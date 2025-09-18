Ba vùng nhạy cảm ít ngờ của nam giới giúp tăng khoái cảm phòng the

Theo PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc (Đại học Y Hà Nội) chia sẻ trên một trang báo, ở lòng bàn tay và bàn chân tập trung hàng nghìn đầu dây thần kinh cảm giác. “Khi được mát-xa hoặc âu yếm, các dây thần kinh này truyền tín hiệu nhanh chóng đến não bộ, giúp cơ thể nam giới thư giãn, tăng tuần hoàn máu và dễ dàng bước vào trạng thái hưng phấn tình dục”, ông cho biết.

Một nghiên cứu của Journal of Sexual Medicine (2021) cũng khẳng định, xoa bóp bàn chân và bàn tay trước khi quan hệ có thể giúp nam giới tăng ham muốn và cải thiện chất lượng cuộc yêu. Đây là cơ sở khoa học lý giải vì sao nhiều chuyên gia khuyên các cặp đôi nên “dạo đầu” bằng mát-xa thay vì đi thẳng vào quan hệ.

Ảnh minh họa

Cách khơi gợi khoái cảm qua bàn tay, bàn chân và lưng

Bàn chân: Dùng ngón tay ấn nhẹ vào các vùng da mềm, giữ một vài giây rồi thả ra. Việc chà xát theo vòng tròn nhỏ giúp kích thích các huyệt đạo, khiến nam giới dễ dàng thư giãn và tăng hưng phấn.

Bàn tay: Thực hiện động tác tương tự như bàn chân, kết hợp với vuốt ve lòng bàn tay để tạo sự gần gũi và kết nối.

Sống lưng: Mát-xa nhẹ nhàng dọc theo sống lưng, đặc biệt là vùng thắt lưng. Đây là nơi tập trung nhiều dây thần kinh liên quan đến cảm giác, đồng thời giúp máu lưu thông tốt hơn. Chỉ vài động tác đơn giản cũng đủ khiến chàng “ngất ngây”.

Theo chuyên gia tâm lý – tình dục học Trần Thị Minh Tâm chia sẻ trên Thanh Niên online, việc tập trung kích thích những vùng ít được chú ý này không chỉ giúp tăng khoái cảm mà còn tạo sự mới mẻ trong đời sống chăn gối. “Nhiều cặp đôi sau khi thay đổi thói quen dạo đầu bằng cách mát-xa bàn tay, bàn chân và lưng đã ghi nhận đời sống tình dục thăng hoa hơn, gắn kết tình cảm rõ rệt hơn”, bà chia sẻ.

Không chỉ những “điểm nóng” quen thuộc mới mang lại khoái cảm, mà lòng bàn tay, bàn chân và sống lưng cũng là những vùng nhạy cảm đầy tiềm năng của nam giới. Khám phá và chăm chút cho những khu vực này sẽ giúp cuộc yêu thêm phần mới mẻ, nồng nàn và bền chặt.