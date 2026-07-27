70 tuổi mới thấm: Muốn tuổi già bình yên, về hưu đừng dại làm 3 việc

70 tuổi mới hiểu: Nhiều phiền phức ở tuổi già đến từ chính mình

Tôi nghỉ hưu từ năm 55 tuổi với mức lương hưu khoảng 5.000 NDT mỗi tháng (gần 19,4 triệu đồng). Khoản thu nhập ổn định giúp tôi không phải phụ thuộc vào con cái nên quyết định trở về quê tận hưởng cuộc sống tuổi già.

Những ngày đầu, cuộc sống vô cùng yên bình. Tôi dành thời gian chăm sóc vườn tược, gặp gỡ bạn bè cũ và nghĩ rằng quãng đời còn lại sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng.

Nhưng thực tế không như mong đợi. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra khiến tôi nhiều lần mệt mỏi, thậm chí ảnh hưởng đến cả tình cảm gia đình.

Ban đầu, tôi cho rằng mình gặp phải người không tốt hoặc kém may mắn. Thế nhưng sau hơn chục năm suy ngẫm, tôi nhận ra phần lớn rắc rối đều xuất phát từ chính lời nói và hành động của mình.

Đó cũng là lý do tôi muốn chia sẻ ba bài học mà bản thân đã phải trả giá bằng thời gian, tiền bạc và cả những mối quan hệ.

Đến tuổi 70, tôi nhận ra nhiều rắc rối không đến từ người khác mà bắt nguồn từ chính sự cả tin, thích chia sẻ và đôi khi là một chút tự hào quá mức của bản thân. Ảnh minh họa

Đừng khoe con cái thành đạt với quá nhiều người

Vợ chồng tôi chỉ có một người con trai. Cháu làm việc tại một công ty nước ngoài với mức thu nhập khoảng 25.000 NDT mỗi tháng (khoảng 97 triệu đồng).

Là cha mẹ, ai cũng tự hào khi con cái thành công. Mỗi lần gặp bạn bè hay người quen, tôi đều hào hứng kể về công việc, mức lương và sự hiếu thảo của con.

Ban đầu, mọi người đều dành cho tôi những lời khen ngợi. Tôi vui và nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện bình thường.

Thế nhưng không lâu sau, rất nhiều người bắt đầu tìm đến nhờ tôi xin việc cho con cháu. Có người chỉ nhờ một lần, nhưng cũng có người liên tục gọi điện, nhắn tin hoặc tìm đến tận nhà.

Con trai tôi cố gắng giúp đỡ một vài trường hợp, nhưng càng giúp thì càng có thêm nhiều lời nhờ vả. Thậm chí có người còn tìm đến tận nơi làm việc của cháu, khiến công việc và cuộc sống của con bị ảnh hưởng.

Điều đáng buồn hơn là khi không thể đáp ứng tất cả, một số người lại trách móc, cho rằng gia đình tôi thiên vị hoặc cố tình từ chối.

Từ đó, tôi hiểu rằng sự tự hào của cha mẹ không nhất thiết phải thể hiện bằng việc kể cho tất cả mọi người biết con mình giỏi đến đâu. Sự kín đáo đôi khi lại là cách bảo vệ con cái và chính gia đình mình.

Đừng tùy tiện tiết lộ mức lương hưu của bản thân

Trước khi nghỉ hưu, tôi là giáo viên nên có mức lương hưu khá cao so với mặt bằng ở quê. Khi hàng xóm hỏi, tôi nghĩ chẳng có gì phải giấu nên thật thà chia sẻ mình nhận khoảng 5.000 NDT mỗi tháng.

Không ngờ chính điều đó lại kéo theo hàng loạt phiền toái.

Nhiều người thường xuyên sang hỏi vay tiền với đủ mọi lý do. Ban đầu chỉ vài trăm nghìn hay vài triệu đồng, nhưng sau đó số tiền cho vay ngày càng lớn.

Khi tôi cần tiền và hỏi lại thì nhiều người khất lần, thậm chí còn nói rằng lương hưu của tôi cao, vài đồng bạc không đáng để tính toán. Có người còn cho rằng tôi keo kiệt chỉ vì muốn lấy lại khoản tiền thuộc về mình.

Không dừng lại ở đó, việc mọi người biết tôi có thu nhập ổn định còn khiến tôi trở thành mục tiêu của những đối tượng bán hàng và lừa đảo.

Tôi từng tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn để mua một chiếc ghế massage với giá hàng chục triệu đồng. Cuối cùng mới biết đó là hàng kém chất lượng, chỉ sử dụng được vài ngày rồi hỏng.

Sau lần ấy, tôi hiểu rằng tài chính cá nhân là chuyện riêng. Không phải ai hỏi cũng cần trả lời một cách chi tiết.

Đừng mang chuyện gia đình kể cho người ngoài

Một thời gian sau, khi con dâu sinh cháu thứ hai, tôi lên thành phố chăm sóc con và các cháu.

Khác biệt trong cách sống khiến hai mẹ con nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, tôi đem những chuyện trong nhà kể với vài người hàng xóm để trút bầu tâm sự.

Tôi không ngờ chỉ vài câu nói lại nhanh chóng bị thêm thắt, bóp méo rồi lan truyền khắp khu dân cư.

Gia đình tôi trở thành chủ đề bàn tán. Người bênh tôi thì trách con dâu hỗn láo, người bênh con dâu lại cho rằng tôi là mẹ chồng khó tính.

Áp lực dư luận khiến mối quan hệ giữa tôi và con dâu ngày càng căng thẳng. Chỉ đến khi mọi chuyện lắng xuống, tôi mới nhận ra chính mình là người đã vô tình đẩy gia đình vào vòng xoáy thị phi.

Từ đó, tôi tự nhắc bản thân rằng chuyện trong nhà nên giải quyết trong nhà. Mỗi gia đình đều có lúc bất đồng, nhưng đem những điều ấy kể ra bên ngoài thường chỉ khiến mâu thuẫn lớn hơn thay vì được giải quyết.

Tuổi già muốn bình yên, đôi khi cần học cách im lặng đúng lúc

Đến tuổi 70, tôi nhận ra nhiều rắc rối không đến từ người khác mà bắt nguồn từ chính sự cả tin, thích chia sẻ và đôi khi là một chút tự hào quá mức của bản thân.

Không khoe khoang con cái, không tiết lộ quá nhiều về tài chính và không đem chuyện gia đình ra ngoài là ba nguyên tắc đơn giản nhưng giúp tôi có cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Những bài học ấy phải đánh đổi bằng thời gian, tiền bạc và cả những vết rạn trong các mối quan hệ mới có được. Nếu có thể giúp người khác tránh lặp lại những sai lầm ấy, tôi tin rằng đó cũng là một điều đáng quý trong quãng đời còn lại.

* Câu chuyện là trải nghiệm sâu sắc của cụ bà 70 tuổi ở Trung Quốc trên diễn đàn Toutiao về những điều tuyệt đối không nên làm để có một cuộc sống an nhàn khi về già.