Tuổi già tôi mới ngộ ra: Về hưu muốn bình yên, nhất định không được làm 3 việc

Đây là 3 bài học đắt giá mà nhiều người về hưu nên ghi nhớ nếu muốn tận hưởng tuổi già an yên.

Về hưu với cuộc sống đủ đầy nhưng không tránh khỏi những phiền toái

Tôi nghỉ hưu ở tuổi 55 với mức lương hưu khoảng 5.000 NDT mỗi tháng, tương đương 19 triệu đồng. Khoản thu nhập này giúp tôi chủ động về tài chính, không phải phụ thuộc vào con cái nên quyết định trở về quê để tận hưởng cuộc sống thanh nhàn.

Những ngày đầu, mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi. Tôi có thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ, gặp gỡ bạn bè cũ và sống chậm hơn sau nhiều năm làm việc.

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian, hàng loạt phiền phức liên tiếp xuất hiện khiến tôi từng nghĩ mình gặp vận xui.

Phải mất gần chục năm nhìn lại, tôi mới hiểu rằng phần lớn rắc rối đều bắt nguồn từ chính những việc mình vô tình làm.

Có những điều tưởng là chia sẻ chân thành, khoe niềm vui hay tâm sự cho nhẹ lòng, nhưng lại trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống mất đi sự bình yên.

Tôi học được rằng niềm vui của gia đình nên giữ cho riêng mình. Càng kín tiếng bao nhiêu thì cuộc sống càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Ảnh minh họa

Đừng khoe con cái thành đạt với quá nhiều người

Con trai tôi làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài với mức thu nhập khoảng 25.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 97 triệu đồng.

Là cha mẹ, tôi luôn cảm thấy tự hào về thành quả của con nên mỗi lần gặp bạn bè hay họ hàng đều không ngần ngại kể về công việc, mức lương và sự hiếu thảo của con.

Ban đầu, những lời khen ngợi khiến tôi rất vui. Nhưng chỉ ít lâu sau, sự tự hào ấy lại biến thành áp lực.

Ngày càng nhiều người tìm đến nhờ tôi nhắn con trai xin việc, giới thiệu người quen hoặc giúp đỡ con cháu họ.

Lúc đầu con tôi cố gắng hỗ trợ một vài trường hợp, nhưng càng giúp thì càng có thêm nhiều lời nhờ vả. Có người còn chủ động tìm đến nơi làm việc của con để năn nỉ, khiến công việc và cuộc sống của con bị ảnh hưởng.

Khi không thể đáp ứng tất cả, một số người quay sang trách móc, cho rằng gia đình tôi thiên vị hoặc cố tình từ chối giúp đỡ. Chỉ vì vài câu khoe khoang, những mối quan hệ từng rất tốt đẹp dần trở nên gượng gạo.

Từ đó, tôi học được rằng niềm vui của gia đình nên giữ cho riêng mình. Càng kín tiếng bao nhiêu thì cuộc sống càng nhẹ nhàng bấy nhiêu.

Đừng dễ dàng tiết lộ mức lương hưu của mình

Trước khi nghỉ hưu, tôi là giáo viên nên có mức lương hưu tương đối ổn định. Khi trở về quê, nhiều người tò mò hỏi thu nhập mỗi tháng và tôi thành thật chia sẻ rằng mình nhận khoảng 5.000 NDT.

Tôi nghĩ đó chỉ là một câu chuyện bình thường, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Sau khi biết tôi có khoản thu nhập đều đặn, nhiều người hàng xóm bắt đầu tìm đến vay tiền. Ban đầu chỉ vài trăm nghìn, rồi vài triệu đồng. Dần dần, số tiền cho vay tăng lên đến hàng chục triệu.

Điều khiến tôi buồn hơn là mỗi lần nhắc chuyện trả nợ, họ lại cho rằng tôi có lương hưu cao nên "không đáng để tính toán". Có người còn nói tôi keo kiệt vì đòi lại chính số tiền của mình.

Không dừng lại ở đó, việc để lộ khả năng tài chính cũng khiến tôi trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo. Tôi từng bị dụ mua một chiếc ghế massage với những lời quảng cáo hấp dẫn. Sau khi bỏ ra số tiền không nhỏ, sản phẩm chỉ dùng được vài ngày đã hỏng vì là hàng kém chất lượng.

Từ trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng thu nhập cá nhân là chuyện riêng. Càng ít người biết, bản thân càng tránh được nhiều phiền phức không đáng có.

Chuyện trong nhà đừng mang ra ngoài kể lể

Có thời gian tôi lên thành phố chăm con dâu sau khi cháu thứ hai chào đời. Vì khác biệt trong cách sinh hoạt và quan điểm nuôi dạy con, hai mẹ con nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc bực bội, tôi đem câu chuyện kể với vài người hàng xóm để giải tỏa tâm trạng. Không ngờ chỉ sau ít ngày, những lời tâm sự ấy bị thêm thắt, bóp méo và lan truyền khắp khu dân cư.

Gia đình tôi trở thành chủ đề bàn tán. Người thì cho rằng con dâu hỗn láo, người lại nói tôi là mẹ chồng khó tính. Mối quan hệ giữa tôi và con dâu vì thế càng trở nên căng thẳng.

Sau này bình tĩnh nhìn lại, tôi hiểu rằng chính mình đã vô tình đẩy mâu thuẫn gia đình ra ngoài xã hội. Khi chuyện riêng trở thành đề tài để người khác bàn luận, dù đúng hay sai thì người trong cuộc đều là người chịu tổn thương.

Từ đó, tôi tự nhắc mình rằng mâu thuẫn trong gia đình nên được giải quyết bằng đối thoại và sự cảm thông, thay vì tìm kiếm sự đồng tình từ người ngoài.

Tuổi già bình yên đôi khi bắt đầu từ sự kín đáo

Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra rằng sự bình yên không chỉ đến từ việc có đủ tiền hay sức khỏe, mà còn nằm ở cách ứng xử với những người xung quanh.

Không khoe khoang thành công của con cái, không tiết lộ chuyện tài chính và không mang chuyện gia đình ra ngoài kể lể là ba nguyên tắc đơn giản nhưng giúp giảm đi rất nhiều thị phi.

Có những bài học phải trả giá bằng tiền bạc, thời gian, thậm chí cả những rạn nứt trong tình thân mới có được. Nếu ghi nhớ những điều này từ sớm, quãng đời hưu trí sẽ nhẹ nhõm và an yên hơn rất nhiều.

* Câu chuyện là trải nghiệm sâu sắc của một cụ bà 70 tuổi về những điều tuyệt đối không nên làm để có một cuộc sống an nhàn khi về già trên mạng xã hội Trung Quốc.