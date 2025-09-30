7 tuyệt chiêu khiêu khích khiến chàng khó lòng từ chối

1. Ánh mắt biết nói

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago (Mỹ) đã chỉ ra rằng, ánh mắt có khả năng kích hoạt những vùng não liên quan đến khoái cảm và sự hưng phấn. Khi bạn nhìn sâu vào mắt chàng với ánh mắt đắm say, rồi bất chợt lảng đi một cách e ấp, đó chính là cách khơi gợi mạnh mẽ bản năng đàn ông.

2. Chạm khẽ vùng “cấm địa” gián tiếp

Vùng đùi trong, bắp tay hay gáy của chàng chứa nhiều dây thần kinh cảm giác. Việc bạn bất ngờ vuốt nhẹ hoặc bóp chặt rồi thả lỏng sẽ khiến chàng lâng lâng. Ngay cả khi đang mặc quần jeans, một cái vuốt ve dọc bắp đùi cũng đủ để chàng rạo rực.

Ảnh minh họa

3. Lời thì thầm đầy ẩn ý

Giọng nói gợi cảm, thì thầm bên tai là một trong những vũ khí lợi hại. Theo chuyên gia tình dục học Tracey Cox (Anh), âm thanh có tác động trực tiếp đến hạch hạnh nhân – vùng não điều khiển cảm xúc. Những lời gợi mở tinh tế sẽ khiến chàng tưởng tượng nhiều hơn hành động.

4. Sử dụng nụ hôn bất ngờ

Không chỉ hôn môi, bạn có thể “đánh úp” chàng bằng một nụ hôn nhẹ lên gáy, sau tai hoặc chóp mũi. Đây là những vị trí dễ kích hoạt hưng phấn tình dục. Nhiều khảo sát cho thấy 68% nam giới thú nhận họ khó cưỡng lại được khi bạn gái chủ động hôn theo cách này.

5. Khơi gợi bằng trang phục

Một chiếc áo sơ mi hơi rộng, váy ngủ ren mỏng hay thậm chí chỉ là mùi nước hoa thoang thoảng cũng đủ để kích thích giác quan. Nhà tâm lý học Barbara Frederickson cho biết: “Trang phục gợi cảm không chỉ khiến đàn ông khao khát hơn mà còn giúp phụ nữ cảm thấy tự tin và quyến rũ.”

6. Động tác mơn trớn “nửa vời”

Đàn ông thường bị mê hoặc bởi sự chờ đợi. Những cái chạm thoáng qua, dừng lại ở những điểm nhạy cảm rồi bất ngờ rút về sẽ khiến chàng khó kiểm soát cảm xúc, bởi cảm giác bị “treo” là một chất xúc tác mạnh mẽ cho ham muốn.

7. Tạo bất ngờ trong không gian mới

Một khảo sát của Viện Kinsey (Mỹ) cho thấy, 74% nam giới thừa nhận họ bị kích thích nhiều hơn khi “chuyện ấy” diễn ra ở không gian mới lạ. Không nhất thiết phải cầu kỳ, chỉ cần đổi chỗ từ phòng ngủ sang phòng khách, hay đơn giản là tắt điện và thắp vài ngọn nến, cảm xúc của cả hai sẽ khác biệt hoàn toàn.