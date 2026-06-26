7 lợi ích sức khỏe khi đạt ‘cực khoái’
Không chỉ là đỉnh điểm của sự thăng hoa, 'cực khoái' còn được nghiên cứu về nhiều lợi ích tiềm năng. Vậy khoảnh khắc ngắn ngủi đặc biệt ấy có lợi gì cho sức khỏe?
1. "Cực khoái" giúp cải thiện tâm trạng
" Cực khoái " giải phóng các hormone tạo cảm giác dễ chịu vào máu. Những hormone này giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn và bớt căng thẳng hơn bao gồm:
- Dopamine: Kích hoạt cảm giác hưng phấn, ham muốn và khoái lạc mãnh liệt.
- Endorphin: Gây cảm giác hưng phấn và giảm căng thẳng.
- Oxytocin: Thúc đẩy cảm giác yêu thương và gắn bó.
- Prolactin: Đóng vai trò trong việc gắn kết tình cảm và giúp cảm thấy thỏa mãn sau khi đạt "cực khoái".
- Serotonin: Giúp điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn và giấc ngủ.
"Cực khoái" cũng khiến cặp đôi cảm thấy tự tin hơn và cải thiện tâm trạng hơn nữa. Tuy nhiên nghiên cứu về vấn đề này còn hạn chế nên chưa rõ những lợi ích cải thiện tâm trạng này có thể kéo dài bao lâu.
2. Kết nối với cơ thể mình
Việc đạt "cực khoái", đặc biệt là thông qua thủ dâm , có thể tiết lộ rất nhiều điều về sức khỏe tình dục.
"Cực khoái" có thể giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn với cơ thể mình. Việc biết cơ thể mình bình thường trông như thế nào, cảm giác ra sao và mùi như thế nào rất hữu ích để nhận biết khi có điều gì đó không ổn.
Bạn sẽ có thể phát hiện ra những thay đổi có thể báo hiệu một bệnh lý nào đó. Nó cũng mang lại sự an tâm rằng cơ thể vẫn có thể mang lại khoái cảm cho bạn ngay cả khi bị mắc bệnh mạn tính.
3. Khám phá những điều khiến bản thân cảm thấy thoải mái
"Cực khoái" giúp chúng ta khám phá trọn vẹn những gì kích thích, từ đó giúp đạt được khoái cảm tối đa.
Một số người có thể đạt cực khoái khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo trong khi những người khác thì không.
4. Cải thiện giấc ngủ
Hiện chưa rõ cơ chế gây buồn ngủ của "cực khoái" nhưng có thể là do sự giải phóng các hormone thư giãn.
Cực khoái tương tự như kỹ thuật thư giãn cơ bắp từng bước, siết chặt một nhóm cơ hết mức có thể, sau đó thả lỏng chúng. Giải tỏa căng thẳng này giúp chúng ta dễ ngủ hơn khi các cơ co lại và giãn ra trong quá trình đạt "cực khoái".
Mối liên hệ giữa "cực khoái" và giấc ngủ có thể là do thói quen. Cơ thể chúng ta có thể tự nhận biết đã đến giờ ngủ sau khi đạt "cực khoái" nếu thực hiện việc này vào ban đêm.
5. Củng cố mối quan hệ tình cảm
Việc đạt "cực khoái" cùng bạn tình giúp củng cố mối quan hệ tình cảm. Cực khoái kích thích giải phóng oxytocin và prolactin. Cả hai hormone này đều thúc đẩy sự gắn kết, giúp kết nối tốt hơn với bạn tình.
Việc biết rằng mình và người yêu có thể làm cho nhau thỏa mãn có thể giúp tăng sự tự tin và sự hài lòng của bản thân.
6. Giúp tăng cường cơ sàn chậu
"Cực khoái" là một chuỗi các cơn co thắt cơ giúp duy trì hoặc tăng cường các cơ sàn chậu. Các cơ này hỗ trợ bàng quang, ruột, niệu đạo và tử cung và làm tăng lưu lượng máu đến vùng xương chậu, hỗ trợ sự phát triển cơ bắp.
Việc thường xuyên co duỗi cơ sàn chậu làm tăng tiết dịch âm đạo giúp giảm đau khi quan hệ và làm cho "cực khoái" mãnh liệt hơn. Cơ sàn chậu khỏe mạnh cũng có thể giúp tăng độ bám khi quan hệ.
7. Giúp giảm đau tự nhiên
"Cực khoái" có thể giúp giảm đau bụng kinh. Các hormone như oxytocin và endorphin có thể hoạt động như thuốc giảm đau tự nhiên.
