy thai. Phần lớn các trường hợp sảy thai là do bất thường về nhiễm sắc thể , có nghĩa là phôi thai có vấn đề về thể chất và nó không thể phát triển bình thường. Trong những trường hợp này, không thể làm gì để ngăn chặn, ngăn ngừa hoặc gây sảy thai.
Khi quá trình mang thai diễn ra và tử cung phát triển, bà bầu có thể cảm thấy các cơn co thắt tử cung có thể xảy ra khi đạt cực khoái mạnh hơn khi quan hệ tình dục. BS. Lê Quang Dương giải thích do phụ nữ trải qua các cơn co thắt tử cung khi đạt cực khoái. Nhưng khi mang thai, cảm thấy co thắt mạnh hơn vì tử cung sưng lên và lưu lượng máu tăng lên. Mặc dù vậy, nếu trong một thai kỳ bình thường, những cơn co thắt này sẽ không dẫn đến bất cứ điều gì nguy hiểm, kể cả sảy thai.
Thai nhi được bảo vệ tốt khỏi bất kỳ hoạt động tình dục nào nhờ túi ối chứa đầy nước ối và cơ tử cung khỏe mạnh. Ngoài ra, em bé được bảo vệ khỏi bị nhiễm trùng bởi một nút nhầy dày bịt kín cổ tử cung.
Khả năng sảy thai cao hơn trong 3 tháng đầu tiên so với các giai đoạn khác trong thai kỳ. Có khoảng 10 đến 15% trường hợp mang thai bị sảy thai, phần lớn xảy ra trong 13 tuần đầu tiên nhưng cần lưu ý là tình dục không phải là nguyên nhân.
Khoảng 1/2 trường hợp sảy thai xảy ra do bất thường nhiễm sắc thể phát triển trong quá trình thụ tinh của phôi, không liên quan gì đến quan hệ tình dục. Ngoài ra, nhiều nguyên nhân khác như các bệnh nhiễm trùng, vấn đề nội tiết tố, bất thường tử cung, sử dụng một số loại thuốc, lối sống như hút thuốc lá, rối loạn sinh sản cản trở khả năng sinh sản...
2. Người nào nên tránh quan hệ khi mang thai 3 tháng đầu?
Mặc dù quan hệ tình dục khi đang mang thai là an toàn và lành mạnh, nhưng BS. Quang Dương cho biết có một số bà bầu có thể cần phải tránh hoạt động tình dục. Do đó, bà bầu cần đi khám để biết về việc quan hệ tình dục khi mang thai có an toàn hay không nếu có một trong các tình trạng sau:
Tiền sử sảy thai: Mặc dù quan hệ tình dục không gây sảy thai, nhưng cũng cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung chống lại các cơn co thắt tử cung đối với những thai kỳ có nguy cơ cao.
Mang thai đôi trở lên: Nếu đang mang thai đôi hay nhiều hơn, thai phụ nên nghỉ ngơi ở vùng xương chậu nhằm cố gắng giúp sinh gần đủ tháng nhất có thể, nghĩa là nên kiêng quan hệ tình dục.
Cổ tử cung không đủ năng lực: Cổ tử cung không đủ năng lực có nghĩa là cổ tử cung mở quá sớm trong thai kỳ sẽ có nguy cơ sảy thai và sinh non.
Dấu hiệu chuyển dạ sinh non: Sinh non là khi quá trình chuyển dạ bắt đầu từ tuần thứ 20 đến 37 của thai kỳ. Điều này khó có thể xảy ra trong 12 tuần đầu tiên của thai kỳ, nhưng nên lưu ý các cơn co thắt, đau lưng và tiết dịch âm đạo, nên tránh các hoạt động có thể thúc đẩy quá trình chuyển dạ.
Nhau tiền đạo hoặc nhau bám thấp: Nhau bám thấp có thể khiến mẹ bầu và thai nhi đối mặt với những biến chứng nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng đặc biệt là tình trạng băng huyết trong thai kỳ làm tăng nguy cơ sảy thai nên thai phụ cần được nghỉ ngơi, tránh hoạt động tình dục.
Bệnh lây truyền qua đường tình dục : Bất cứ bệnh lây truyền qua đường tình dục nào có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho thai phụ và thai nhi. Do đó, tránh tất cả các hình thức quan hệ tình dục.
