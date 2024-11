7 dấu hiệu của rối loạn nội tiết tố nữ chị em cần biết

Nội tiết tố nữ là tổng hợp gồm 3 chất: estradiol, estriol và estron. Nó được tiết ra từ buồng trứng, đây cũng là yếu tố quyết định tạo nên vóc dáng cũng như tính cách yểu điệu của phụ nữ.

Nguyên nhân gây rối loạn nội tiết nữ

Hàm lượng estrogen cao: Sử dụng thuốc tránh thai thường xuyên, căng thẳng, stress kéo dài, hàm lượng progesteron trong cơ thể giảm sút, estrogen tăng cao hơn… tất cả điều này sẽ làm mất đi sự cân bằng của nội tiết tố, đẩy hàm lượng estrogen lên cao, dẫn đến rối loạn ở buồng trứng, tuyến yên và trục não bộ.

Độc tố từ thực phẩm: Tiêu thụ các thực phẩm công nghiệp giàu estrogen cũng có thể làm gia tăng hàm lượng estrogen trong cơ thể, gây mất cân bằng nội tiết tố. Ngoài ra, ăn ngọt nhiều, dinh dưỡng quá mức đều có thể dẫn tới hội chứng buồng trứng đa nang, suy dinh dưỡng do ăn kiêng cũng dễ làm suy giảm nội tiết.

Stress kéo dài mà không rõ nguyên nhân có thể là do nội tiết tố nữ trong cơ thể bị mất cân bằng.

Các triệu chứng của rối loạn nội tiết tố nữ

Một khi nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ bị rối loạn thì sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe, thẩm mỹ. Triệu chứng cho thấy cơ thể đang bị rối loạn nội tiết tố rõ nhất chính là:

Giảm ham muốn tình dục

Ham muốn tình dục, cảm giác khoái cảm khi quan hệ ở nữ giới do hormone estrogen và progesterone mang lại. Do đó, khi hàm lượng các loại hormone này bị thay đổi sẽ dẫn đến hiện tượng giảm ham muốn tình dục và khó đạt được khoái cảm. Tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ khác thường gặp. Nhưng phần lớn các chị em thường chủ quan với những dấu hiệu của bệnh. Hơn nữa, các triệu chứng của bệnh rối loạn nội tiết tố rất dễ nhầm lẫn với một số bệnh phụ khoa khác. Bởi thế mà khó có thể phát hiện bệnh sớm. Vì lý do này mà không ít chị em phải gánh chịu những tác hại nghiêm trọng do bệnh gây ra.

Dễ mắc các bệnh phụ khoa

Rối loại nội tiết tố nữ khiến cho cơ chế sản sinh nội tiết tố bị gián đoạn, trục trặc. Chính vì thế mà thành âm đạo không thể tiết dịch nhầy để bôi trơn và giữ ẩm cho âm đạo, khiến môi trường axit của âm đạo bị ảnh hưởng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có hại sinh sôi, phát triển và gây nên các bệnh viêm nhiễm phụ khoa và dễ dàng bị tái phát khi gặp điều kiện thuận lợi. Chị em dễ dàng bị mắc các bệnh viêm phần phụ, viêm vùng chậu, viêm nội mạc tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung ...

Tâm lý bất thường

Cơ thể có cảm giác mệt mỏi, buồn chán và lo lắng. Sự căng thẳng tâm lý, stress kéo dài mà không rõ nguyên nhân có thể là do nội tiết tố nữ trong cơ thể bị mất cân bằng. Nguyên nhân bởi hàm lượng estrogen trong cơ thể quyết định quá trình sản sinh serotonin - một loại cảm xúc, trạng thái tâm lý, tinh thần của nữ giới.

