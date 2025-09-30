Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

7 tuyệt chiêu khiêu khích khiến chàng khó lòng từ chối

Thứ ba, 16:39 30/09/2025 | Phòng the
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong đời sống tình dục, đôi khi chỉ một cử chỉ khơi gợi tinh tế cũng đủ khiến cảm xúc của chàng bùng nổ. Nhiều chuyên gia tâm lý – tình dục học cho rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ “cuộc chơi” nếu biết cách sử dụng những tuyệt chiêu khiêu khích đúng lúc, đúng cách.

1. Ánh mắt biết nói

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago (Mỹ) đã chỉ ra rằng, ánh mắt có khả năng kích hoạt những vùng não liên quan đến khoái cảm và sự hưng phấn. Khi bạn nhìn sâu vào mắt chàng với ánh mắt đắm say, rồi bất chợt lảng đi một cách e ấp, đó chính là cách khơi gợi mạnh mẽ bản năng đàn ông.

2. Chạm khẽ vùng “cấm địa” gián tiếp

Vùng đùi trong, bắp tay hay gáy của chàng chứa nhiều dây thần kinh cảm giác. Việc bạn bất ngờ vuốt nhẹ hoặc bóp chặt rồi thả lỏng sẽ khiến chàng lâng lâng. Ngay cả khi đang mặc quần jeans, một cái vuốt ve dọc bắp đùi cũng đủ để chàng rạo rực.

7 Tuyệt chiêu khiêu khích giúp bùng nổ cảm xúc trong phòng the - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3. Lời thì thầm đầy ẩn ý

Giọng nói gợi cảm, thì thầm bên tai là một trong những vũ khí lợi hại. Theo chuyên gia tình dục học Tracey Cox (Anh), âm thanh có tác động trực tiếp đến hạch hạnh nhân – vùng não điều khiển cảm xúc. Những lời gợi mở tinh tế sẽ khiến chàng tưởng tượng nhiều hơn hành động.

4. Sử dụng nụ hôn bất ngờ

Không chỉ hôn môi, bạn có thể “đánh úp” chàng bằng một nụ hôn nhẹ lên gáy, sau tai hoặc chóp mũi. Đây là những vị trí dễ kích hoạt hưng phấn tình dục. Nhiều khảo sát cho thấy 68% nam giới thú nhận họ khó cưỡng lại được khi bạn gái chủ động hôn theo cách này.

5. Khơi gợi bằng trang phục

Một chiếc áo sơ mi hơi rộng, váy ngủ ren mỏng hay thậm chí chỉ là mùi nước hoa thoang thoảng cũng đủ để kích thích giác quan. Nhà tâm lý học Barbara Frederickson cho biết: “Trang phục gợi cảm không chỉ khiến đàn ông khao khát hơn mà còn giúp phụ nữ cảm thấy tự tin và quyến rũ.”

6. Động tác mơn trớn “nửa vời”

Đàn ông thường bị mê hoặc bởi sự chờ đợi. Những cái chạm thoáng qua, dừng lại ở những điểm nhạy cảm rồi bất ngờ rút về sẽ khiến chàng khó kiểm soát cảm xúc, bởi cảm giác bị “treo” là một chất xúc tác mạnh mẽ cho ham muốn.

7. Tạo bất ngờ trong không gian mới

Một khảo sát của Viện Kinsey (Mỹ) cho thấy, 74% nam giới thừa nhận họ bị kích thích nhiều hơn khi “chuyện ấy” diễn ra ở không gian mới lạ. Không nhất thiết phải cầu kỳ, chỉ cần đổi chỗ từ phòng ngủ sang phòng khách, hay đơn giản là tắt điện và thắp vài ngọn nến, cảm xúc của cả hai sẽ khác biệt hoàn toàn.