3. Tư thế quan hệ khi mang thai 3 tháng đầu?
Ba tháng đầu thai kỳ được coi là giai đoạn nhạy cảm nhất trong thai kỳ. Cơ chế bôi trơn tự nhiên của âm hộ hoạt động mạnh hơn, cơ thể người phụ nữ cũng dễ dàng bị kích thích hơn. Do đó, 3 tháng đầu thai kỳ là thời điểm bà bầu có thể yên tâm làm "chuyện ấy" với nhiều tư thế khác nhau vì những thay đổi về thể chất trong thời gian này vẫn chưa đáng kể. Đa số các tư thế quan hệ tình dục đều an toàn trong ba tháng nguyệt đầu mang thai. Bà bầu nên thực hiện tư thế nào cảm thấy thoải mái nhất.
Tuy nhiên, vẫn nên tránh những tư thế quan hệ tình dục mạnh mẽ quá và gây áp lực lên vùng bụng. Ngoài ra, nếu lo lắng thai nhi không ổn định, nên tránh các kích thích quá mạnh.
Sự thật về "công thức số 9" tính tần suất quan hệ theo tuổiPhòng the - 19 giờ trước
GĐXH - Trong các cuộc trò chuyện về sức khỏe sinh lý, không ít người từng nghe đến "công thức số 9" – một cách tính được truyền miệng nhằm xác định tần suất quan hệ tình dục phù hợp theo độ tuổi.
Cách cải thiện sức khỏe tình dục ở người cao tuổiPhòng the - 1 ngày trước
Ở người cao tuổi, dù tuổi tác là yếu tố chính gây rối loạn chức năng tình dục ở cả hai giới nhưng việc áp dụng các lối sống lành mạnh hoàn toàn có thể giúp duy trì và cải thiện đời sống chăn gối một cách an toàn.
8 cách giúp phụ nữ sau mãn kinh thỏa mãn hơn trong "chuyện ấy"Phòng the - 2 ngày trước
Đời sống tình dục sau khi mãn kinh hoàn toàn có thể thăng hoa theo một cách riêng nếu cả hai vợ chồng biết cách lắng nghe và điều chỉnh phù hợp với nhịp điệu mới của cơ thể.
Gừng: Vị thuốc tự nhiên giúp đời sống tình dục thăng hoaPhòng the - 2 ngày trước
Các nghiên cứu hiện đại đánh giá gừng giúp tăng cường sinh lý nhờ thúc đẩy tuần hoàn máu, tối ưu hóa testosterone và cải thiện chất lượng tinh binh.
4 lý do để duy trì quan hệ tình dục khi mang thaiPhòng the - 3 ngày trước
Quan hệ tình dục khi mang thai không chỉ an toàn mà còn được khuyến khích. Dưới đây là 4 lý do hàng đầu khuyến khích phụ nữ tiếp tục "yêu" khi đang mang thai.
Rách cùng đồ sau quan hệ tình dục: Tai nạn phòng the hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạngPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng quan hệ tình dục là hoạt động tự nhiên và hầu như không thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế y khoa đã ghi nhận không ít trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn xảy ra trong lúc gần gũi.
Ngứa vùng kín sau 'tình một đêm', nam thanh niên phát hiện 'bệnh lạ'Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Sau một lần quan hệ tình dục với người lạ, nam thanh niên 28 tuổi liên tục bị ngứa dữ dội ở vùng sinh dục. Tưởng chỉ là kích ứng da thông thường, anh không ngờ nguyên nhân lại đến từ một loại ký sinh trùng nhỏ bé nhưng khiến nhiều người ám ảnh: rận mu.
Chuyên gia đưa ra 7 lời khuyên giảm mỡ bụng ở nam giới tiền mãn dục, mãn dụcPhòng the - 1 tuần trước
Sau tuổi 40, nhiều nam giới nhận thấy mỡ bụng ngày càng nhiều, cơ bắp giảm dần, dễ mệt mỏi và việc giảm cân khó hơn trước. Tình trạng này không chỉ do tuổi tác hay ăn uống thiếu kiểm soát, mà còn có thể liên quan đến suy giảm testosterone, mỡ nội tạng và đề kháng insulin.
Testosterone thấp: Thủ phạm thầm lặng khiến đàn ông mất tự tinPhòng the - 1 tuần trước
Không ít nam giới cho rằng việc mất dần hứng thú trong đời sống 'phòng the' chỉ đơn giản là hệ quả của tuổi tác hoặc áp lực công việc.
Có cần sử dụng bao cao su nữa không khi phụ nữ đã mãn kinh?Phòng the - 1 tuần trước
Sau khi bước qua tuổi mãn kinh, nhiều phụ nữ băn khoăn về việc liệu có cần thiết sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục nữa hay không.
Có cần sử dụng bao cao su nữa không khi phụ nữ đã mãn kinh?Phòng the
Sau khi bước qua tuổi mãn kinh, nhiều phụ nữ băn khoăn về việc liệu có cần thiết sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục nữa hay không.