Sát Tết, 3 con giáp làm ăn phát đạt nhưng dễ bị tiểu nhân 'chọc gậy bánh xe'
GĐXH - Sát Tết là thời điểm nhiều con giáp bước vào giai đoạn thu hoạch lớn về tiền bạc. Tuy nhiên, chính sự hanh thông đó lại vô tình khiến họ trở thành mục tiêu của sự ganh ghét, đố kỵ.
Dưới đây là 3 con giáp đang "ăn nên làm ra" sát Tết nhưng càng cần đề cao cảnh giác, tránh để tiểu nhân phá hoại công sức cả năm.
Con giáp Thìn: Tài lộc thăng hoa, dễ trở thành tâm điểm đố kỵ
Con giáp Thìn bước vào giai đoạn cuối năm với vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Nhờ sự hội tụ của nhiều cát tinh mạnh, con giáp này liên tục gặp cơ hội tốt trong công việc lẫn đầu tư.
Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thìn tăng tốc, hoàn tất các kế hoạch quan trọng và thu về thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra suốt thời gian qua.
Về tài vận, tiền bạc của tuổi Thìn có xu hướng tăng nhanh và rõ rệt.
Thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà còn mở rộng ở các nguồn phụ như đầu tư, hợp tác kinh doanh. Những dự án tưởng chừng "chôn vốn" trước đó bắt đầu sinh lời, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản hoặc chứng khoán.
Khả năng chốt giao dịch, thu hồi công nợ trong giai đoạn này cũng rất tốt, giúp tài chính của tuổi Thìn luôn trong trạng thái dư dả.
Tuy nhiên, sự giàu lên nhanh chóng lại khiến tuổi Thìn dễ rơi vào tầm ngắm của tiểu nhân. Kẻ xấu có thể là người quen cũ, đối tác từng hợp tác hoặc thậm chí là người xung quanh đang âm thầm ganh ghét.
Họ tìm cách gây khó dễ trong giấy tờ, thủ tục hoặc tung tin đồn thất thiệt nhằm làm giảm uy tín, cản trở con đường làm ăn của bạn.
Lời khuyên dành cho tuổi Thìn trong giai đoạn sát Tết là nên giữ kín các kế hoạch tài chính, hạn chế khoe khoang thành quả.
Làm việc gì cũng cần rõ ràng, minh bạch về giấy tờ và thận trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh bị "bắt bẻ" không đáng có.
Con giáp Ngọ: Doanh thu bứt phá mạnh, coi chừng bị lợi dụng lòng tin
Nhờ cục diện Nhị Hợp nâng đỡ, con giáp Ngọ được dự báo là một trong những con giáp kinh doanh khởi sắc nhất thời điểm cận Tết.
Công việc làm ăn diễn ra suôn sẻ, doanh thu tăng mạnh, đặc biệt là với những người hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, buôn bán hoặc kinh doanh tự do.
Đây là lúc tuổi Ngọ nên dồn toàn lực để "chốt sổ" một năm nhiều thành tựu.
Tài vận của tuổi Ngọ giai đoạn này vô cùng sôi động. Lượng khách hàng tăng đột biến, các khoản thu liên tục đổ về khiến tiền bạc luân chuyển nhanh và mạnh.
Những vướng mắc tài chính tồn đọng trước đó cũng dần được tháo gỡ, giúp bạn có nguồn vốn tương đối vững vàng để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2026.
Dù vậy, chính sự cởi mở và nhiệt tình lại trở thành điểm yếu khiến tuổi Ngọ dễ bị tiểu nhân lợi dụng.
Có người mượn danh nghĩa thân quen để vay mượn tiền bạc nhưng không có ý định hoàn trả, hoặc đồng nghiệp âm thầm cản trở bằng cách đưa ra thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến các dự án quan trọng.
Trong giai đoạn nhạy cảm này, tuổi Ngọ nên hạn chế tối đa việc cho vay mượn, bảo lãnh tài chính hay cả nể vì tình cảm.
Mọi quyết định liên quan đến tiền bạc nên được cân nhắc kỹ lưỡng, rõ ràng ngay từ đầu để tránh rắc rối về sau.
Con giáp Tỵ: Bứt phá cuối năm tuổi, càng thắng lớn càng phải tỉnh táo
Dù đang trong những ngày cuối của năm tuổi, nhưng vận trình của tuổi Tỵ lại có dấu hiệu "lội ngược dòng" ngoạn mục về tài chính.
Thời điểm sát Tết mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội bất ngờ, nếu biết nắm bắt đúng lúc, tuổi Tỵ hoàn toàn có thể khép lại năm cũ với một cái Tết đủ đầy, sung túc.
Điểm mạnh của tuổi Tỵ trong giai đoạn này nằm ở khả năng xoay chuyển tình thế. Những dự án tưởng chừng bế tắc bất ngờ được cứu vãn, thậm chí mang lại lợi nhuận ngoài mong đợi.
Trực giác nhạy bén giúp tuổi Tỵ đưa ra quyết định đầu tư chính xác, tiền bạc vì thế mà ngày càng rủng rỉnh, tạo nền tảng tài chính vững vàng cho năm mới.
Tuy nhiên, tiểu nhân cũng dễ xuất hiện khi tuổi Tỵ đang ở đỉnh cao tài lộc. Kẻ xấu có thể tìm cách bới móc sai sót cũ, thổi phồng những lỗi nhỏ để hạ thấp uy tín hoặc tranh giành quyền lợi tài chính.
Những lời mời hợp tác nghe có vẻ "quá hời" trong thời điểm này càng cần được xem xét cẩn trọng.
Lời khuyên cho tuổi Tỵ là tuyệt đối không chủ quan. Trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào, hãy kiểm tra kỹ điều khoản pháp lý, tránh quyết định vội vàng vì lợi ích trước mắt.
Các con giáp giữ vững tâm thế để bảo toàn tài lộc cuối năm
Dù đang gặp vận may tiền bạc, cả 3 con giáp trên đều cần ghi nhớ rằng sát Tết cũng là thời điểm nhạy cảm, dễ phát sinh mâu thuẫn và thị phi.
Việc giữ thái độ khiêm tốn, làm ăn minh bạch, sắp xếp không gian sống gọn gàng và duy trì tinh thần lạc quan sẽ giúp hạn chế rủi ro không đáng có.
Khi tâm an, vận khí cũng ổn định, tài lộc vì thế mà bền vững hơn, tạo tiền đề thuận lợi để bước sang năm 2026 với nhiều may mắn và bình an.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.
