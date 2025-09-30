7 tuyệt chiêu khiêu khích khiến chàng khó lòng từ chối
GĐXH - Trong đời sống tình dục, đôi khi chỉ một cử chỉ khơi gợi tinh tế cũng đủ khiến cảm xúc của chàng bùng nổ. Nhiều chuyên gia tâm lý – tình dục học cho rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ “cuộc chơi” nếu biết cách sử dụng những tuyệt chiêu khiêu khích đúng lúc, đúng cách.
1. Ánh mắt biết nói
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago (Mỹ) đã chỉ ra rằng, ánh mắt có khả năng kích hoạt những vùng não liên quan đến khoái cảm và sự hưng phấn. Khi bạn nhìn sâu vào mắt chàng với ánh mắt đắm say, rồi bất chợt lảng đi một cách e ấp, đó chính là cách khơi gợi mạnh mẽ bản năng đàn ông.
2. Chạm khẽ vùng “cấm địa” gián tiếp
Vùng đùi trong, bắp tay hay gáy của chàng chứa nhiều dây thần kinh cảm giác. Việc bạn bất ngờ vuốt nhẹ hoặc bóp chặt rồi thả lỏng sẽ khiến chàng lâng lâng. Ngay cả khi đang mặc quần jeans, một cái vuốt ve dọc bắp đùi cũng đủ để chàng rạo rực.
3. Lời thì thầm đầy ẩn ý
Giọng nói gợi cảm, thì thầm bên tai là một trong những vũ khí lợi hại. Theo chuyên gia tình dục học Tracey Cox (Anh), âm thanh có tác động trực tiếp đến hạch hạnh nhân – vùng não điều khiển cảm xúc. Những lời gợi mở tinh tế sẽ khiến chàng tưởng tượng nhiều hơn hành động.
4. Sử dụng nụ hôn bất ngờ
Không chỉ hôn môi, bạn có thể “đánh úp” chàng bằng một nụ hôn nhẹ lên gáy, sau tai hoặc chóp mũi. Đây là những vị trí dễ kích hoạt hưng phấn tình dục. Nhiều khảo sát cho thấy 68% nam giới thú nhận họ khó cưỡng lại được khi bạn gái chủ động hôn theo cách này.
5. Khơi gợi bằng trang phục
Một chiếc áo sơ mi hơi rộng, váy ngủ ren mỏng hay thậm chí chỉ là mùi nước hoa thoang thoảng cũng đủ để kích thích giác quan. Nhà tâm lý học Barbara Frederickson cho biết: “Trang phục gợi cảm không chỉ khiến đàn ông khao khát hơn mà còn giúp phụ nữ cảm thấy tự tin và quyến rũ.”
6. Động tác mơn trớn “nửa vời”
Đàn ông thường bị mê hoặc bởi sự chờ đợi. Những cái chạm thoáng qua, dừng lại ở những điểm nhạy cảm rồi bất ngờ rút về sẽ khiến chàng khó kiểm soát cảm xúc, bởi cảm giác bị “treo” là một chất xúc tác mạnh mẽ cho ham muốn.
7. Tạo bất ngờ trong không gian mới
Một khảo sát của Viện Kinsey (Mỹ) cho thấy, 74% nam giới thừa nhận họ bị kích thích nhiều hơn khi “chuyện ấy” diễn ra ở không gian mới lạ. Không nhất thiết phải cầu kỳ, chỉ cần đổi chỗ từ phòng ngủ sang phòng khách, hay đơn giản là tắt điện và thắp vài ngọn nến, cảm xúc của cả hai sẽ khác biệt hoàn toàn.
Thủ dâm có 'hủy diệt' ham muốn tình dục không?Phòng the - 1 ngày trước
Thực tế có nhiều tranh cãi trái chiều về việc thủ dâm ảnh hưởng đến đời sống tình dục như thế nào.
Nên chọn tư thế ngủ nào để có lợi cho sức khỏe?Phòng the - 2 ngày trước
Những tư thế ngủ của cặp đôi không chỉ tạo nên cảm giác ấm áp mà còn ẩn chứa một số thông tin khoa học thú vị.
Tình dục tốt cho tâm trạng, sức khỏe và sự hài lòng trong hôn nhân của cặp đôiPhòng the - 3 ngày trước
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh quốc chỉ ra rằng quan hệ tình dục và ham muốn tình dục có thể giúp tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên.
7 lý do lành mạnh bạn nên quan hệ tình dục thường xuyênPhòng the - 4 ngày trước
Tình dục không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Cùng khám phá những lợi ích của việc quan hệ tình dục lành mạnh thường xuyên.
Nam giới bị hẹp bao quy đầu có quan hệ được không?Phòng the - 5 ngày trước
Một trong những băn khoăn thường gặp của nam giới là bị hẹp bao quy đầu có quan hệ tình dục được không?
Nhiễm trùng tiết niệu lây qua quan hệ tình dục không?Phòng the - 6 ngày trước
Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
5 tác hại của việc kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dàiPhòng the - 1 tuần trước
Tình dục có thể đóng một vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài?
Nam giới có cần kiêng đậu phụ không?Phòng the - 1 tuần trước
Nhiều người lo ngại đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành như tào phớ, sữa đậu ảnh hưởng tới hormone nam giới.
Mất ham muốn do vợ quá 'khỏe'Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm rằng quan hệ tình dục càng nhiều sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm.
Quan hệ tình dục quá sớm: Nhóm người này dễ đối mặt nguy cơ tiềm ẩn khó lườngPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Tình dục là một phần tất yếu trong đời sống hôn nhân, mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, với những người đang mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao, “chuyện ấy” có thể tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng nếu không biết cách kiểm soát.
Mất ham muốn do vợ quá 'khỏe'Phòng the
GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm rằng quan hệ tình dục càng nhiều sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm.