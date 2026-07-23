Bạn thân qua đời khi chưa kịp tiêu 3,1 tỷ đồng, tôi lập tức thay đổi cách sống sau nghỉ hưu

Nghỉ hưu với gần 4 tỷ đồng tiết kiệm nhưng vẫn quyết định san sẻ cho con

Tôi họ Lưu, năm nay 69 tuổi, còn chồng tôi vừa bước sang tuổi 70. Trước khi nghỉ hưu, hai vợ chồng chăm chỉ làm việc và dành dụm được khoảng 1,2 triệu NDT, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng.

Chúng tôi coi đây là khoản dự phòng cho tuổi già, phòng khi đau ốm hoặc gặp những biến cố không lường trước.

Ngoài khoản tiết kiệm, tổng lương hưu của hai vợ chồng vào khoảng 7.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 27 triệu đồng. Vì cuộc sống khá giản dị nên chi phí sinh hoạt không quá lớn.

Sau khi cân đối thu nhập, thay vì tiếp tục gửi toàn bộ phần dư vào ngân hàng, vợ chồng tôi thống nhất mỗi tháng đưa 4.000 NDT, khoảng hơn 15,5 triệu đồng, cho con dâu cả để phụ giúp chi tiêu trong gia đình.

Gia đình tôi có hai con trai. Con út đã định cư ở nước ngoài, còn con trai cả sống cùng chúng tôi.

Con dâu là người quán xuyến mọi việc trong nhà, chăm sóc ông bà, nuôi dạy các cháu chu đáo nên tôi luôn muốn san sẻ phần nào gánh nặng với các con.

Tôi nhận ra rằng tiền bạc đúng là quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Cái chết của người bạn khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ khi nghỉ hưu

Thực tế, quyết định này không phải lúc nào cũng có trong kế hoạch của tôi.

Trước đây, tôi luôn tin rằng sau khi nghỉ hưu cần giữ thật nhiều tiền để tự chủ, tránh phụ thuộc con cháu. Nhưng rồi một câu chuyện buồn đã khiến tôi nhìn nhận mọi thứ theo cách khác.

Người bạn thân của tôi là ông Lâm Quốc Đạt cũng có hai người con. Tuy nhiên, ông luôn theo đuổi quan điểm sống độc lập tuyệt đối.

Ông không muốn phiền con cái, cũng không muốn dựa dẫm bất kỳ ai.

Ông sở hữu khoản tiết kiệm khoảng 800.000 NDT, tương đương hơn 3,1 tỷ đồng và đặt mục tiêu tích lũy lên khoảng 1,3 triệu NDT để có thể vào một viện dưỡng lão chất lượng cao khi tuổi tác nhiều hơn.

Để đạt được mục tiêu ấy, ông sống vô cùng tiết kiệm. Dù có lương hưu khoảng 4.000 NDT mỗi tháng nhưng gần như không dám chi tiêu cho bản thân. Mọi khoản tiền đều được dành để tích lũy.

Cũng vì muốn sống tách biệt, mối quan hệ giữa ông và các con ngày càng xa cách.

Có tiền nhưng không kịp tận hưởng tuổi già

Không ai ngờ rằng khi kế hoạch còn dang dở, ông Lâm bất ngờ bị đột quỵ ngay tại nhà.

Do sống một mình nên không ai phát hiện kịp thời. Khi được hàng xóm biết đến thì mọi chuyện đã quá muộn.

Khoản tiền tiết kiệm mà ông dành cả đời vun vén vẫn còn nguyên, nhưng chủ nhân của nó lại không còn cơ hội thực hiện những dự định cho tuổi già.

Sự ra đi đột ngột ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi nhận ra rằng tiền bạc đúng là quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Nếu chỉ mải mê tích lũy mà đánh đổi sự gắn kết gia đình hay những tháng ngày vui vẻ bên người thân thì cái giá phải trả có thể còn lớn hơn rất nhiều.

Quyết định đưa tiền cho con dâu mỗi tháng giúp cả gia đình hạnh phúc hơn

Sau nhiều lần bàn bạc, tôi và chồng thống nhất thay đổi kế hoạch tài chính.

Chúng tôi vẫn giữ khoản tiết kiệm để phòng những trường hợp khẩn cấp nhưng không còn cố gắng tích góp từng đồng từ lương hưu như trước.

Mỗi tháng, vợ chồng tôi đều đưa hơn 13 triệu đồng cho các con để phụ tiền sinh hoạt.

Ban đầu, con dâu nhiều lần từ chối vì cho rằng vợ chồng trẻ vẫn đủ khả năng lo liệu. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng cuộc sống hiện đại có rất nhiều khoản chi, từ nuôi con đến học hành, nhà cửa và đủ loại áp lực khác.

Khoản hỗ trợ của ông bà tuy không quá lớn nhưng giúp các con bớt gánh nặng tài chính. Quan trọng hơn, đó còn là sự chia sẻ giữa các thế hệ trong cùng một mái nhà.

Từ ngày đó, bầu không khí gia đình trở nên vui vẻ hơn hẳn. Các con ít căng thẳng hơn, bữa cơm lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.

Những chuyến đi chơi hay bữa ăn sum họp cũng diễn ra thường xuyên hơn trước.

Đối với tôi, đây mới chính là điều đáng quý nhất khi nghỉ hưu.

Nghỉ hưu không chỉ cần tiền mà còn cần tình thân

Qua trải nghiệm của bản thân, tôi hiểu rằng việc chuẩn bị tài chính cho tuổi già là điều cần thiết.

Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chăm giữ tiền mà quên tận hưởng cuộc sống, quên vun đắp tình cảm gia đình thì số tiền ấy đôi khi cũng không mang lại giá trị như mong muốn.

Điều khiến tuổi già trở nên bình yên không chỉ là một cuốn sổ tiết kiệm dày hay khoản lương hưu ổn định, mà còn là cảm giác mỗi ngày đều có người quan tâm, có con cháu quây quần và có một mái nhà luôn ngập tràn tiếng cười.

Đến nay, tôi vẫn tin rằng quyết định chia sẻ một phần lương hưu với các con là lựa chọn đúng đắn nhất sau khi về hưu.

Nhờ vậy, vợ chồng tôi vừa giữ được sự chủ động về tài chính, vừa có một cuộc sống viên mãn bên gia đình, điều mà theo tôi còn quý giá hơn bất kỳ khoản tiền nào.

* Câu chuyện là bài chia sẻ của tác giả Lưu Nhã Lan, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).

4 cách tôi kiểm soát chi tiêu sau tuổi 45 để không phải lo lắng khi nghỉ hưu GĐXH - Bắt đầu chuẩn bị tài chính cho tuổi nghỉ hưu sau tuổi 45 không hề quá muộn nếu biết quản lý chi tiêu hợp lý.

Theo Toutiao