Ba vùng nhạy cảm ít ngờ của nam giới giúp tăng khoái cảm phòng the
GĐXH - Trong đời sống tình dục, nhiều người thường tập trung vào những “điểm nóng” quen thuộc mà quên mất rằng nam giới cũng sở hữu những vùng nhạy cảm khác ít được chú ý. Đặc biệt, lòng bàn tay, bàn chân và sống lưng được xem là “chìa khóa” giúp khơi gợi cảm hứng và mang lại khoái cảm mạnh mẽ.
Theo PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc (Đại học Y Hà Nội) chia sẻ trên một trang báo, ở lòng bàn tay và bàn chân tập trung hàng nghìn đầu dây thần kinh cảm giác. “Khi được mát-xa hoặc âu yếm, các dây thần kinh này truyền tín hiệu nhanh chóng đến não bộ, giúp cơ thể nam giới thư giãn, tăng tuần hoàn máu và dễ dàng bước vào trạng thái hưng phấn tình dục”, ông cho biết.
Một nghiên cứu của Journal of Sexual Medicine (2021) cũng khẳng định, xoa bóp bàn chân và bàn tay trước khi quan hệ có thể giúp nam giới tăng ham muốn và cải thiện chất lượng cuộc yêu. Đây là cơ sở khoa học lý giải vì sao nhiều chuyên gia khuyên các cặp đôi nên “dạo đầu” bằng mát-xa thay vì đi thẳng vào quan hệ.
Cách khơi gợi khoái cảm qua bàn tay, bàn chân và lưng
Bàn chân: Dùng ngón tay ấn nhẹ vào các vùng da mềm, giữ một vài giây rồi thả ra. Việc chà xát theo vòng tròn nhỏ giúp kích thích các huyệt đạo, khiến nam giới dễ dàng thư giãn và tăng hưng phấn.
Bàn tay: Thực hiện động tác tương tự như bàn chân, kết hợp với vuốt ve lòng bàn tay để tạo sự gần gũi và kết nối.
Sống lưng: Mát-xa nhẹ nhàng dọc theo sống lưng, đặc biệt là vùng thắt lưng. Đây là nơi tập trung nhiều dây thần kinh liên quan đến cảm giác, đồng thời giúp máu lưu thông tốt hơn. Chỉ vài động tác đơn giản cũng đủ khiến chàng “ngất ngây”.
Theo chuyên gia tâm lý – tình dục học Trần Thị Minh Tâm chia sẻ trên Thanh Niên online, việc tập trung kích thích những vùng ít được chú ý này không chỉ giúp tăng khoái cảm mà còn tạo sự mới mẻ trong đời sống chăn gối. “Nhiều cặp đôi sau khi thay đổi thói quen dạo đầu bằng cách mát-xa bàn tay, bàn chân và lưng đã ghi nhận đời sống tình dục thăng hoa hơn, gắn kết tình cảm rõ rệt hơn”, bà chia sẻ.
GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm rằng quan hệ tình dục càng nhiều sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm.
GĐXH - Tình dục là một phần tất yếu trong đời sống hôn nhân, mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, với những người đang mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao, "chuyện ấy" có thể tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng nếu không biết cách kiểm soát.
Ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như hormone, tâm lý, xã hội và thể chất. Nó không phải là một đường thẳng cố định mà thay đổi và phát triển theo từng giai đoạn của cuộc đời, ở cả nam và nữ. Dưới đây là những thay đổi điển hình của ham muốn tình dục qua các độ tuổi.
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, không ít người vẫn cho rằng nam giới chỉ nhạy cảm ở những "điểm nóng" quen thuộc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tình dục học, đùi trong của nam giới là một trong những khu vực nhạy cảm hàng đầu, có khả năng kích thích mạnh mẽ cảm xúc và ham muốn nếu được chạm đến đúng cách.
GĐXH - Khi nhắc đến những vùng nhạy cảm, đa phần mọi người thường nghĩ đến phụ nữ. Nhưng trên thực tế, nam giới cũng sở hữu những "điểm nóng" ít ai để ý, đặc biệt là vùng cổ và tai. Đây được coi là một trong những khu vực kích thích khoái cảm mạnh mẽ nhất nếu biết cách khơi gợi.
GĐXH - Trong quan niệm truyền thống, nhiều người thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới nhạy cảm ở vùng ngực, còn nam giới lại ít hứng thú với khu vực này. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tình dục học chỉ ra rằng bụng và ngực – đặc biệt là vùng bụng dưới – cũng là những điểm nóng quan trọng trong khoái cảm nam giới.
GĐXH - Người ta thường nhắc nhiều đến môi, ngực hay những vùng nhạy cảm quen thuộc của đàn ông. Nhưng ít ai biết rằng, vành tai ngoài phía sau của nam giới lại là một "giác quan cảm xúc" có sức mạnh đánh thức ham muốn mạnh mẽ.
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, nhiều người thường nghĩ rằng môi, cổ hay những vùng da nhạy cảm khác mới là "chìa khóa" để khơi gợi ham muốn. Tuy nhiên, khoa học tình dục hiện đại chỉ ra rằng vành tai, đặc biệt là phía sau tai nam giới, lại là một giác quan cảm xúc mạnh mẽ không kém.
Chuyện "chăn gối" hòa hợp có thể coi là sợi dây gắn kết để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên quan hệ quá sức hoặc sai tư thế đôi khi có thể khiến các cặp đôi phải đối diện với tai nạn, có khi được đưa đến viện trong tư thế vô cùng xấu hổ. Cùng lắng nghe những câu chuyện về tai nạn "chăn gối" dở khóc dở cười cùng TS.BS Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
GĐXH - Nhiều người có thói quen lao ngay vào phòng tắm sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng tắm càng nhanh càng giúp làm sạch cơ thể và phòng tránh viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây lại là hành động phản khoa học và có thể mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe.
