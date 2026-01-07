Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng lúc rạng sáng, 15 người nhập viện cấp cứu vì ngạt khói
GĐXH - Đám cháy bùng lên tại tầng 1 ngôi nhà trong ngõ nhỏ ở phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) vào sáng sớm. Vụ việc khiến 15 người sinh sống trong nhà phải nhập viện, kiểm tra y tế do hít phải khói.
Ngày 7/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 05h40 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại số nhà 24, ngõ 82 phố Trần Cung (phường Nghĩa Đô).
Nhận được tin báo, Trung tâm đã lập tức điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 11 và khu vực số 2 với tổng lực gồm 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo.
Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 3 tầng, diện tích khoảng 90m2. Khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt, qua trinh sát nắm tình hình, đám cháy tại khu vực tầng 1 đã được người dân sử dụng trang thiết bị phương tiện tại chỗ dập tắt hoàn toàn.
Toàn bộ những người mắc kẹt trong nhà lúc này đã tự thoát ra bên ngoài an toàn trong tình trạng tỉnh táo.
Mặc dù lửa đã tắt, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chỉ huy chữa cháy vẫn chỉ đạo cán bộ chiến sĩ mang theo bình thở di chuyển lên các tầng trên để tìm kiếm, kiểm tra kỹ lưỡng, phòng trường hợp còn người mắc kẹt hoặc lửa bùng phát trở lại.
Trước nguy cơ các nạn nhân có thể bị ảnh hưởng sức khỏe do hít phải khói khí độc trong quá trình thoát hiểm, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ nhà khẩn trương đưa toàn bộ người sinh sống trong nhà đến cơ sở y tế gần nhất.
Đến thời điểm hiện tại, 15 người sinh sống trong ngôi nhà xảy ra cháy đã được các y, bác sĩ Bệnh viện E thăm khám. Tình trạng sức khỏe của tất cả mọi người đều đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
Cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân hỏa hoạn và thống kê thiệt hại về tài sản đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
