Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều nàyTâm sự -
GĐXH - Phần lớn cuộc đời, chúng ta miệt mài gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và dành mọi điều tốt đẹp cho con cái. Thế nhưng khi tuổi già gõ cửa, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại bình yên và hạnh phúc lâu dài không hẳn là con cái hiếu thảo, người bạn đời hay số tiền trong tài khoản, mà là những bài học sống giản dị nhưng vô cùng đáng giá.
Dồn cả đời tích cóp cho con, đến khi nằm viện tôi mới biết ai mới là chỗ dựa tuổi giàTâm sự -
GĐXH - Trải qua biến cố sức khỏe, tôi nhận ra điều quý giá nhất của tuổi già không phải tài sản hay sự hy sinh cho con cái, mà là người bạn đời luôn kề vai sát cánh.
Bị giục lấy chồng sau tuổi 30, tôi chỉ nói một câu khiến bố mẹ chết lặngTâm sự -
GĐXH - 30 tuổi vẫn độc thân, tôi không sợ cô đơn mà sợ lặp lại cuộc hôn nhân đầy tổn thương của bố mẹ. Tôi chọn chờ đúng người thay vì cưới chỉ vì đến tuổi.
Bạn thân qua đời khi chưa kịp tiêu 3,1 tỷ đồng, tôi lập tức thay đổi cách sống sau nghỉ hưuTâm sự -
GĐXH - Tôi từng cho rằng khi nghỉ hưu, càng giữ nhiều tiền thì tuổi già càng an toàn. Thế nhưng sau biến cố của người bạn thân, tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm.
Tin con hiếu thảo nên tháng nào cũng cho 19 triệu, đến khi ngã bệnh tôi nhận bài học quá đắtTâm sự -
GĐXH - Tin rằng hết lòng vì con thì tuổi già sẽ được con chăm sóc, tôi đều đặn gửi 19 triệu đồng mỗi tháng cho con trai. Thế nhưng một lần nhập viện đã khiến tôi nhận được bài học đắt giá.
Ngoài 70 tuổi tôi mới hiểu: Muốn con cái hạnh phúc, tuổi già tôi cần tránh 3 điều nàyTâm sự -
GĐXH - Khi tuổi già, tôi mới hiểu rằng muốn các con sống bình yên, cha mẹ cũng cần học cách thay đổi chính mình.
Tuổi già tôi mới ngộ ra: Về hưu muốn bình yên, nhất định không được làm 3 việcTâm sự -
GĐXH - Những tưởng về hưu sẽ có sống bình yên hơn. Nhưng sau khi va vấp tôi mới nhận ra có những việc tưởng vô hại lại có thể kéo theo hàng loạt rắc rối.
Nằm viện 7 ngày, nhìn thái độ của 3 con, tôi mới hiểu: Tuổi già muốn an nhàn phải giữ chặt 3 thứTâm sự -
GĐXH - Bước vào tuổi già, nhiều người xem con cái là chỗ dựa lớn nhất. Thế nhưng sau một tuần nằm viện, tôi mới nhận ra điều thực sự giúp tuổi già an nhàn, không phụ thuộc bất kỳ ai.
Họp lớp 40 năm khiến tôi hiểu: Có những tình bạn chỉ nên giữ trong ký ứcTâm sự -
GĐXH - Mang theo quà và háo hức gặp lại bạn bè sau 40 năm xa cách, tôi không ngờ mình là người duy nhất không được mời đến buổi họp lớp.
Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơnTâm sự -
GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.