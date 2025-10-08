7 người chết, mất tích do bão số 11 và mưa lũ
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến 21h ngày 7/10, bão số 11 và mưa lũ khiến 7 người chết và mất tích, 2 người bị thương.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 21h ngày 7/10, bão số 11 và mưa lũ khiến 7 người chết và mất tích, 2 người bị thương.
Trong đó, 3 người chết do sạt lở đất (Cao Bằng 1 người, Thanh Hóa 2 người), 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người).
Về nhà ở, mưa bão làm 214 nhà thiệt hại, hư hỏng; 9.798 nhà bị ngập (Sơn La 50, Tuyên Quang 171, Lạng Sơn 1.997, Cao Bằng 6.992, Thái Nguyên 546, Bắc Ninh 27, Thanh Hóa 15); 1.608 nhà bị cô lập (Lạng Sơn 1.034 nhà, Thái Nguyên 574 nhà).
Bên cạnh đó, 10.055 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 186 con gia súc bị chết, cuốn trôi.
Báo cáo cũng đề cập sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Vụ việc ảnh hưởng đến 23 hộ dân với 101 nhân khẩu tại các thôn Bắc Khê, Hợp Lực, Nà Soong. Hiện nay, cơ quan chức năng đã di rời người dân đến nơi an toàn.
Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến độngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới của các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi. Bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025, các con giáp này có nhiều biến động.
Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà NộiĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT Hà Nội công bố danh sách xe ô tô, xe máy vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tháng 9/2025, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.
4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp xán lạnĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 6/10 đến 12/10/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo đây là những con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp sáng lạng.
Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn biển số xe, vi phạm có thể bị phạt đến 8 triệu đồngĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Những trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi biển số xe được quy định tại Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an.
Hà Nội mưa lớn xối xả đến khi nào?Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Trận mưa lớn ồ ạt như trút nước từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt. Dự báo mưa tiếp tục trong ngày hôm nay, từ chiều tối đến đêm mưa giảm nhanh.
Ngày sinh Âm lịch của người sinh ra đã khác biệt, mang phúc khí và tài hoa hiếm cóĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Người ta tin rằng có những ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang lại cho chủ nhân một cuộc sống khác biệt, đôi khi là đầy thử thách, đôi khi lại ngập tràn may mắn và phước lành.
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi bóng bên vệ đườngĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Một công nhân trên đường đi làm về hoảng hốt khi nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ túi bóng đen bên vệ đường xã Trung Lộc (Nghệ An). Bên trong là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11, khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ mang số mệnh tốt đẹp cho bản thân mà còn được xem là "quý nhân" của gia đình, giúp chồng con hưng vượng và lan tỏa may mắn đến những người xung quanh.
Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Tháng 10 không chỉ là khoảnh khắc giao mùa mà còn là giai đoạn đánh dấu bước chuyển vận khí mạnh mẽ. Theo tử vi, thời điểm này mở ra nhiều cơ hội thăng hoa về sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm cho một số con giáp đặc biệt.
Ngày sinh Âm lịch của người sinh ra đã khác biệt, mang phúc khí và tài hoa hiếm cóĐời sống
GĐXH - Người ta tin rằng có những ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang lại cho chủ nhân một cuộc sống khác biệt, đôi khi là đầy thử thách, đôi khi lại ngập tràn may mắn và phước lành.