Chu kỳ kinh nguyệt khác thường

Nếu chu kỳ kinh nguyệt đang đều đặn mà có bất cứ sự bất thường nào thì nguy cơ bị rối loạn nội tiết tố nữ rất cao. Một số dấu hiệu khác là kỳ kinh thường kéo dài ra hoặc thu ngắn lại. Lượng máu ra quá nhiều hoặc quá ít, màu đen và bị vón cục. Rối loạn nội tiết tố khiến cho buồng trứng, tử cung cũng bị rối loạn theo. Bởi thế mà chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Huyết áp bất thường

Nguyên nhân là do lượng natri trong cơ thể dư thừa sẽ làm tăng tình trạng trữ nước. Từ đó, dẫn đến tăng huyết áp trong khi tỷ lệ giữa natri và nước trong cơ thể của bạn ổn định là do sự cân bằng của hormone aldosterone nên khi cơ thể mất cân bằng hormone aldosterone thì cơ thể sẽ bị cao huyết áp.

Ảnh hưởng tới nhan sắc của nữ giới

Nội tiết tố nữ ảnh hưởng trực tiếp tới nhan sắc của phái đẹp. Khi nội tiết tố ổn định sẽ duy trì độ đàn hồi, độ ẩm của da, điều tiết bã nhờn,...Khi nội tiết tố có vấn đề thì làn da sẽ khô, dễ nhăn nheo, tóc bị gãy rụng, dễ bị tăng cân, tích mỡ ngay cả khi đang thực hiện chế độ ăn kiêng.

Cân nặng thay đổi

Việc tăng cân mất kiểm soát sẽ xuất hiện, ngay cả khi đang trong chế độ ăn không thay đổi hoặc giảm khẩu phần ăn. Nguyên nhân của hiện tượng này chủ yếu xuất phát từ việc mất cân bằng hormone trong cơ thể. Sự không ổn định này có thể dẫn đến việc cơ thể tích trữ mỡ thừa và làm suy giảm sự linh hoạt của các khối cơ, dẫn đến việc tăng cân bất thường.

Cải thiện rối loạn nội tiết tố nữ

Nên bổ sung các axit béo hợp lý như: cá thu, cá hồi.

Ở lứa tuổi trung niên cần thực hiện chế độ ăn và sinh hoạt khoa học để có thể cải thiện rối loạn nội tiết tố nữ, cụ thể.

Đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp cân bằng sự rối loạn nội tiết tố trong cơ thể bằng cách bổ sung các thực phẩm cần thiết như đậu nành, cà rốt, khoai tây, rau diếp, bông cải xanh,...

Ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo không bão hòa như dầu ô liu, dầu cải, dầu lạc, quả bơ,...



Bổ sung các các axit béo trong cơ thể một cách hợp lý như Omega - 3, Omega - 6 bằng cách tìm kiếm các thực phẩm từ cá thu, cá hồi, dầu bắp, đậu nành,...



Bổ sung đủ nước mỗi ngày, lượng nước cần thiết cho một người khỏe mạnh là 1,5 - 2 lít nước lọc, có thể thay thế nước lọc bằng các loại nước ép rau quả tươi.



Tập thể dục mỗi ngày, đây là cách giúp cơ thể tăng cường sức khỏe, giảm viêm, giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ và điều hòa chuyển hóa trong cơ thể. Tuy nhiên không nên tập thể dục quá sức.



Ngủ đủ giấc và giảm stress cũng là một yếu tố cần thiết giúp cần bằng nội tiết tố trong cơ thể, mỗi đêm cần ngủ đủ từ 7-8 tiếng.



Cần loại bỏ các yếu tố nguy cơ như thuốc lá, cafe, rượu…



Không nên sử dụng thuốc tránh thai bừa bãi, cần theo chỉ định của bác sĩ.



Tóm lại: rối loạn nội tiết là một trong những vấn đề nghiêm trọng, có thể kéo theo sự ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của các bộ phận khác nhất là các tuyến nội tiết như tuyến thượng thận, tuyến giáp và các chức năng hệ sinh dục, có nguy cơ dẫn đến vô sinh hiếm muộn. Chính vì vậy khi có các dấu hiệu cảnh báo cần đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.