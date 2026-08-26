7 món bao bì ai cũng vứt đi nhưng thực ra giúp tiết kiệm cả triệu đồng mỗi năm

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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Dưới đây là 7 loại bao bì quen thuộc nhưng ít người tận dụng hết giá trị của chúng.

1. Chai nước giải khát: Đựng bột giặt, dung dịch tiện lợi

Chai nhựa sau khi uống nước thường bị bỏ đi, nhưng thực tế có thể tận dụng rất tốt để chứa bột giặt hoặc các loại hạt nhỏ. Thiết kế miệng chai giúp việc rót dễ dàng, hạn chế đổ vãi và tránh ẩm.

7 món bao bì ai cũng vứt đi nhưng thực ra giúp tiết kiệm cả triệu đồng mỗi năm- Ảnh 1.

Lưu ý: không nên dùng chai nhựa thông thường để đựng dầu ăn lâu dài vì chất liệu PET không phù hợp cho việc tái sử dụng với thực phẩm có dầu.

Nếu muốn sử dụng lâu dài, nên chọn chai thủy tinh hoặc chai nhựa PP5 – loại có khả năng tái sử dụng tốt hơn.

2. Nắp chai nhựa: Khay đựng xà phòng mini

Một chiếc nắp chai nhỏ có thể trở thành khay xà phòng cực tiện lợi. Chỉ cần đặt xà phòng lên nắp chai, nước sẽ không đọng lại, giúp bánh xà phòng khô ráo và bền hơn.

7 món bao bì ai cũng vứt đi nhưng thực ra giúp tiết kiệm cả triệu đồng mỗi năm- Ảnh 2.

Ngoài ra, phần cổ chai và nắp có thể tận dụng làm hộp mini để đựng nhẫn, thuốc hoặc ốc vít nhỏ khi đi xa.

3. Gói hút ẩm trong đồ ăn: Giữ khô đồ dùng trong nhà

Những gói hút ẩm thường bị bỏ đi ngay khi mở túi bánh hoặc hộp thực phẩm. Tuy nhiên, chúng lại rất hữu ích để bảo quản các vật dụng dễ ẩm như:

- máy ảnh

- ống kính

- thuốc

- muối

- thức ăn cho thú cưng

7 món bao bì ai cũng vứt đi nhưng thực ra giúp tiết kiệm cả triệu đồng mỗi năm- Ảnh 3.

Gói hút ẩm thường có hiệu quả trong khoảng 1–3 tháng, sau đó nên thay mới để đảm bảo hiệu quả.

4. Túi giấy kraft: Phân loại đồ lặt vặt cực hiệu quả

Túi giấy kraft có vẻ mỏng nhưng lại rất hữu ích trong việc phân loại đồ trong ngăn kéo hoặc tủ đồ.

Bạn có thể:

- gấp thành khay

- đựng phụ kiện tóc

- chia ngăn trong tủ

- phân loại đồ nhỏ trong bếp

7 món bao bì ai cũng vứt đi nhưng thực ra giúp tiết kiệm cả triệu đồng mỗi năm- Ảnh 4.

Cách này giúp tiết kiệm tiền mua hộp nhựa mà vẫn giữ được sự gọn gàng.

5. Nhãn dán mỹ phẩm: Phân loại dây cáp và vật dụng nhỏ

Nhiều sản phẩm mỹ phẩm đi kèm nhãn dán để ghi ngày mở nắp. Nhưng loại nhãn này cũng rất hữu ích khi dùng để đánh dấu dây sạc, dây tai nghe hoặc ghi chú ngày sử dụng các sản phẩm cá nhân.

Một chi tiết nhỏ nhưng giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm đáng kể.

7 món bao bì ai cũng vứt đi nhưng thực ra giúp tiết kiệm cả triệu đồng mỗi năm- Ảnh 5.

6. Lớp giấy bạc trong hộp sữa bột: Làm sạch trang sức bạc

Ít ai biết rằng lớp giấy bạc trong hộp sữa bột có thể dùng để làm sạch trang sức bạc bị xỉn màu.

7 món bao bì ai cũng vứt đi nhưng thực ra giúp tiết kiệm cả triệu đồng mỗi năm- Ảnh 6.
7 món bao bì ai cũng vứt đi nhưng thực ra giúp tiết kiệm cả triệu đồng mỗi năm- Ảnh 7.

Chỉ cần cho giấy bạc vào bát nước nóng, thêm muối, rồi ngâm trang sức vài phút, bạc sẽ sáng trở lại.

Ngoài ra, lớp giấy bạc cũng có thể dùng cho các hoạt động thủ công đơn giản tại nhà.

7. Lớp bọt khí trong hộp sữa bột: Bảo vệ góc bàn và đồ nội thất

Phần đệm bọt khí thường bị bỏ đi sau khi mở hộp sữa bột, nhưng lại có thể tận dụng làm miếng chống va đập cho góc bàn, góc tủ hoặc các khu vực dễ trầy xước trong nhà.

7 món bao bì ai cũng vứt đi nhưng thực ra giúp tiết kiệm cả triệu đồng mỗi năm- Ảnh 8.

Một số gia đình còn tận dụng để bảo vệ tường khi chuyển nhà hoặc sửa chữa nội thất.

Những món nhỏ nhưng giúp tiết kiệm tiền thật

Nhiều gia đình chi không ít tiền mỗi năm cho các loại hộp đựng, túi thơm, khay phân loại… trong khi những món này hoàn toàn có thể thay thế bằng các vật dụng có sẵn.

Việc tận dụng bao bì không chỉ giúp giảm chi tiêu mà còn góp phần giảm rác thải sinh hoạt – một xu hướng tiêu dùng bền vững ngày càng phổ biến.

Đôi khi, sống tiết kiệm không phải là cắt giảm những thứ cần thiết, mà là nhìn lại những gì mình đang bỏ phí mỗi ngày.

Chỉ cần thay đổi một chút thói quen, bạn có thể thấy ngôi nhà gọn gàng hơn, chi tiêu hợp lý hơn – và cảm giác "làm chủ cuộc sống" cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

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