Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi biết những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc - Ảnh 1.Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi biết những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc - Ảnh 2.Mẹ chia cho tôi nửa mảnh đất để xây nhà sau ly hôn, câu nói của anh trai khiến tôi day dứt khôn nguôi

GĐXH - Lời anh trai nói không quá nặng nề nhưng khiến tim tôi nhói lên. Mẹ cũng nhìn anh rồi khẽ thở dài, tỏ ý thất vọng.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi biết những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc - Ảnh 3.58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

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