7 Tuyệt chiêu khiêu khích giúp bùng nổ cảm xúc trong phòng the - Ảnh 2.Ba vùng nhạy cảm ít ngờ của nam giới giúp tăng khoái cảm phòng the

GĐXH - Trong đời sống tình dục, nhiều người thường tập trung vào những “điểm nóng” quen thuộc mà quên mất rằng nam giới cũng sở hữu những vùng nhạy cảm khác ít được chú ý. Đặc biệt, lòng bàn tay, bàn chân và sống lưng được xem là “chìa khóa” giúp khơi gợi cảm hứng và mang lại khoái cảm mạnh mẽ.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thủ dâm có 'hủy diệt' ham muốn tình dục không?

Thủ dâm có 'hủy diệt' ham muốn tình dục không?

Phòng the - 1 ngày trước

Thực tế có nhiều tranh cãi trái chiều về việc thủ dâm ảnh hưởng đến đời sống tình dục như thế nào.

Nên chọn tư thế ngủ nào để có lợi cho sức khỏe?

Nên chọn tư thế ngủ nào để có lợi cho sức khỏe?

Phòng the - 2 ngày trước

Những tư thế ngủ của cặp đôi không chỉ tạo nên cảm giác ấm áp mà còn ẩn chứa một số thông tin khoa học thú vị.

Tình dục tốt cho tâm trạng, sức khỏe và sự hài lòng trong hôn nhân của cặp đôi

Tình dục tốt cho tâm trạng, sức khỏe và sự hài lòng trong hôn nhân của cặp đôi

Phòng the - 3 ngày trước

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh quốc chỉ ra rằng quan hệ tình dục và ham muốn tình dục có thể giúp tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên.

7 lý do lành mạnh bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

7 lý do lành mạnh bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

Phòng the - 4 ngày trước

Tình dục không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Cùng khám phá những lợi ích của việc quan hệ tình dục lành mạnh thường xuyên.

Nam giới bị hẹp bao quy đầu có quan hệ được không?

Nam giới bị hẹp bao quy đầu có quan hệ được không?

Phòng the - 5 ngày trước

Một trong những băn khoăn thường gặp của nam giới là bị hẹp bao quy đầu có quan hệ tình dục được không?

Nhiễm trùng tiết niệu lây qua quan hệ tình dục không?

Nhiễm trùng tiết niệu lây qua quan hệ tình dục không?

Phòng the - 6 ngày trước

Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.

5 tác hại của việc kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài

5 tác hại của việc kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài

Phòng the - 1 tuần trước

Tình dục có thể đóng một vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài?

Nam giới có cần kiêng đậu phụ không?

Nam giới có cần kiêng đậu phụ không?

Phòng the - 1 tuần trước

Nhiều người lo ngại đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành như tào phớ, sữa đậu ảnh hưởng tới hormone nam giới.

Mất ham muốn do vợ quá 'khỏe'

Mất ham muốn do vợ quá 'khỏe'

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm rằng quan hệ tình dục càng nhiều sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm.

Quan hệ tình dục quá sớm: Nhóm người này dễ đối mặt nguy cơ tiềm ẩn khó lường

Quan hệ tình dục quá sớm: Nhóm người này dễ đối mặt nguy cơ tiềm ẩn khó lường

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Tình dục là một phần tất yếu trong đời sống hôn nhân, mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, với những người đang mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao, “chuyện ấy” có thể tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng nếu không biết cách kiểm soát.

Xem nhiều

Mất ham muốn do vợ quá 'khỏe'

Mất ham muốn do vợ quá 'khỏe'

Phòng the

GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm rằng quan hệ tình dục càng nhiều sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm.

Chạm vào vị trí này, bản năng đàn ông trong chàng 'bật dậy' ngay

Chạm vào vị trí này, bản năng đàn ông trong chàng 'bật dậy' ngay

Phòng the
5 tác hại của việc kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài

5 tác hại của việc kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài

Phòng the
Hai vị trí dễ làm bùng nổ 'khoái cảm' ở nam giới

Hai vị trí dễ làm bùng nổ 'khoái cảm' ở nam giới

Phòng the
7 lý do lành mạnh bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

7 lý do lành mạnh bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top