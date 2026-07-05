8 cách giúp phụ nữ sau mãn kinh thỏa mãn hơn trong "chuyện ấy"

Bước vào giai đoạn mãn kinh, sự sụt giảm nội tiết tố có thể mang lại nhiều thay đổi đối với cơ thể và tâm lý của người phụ nữ, ảnh hưởng tới sự thỏa mãn tình dục . Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đời sống chăn gối phải dừng lại.

Chị em đã mãn kinh hoàn toàn có thể đạt thỏa mãn tình dục nếu linh hoạt áp dụng các biện pháp dưới đây.

1. Sử dụng chất bôi trơn và kem dưỡng ẩm âm đạo

Tình trạng khô âm đạo do thiếu hụt estrogen là nguyên nhân phổ biến dẫn đến cảm giác đau rát khi quan hệ tình dục. Để giữ ẩm cho vùng kín, chị em có thể kết hợp 2 giải pháp:

Kem dưỡng ẩm âm đạo: Nên sử dụng đều đặn 2 - 3 ngày một lần. Nghiên cứu cho thấy loại kem này cho hiệu quả dưỡng ẩm lâu dài hơn so với chất bôi trơn thông thường, giúp giảm đáng kể cảm giác nóng rát, ngứa ngáy và kích ứng tại vùng kín.

Nên sử dụng đều đặn 2 - 3 ngày một lần. Nghiên cứu cho thấy loại kem này cho hiệu quả dưỡng ẩm lâu dài hơn so với thông thường, giúp giảm đáng kể cảm giác nóng rát, ngứa ngáy và kích ứng tại vùng kín. Chất bôi trơn: Chất bôi trơn được thiết kế để sử dụng ngay trước hoặc trong khi quan hệ nhằm giữ ẩm tạm thời, giảm thiểu ma sát gây tổn thương niêm mạc.

Việc lựa chọn các loại chất bôi trơn như gốc nước, gốc dầu, gốc silicone hay các loại dầu tự nhiên nên có sự tư vấn của bác sĩ và phù hợp với nhu cầu cá nhân.

2. Kích thích trực tiếp làm tăng hưng phấn

Sau mãn kinh, phản ứng của các cơ quan cảm giác đối với sự đụng chạm thường thay đổi. Các phương pháp truyền thống trước đây có thể không còn mang lại hiệu quả như cũ. Chị em có thể thử nghiệm những áp lực, vị trí hoặc cách tiếp cận mới. Nhiều phụ nữ nhận thấy họ cần sự kích thích mạnh mẽ, liên tục hơn hoặc tăng cường kích thích ở từng vùng cụ thể để dễ dàng đạt được hưng phấn.

3. Trải nghiệm đồ chơi tình dục

Chị em nên tìm hiểu về những thay đổi của cơ thể và tham khảo một số cách cải thiện sự thỏa mãn tình dục sau mãn kinh.

Sử dụng dụng cụ hỗ trợ, chẳng hạn như máy rung, là phương pháp góp phần khiến chị em đạt khoái cảm sau mãn kinh. Một nghiên cứu cho thấy hơn một nửa phụ nữ và gần một nửa nam giới từng sử dụng máy rung, trong đó khoảng 40% sử dụng cùng bạn tình. Việc chỉnh máy ở cường độ và tốc độ cao hơn sẽ mang lại sự kích thích trực tiếp, mạnh mẽ, giúp phụ nữ sau mãn kinh dễ dàng đạt cực khoái hơn.

4. Kiên trì tập các bài tập sàn chậu

Bài tập sàn chậu (Kegel) tập trung vào việc siết chặt và thả lỏng các cơ ở đáy xương chậu (vùng gần âm đạo) để tăng cường sức mạnh cho nhóm cơ này, từ đó giúp giảm đau và tăng cảm giác khi quan hệ.

Cách xác định cơ sàn chậu: Thử nín tiểu giữa chừng khi đang đi tiểu (chỉ làm để thử nghiệm, không lạm dụng vì dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu).

Cách tập: Thực hiện khi bàng quang đã trống để tránh áp lực lên sàn chậu. Hãy siết chặt cơ sàn chậu trong 2 - 3 giây rồi thả lỏng. Chị em có thể tập bài tập này nhiều lần trong suốt cả ngày. Có nghiên cứu cho thấy hưng phấn tình dục tăng lên rõ rệt sau 1 tuần tập nhưng chị em nên kiên trì khoảng 8 tuần để duy trì hiệu quả bền vững.

5. Giao tiếp cởi mở với bạn đời về "chuyện ấy"

Duy trì sự chia sẻ thẳng thắn là chìa khóa để tăng cường sự gắn kết. Nhu cầu tình dục của mỗi người có thể thay đổi rất nhiều so với trước đây. Đừng ngần ngại trò chuyện với đối tác bằng những câu hỏi cụ thể như: Vị trí thích hay không thích chạm vào? Anh/em thấy mình quyến rũ nhất vào lúc nào? Thời điểm yêu thích trong ngày là khi nào? Việc thấu hiểu những mong muốn và ranh giới của nhau sẽ giúp cả hai tự tin và sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ cùng nhau.

6. Thử cách tự thỏa mãn

Khám phá cơ thể chính mình là một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện sự thỏa mãn tình dục sau mãn kinh.

Thủ dâm cho phép chị em khám phá những kiểu chạm và kích thích nào mang lại cảm giác tốt nhất và những sở thích này có thể thay đổi theo thời gian. Đó cũng là một cách để tập trung vào khoái cảm của bản thân mà không chịu áp lực phải thể hiện hoặc đáp ứng kỳ vọng của bạn tình.

Hơn nữa, thủ dâm làm tăng lưu lượng máu đến vùng sinh dục, điều này có thể hỗ trợ sự hưng phấn và làm tăng khả năng đạt cực khoái. Đối với một số người, tự kích thích thậm chí có thể giúp khắc phục khó khăn trong việc đạt cực khoái.

7. Tập trung nhiều hơn vào màn dạo đầu

Cơ thể phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh cần nhiều thời gian hơn để kích hoạt hệ thống bôi trơn tự nhiên và đón nhận hưng phấn. Những nụ hôn kéo dài, những cái vuốt ve và kích thích bằng miệng có thể giúp tăng hưng phấn và tiết dịch bôi trơn. Chậm rãi và tập trung vào màn dạo đầu cũng có thể giúp giảm bớt khó chịu, giảm căng thẳng và làm cho quan hệ tình dục trở nên thú vị hơn. Tất cả những yếu tố này có thể giúp tăng khả năng đạt cực khoái.

8. Trao đổi với bác sĩ chuyên khoa về tình trạng sau mãn kinh

Nếu đã áp dụng các biện pháp trên nhưng tình hình không cải thiện, chị em nên chủ động đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn. Tùy thuộc vào tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể đưa ra các giải pháp can thiệp hiệu quả như:

Sử dụng thuốc đặt âm đạo có chứa estrogen để trị khô âm đạo .

. Liệu pháp hormone thay thế (dạng viên uống hoặc miếng dán).

Tư vấn/liệu pháp tình dục hoặc liệu pháp chuyên sâu cho cơ sàn chậu để giảm đau.

Sử dụng dụng cụ nong âm đạo để giúp làm giãn âm đạo từ từ.

Bác sĩ sản phụ khoa cũng sẽ kiểm tra và chẩn đoán phân biệt các bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng tình dục như rối loạn giảm ham muốn hoặc rối loạn ác cảm tình dục để có hướng điều trị đúng đắn nhất.