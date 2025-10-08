Mới nhất
7 người chết, mất tích do bão số 11 và mưa lũ

Thứ tư, 06:33 08/10/2025 | Đời sống
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến 21h ngày 7/10, bão số 11 và mưa lũ khiến 7 người chết và mất tích, 2 người bị thương.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 21h ngày 7/10, bão số 11 và mưa lũ khiến 7 người chết và mất tích, 2 người bị thương.

Trong đó, 3 người chết do sạt lở đất (Cao Bằng 1 người, Thanh Hóa 2 người), 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người).

7 người chết, mất tích do bão số 11 và mưa lũ - Ảnh 1.

Mưa bão gây sập nhà của các hộ dân tại xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.

Về nhà ở, mưa bão làm 214 nhà thiệt hại, hư hỏng; 9.798 nhà bị ngập (Sơn La 50, Tuyên Quang 171, Lạng Sơn 1.997, Cao Bằng 6.992, Thái Nguyên 546, Bắc Ninh 27, Thanh Hóa 15); 1.608 nhà bị cô lập (Lạng Sơn 1.034 nhà, Thái Nguyên 574 nhà).

Bên cạnh đó, 10.055 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 186 con gia súc bị chết, cuốn trôi.

Báo cáo cũng đề cập sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Vụ việc ảnh hưởng đến 23 hộ dân với 101 nhân khẩu tại các thôn Bắc Khê, Hợp Lực, Nà Soong. Hiện nay, cơ quan chức năng đã di rời người dân đến nơi an toàn.

Anh Văn
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