Tuy nhiên tác dụng này là khác nhau ở mỗi người. "Cực khoái" có thể kích hoạt các cơn co thắt tử cung làm trầm trọng thêm các cơn co thắt tử cung do kinh nguyệt gây ra.
Quan hệ tình dục mỗi ngày có thực sự giúp nam giới tăng cường sinh lý?Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều nam giới cho rằng muốn duy trì phong độ và bản lĩnh đàn ông thì phải quan hệ tình dục thường xuyên, thậm chí mỗi ngày. Không ít người xem số lần "gần gũi" như một thước đo sức khỏe sinh lý và tin rằng càng quan hệ nhiều thì khả năng tình dục càng được cải thiện. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.
Càng quan hệ nhiều càng chứng tỏ sức khỏe tốt?Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Quan hệ tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng của đời sống con người. Không chỉ giúp duy trì sự gắn kết tình cảm, hoạt động này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Yêu nhau rất nhiều nhưng chuyện thân mật không như mong đợi: Có nên nói thật với bạn trai?Phòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng khi hai người yêu nhau đủ sâu sắc, sự hòa hợp trong chuyện chăn gối sẽ tự nhiên xuất hiện. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy.
Điều gì xảy ra khi kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài?Phòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng đời sống tình dục là một phần không thể thiếu của sức khỏe, trong khi những người khác lại lựa chọn sống độc thân hoặc chủ động kiêng quan hệ vì lý do cá nhân, tôn giáo hay hoàn cảnh cuộc sống. Điều này làm dấy lên một câu hỏi khá phổ biến: Liệu việc kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài có gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?
Quan hệ tình dục cuối thai kỳ có an toàn? Nhiều mẹ bầu lo lắng nhưng sự thật có thể khác bạn nghĩPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Khi thai kỳ bước vào những tuần cuối cùng, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu băn khoăn về chuyện gần gũi. Một số người lo sợ quan hệ tình dục có thể khiến thai nhi bị ảnh hưởng, trong khi người khác lại nghe nói việc "yêu" gần ngày sinh có thể giúp kích thích chuyển dạ tự nhiên.
Làm gì sau quan hệ tình dục không an toàn?Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Tôi quan hệ không an toàn với bạn trai, lo mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tôi cần làm gì để bảo vệ sức khỏe? (Trang, TP HCM)
Rách dây hãm bao quy đầu khi quan hệ: Tai nạn phòng the nhiều nam giới chủ quanPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít nam giới cho rằng những cơn đau hoặc chảy máu nhẹ ở vùng kín sau quan hệ chỉ là hiện tượng bình thường và sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, trên thực tế, một tai nạn khá phổ biến trong đời sống tình dục là rách dây hãm bao quy đầu có thể khiến người bệnh chảy máu nhiều, đau đớn và phải nhập viện cấp cứu nếu không được xử lý kịp thời.
Nam giới có thể “nhịn yêu” bao lâu? Điều gì xảy ra khi không quan hệ tình dục trong thời gian dài?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều nam giới băn khoăn liệu việc không quan hệ tình dục trong thời gian dài có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Có người vì công việc, hoàn cảnh gia đình hoặc sau đổ vỡ hôn nhân mà nhiều tháng, thậm chí nhiều năm không có đời sống tình dục.
6 lý do khiến phụ nữ khó đạt cực khoái hơn sau khi mãn kinhPhòng the - 1 tuần trước
Ở giai đoạn mãn kinh, cơ thể phụ nữ trải qua những thay đổi lớn về cả nội tiết tố lẫn thể chất. Những thay đổi này vô tình trở thành rào cản khiến việc đạt cực khoái trở nên khó khăn hơn trước.
Cẩn trọng khi dấu hiệu này xuất hiện sau quan hệ tình dụcPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng cảm giác đau đầu xuất hiện trong lúc hoặc ngay sau khi quan hệ tình dục chỉ là hiện tượng nhất thời do mệt mỏi. Tuy nhiên, các chuyên gia thần kinh cho biết đây là tình trạng có thật trong y học và dù phần lớn trường hợp là lành tính, một số ít lại có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm như xuất huyết não hoặc đột quỵ.
Nam giới có thể “nhịn yêu” bao lâu? Điều gì xảy ra khi không quan hệ tình dục trong thời gian dài?Phòng the
GĐXH - Nhiều nam giới băn khoăn liệu việc không quan hệ tình dục trong thời gian dài có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Có người vì công việc, hoàn cảnh gia đình hoặc sau đổ vỡ hôn nhân mà nhiều tháng, thậm chí nhiều năm không có đời sống tình dục.