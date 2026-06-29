Testosterone thấp: Thủ phạm thầm lặng khiến đàn ông mất tự tin

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Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho biết đây cũng có thể là những dấu hiệu liên quan đến tình trạng suy giảm testosterone - một loại hormone đóng vai trò quan trọng đối với khả năng "giường chiếu" của các quý ông.

Testosterone quan trọng như thế nào đối với nam giới?

Testosterone đóng vai trò quan trọng với sức khỏe nam giới. Ảnh: DNCC

Testosterone là hormone sinh dục nam được sản xuất chủ yếu tại tinh hoàn và phần nhỏ ở tuyến thượng thận. Loại hormone này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe nam giới, từ hoạt động tình dục, hệ thống sinh sản cho đến mật độ xương và sự phát triển của cơ bắp.

Theo thời gian, nồng độ testosterone có xu hướng giảm dần, nguyên nhân có thể đến từ nhiều yếu tố: tuổi tác, căng thẳng, thiếu ngủ, béo phì, ít vận động, lạm dụng rượu bia,... Khi thiếu hụt testosterone, nam giới có thể gặp phải nhiều vấn đề như suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương,...

Nồng độ testosterone thấp ảnh hưởng thế nào đến nam giới?

• Suy giảm ham muốn: Khi testosterone thấp, nam giới có thể có gặp tình trạng suy giảm ham muốn, không còn hứng thú với chuyện phòng the, khó đạt cực khoái khi quan hệ.

• Gặp nhiều vấn đề sinh lý: Nồng độ testosterone thấp có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì sự cương cứng, gây rối loạn cương dương và dẫn đến xuất tinh sớm.

• Khi hormone này giảm, nam giới có thể nhận thấy cơ bắp kém săn chắc, mỡ bụng tăng lên.

• Trầm cảm, ảnh hưởng tâm lý: Nam giới có thể gặp nhiều vấn đề về tâm lý như trầm cảm lâm sàng, dễ nổi nóng, cáu giận, thích cô độc và thường bị rối loạn giấc ngủ.

• Nhiều vấn đề bệnh lý khác: Người có testosterone thấp thường có nguy cơ cao mắc các bệnh lý như huyết áp cao, tiểu đường, loãng xương, bệnh mạch vành,...

Giải pháp hỗ trợ cải thiện testosterone cho nam giới

Có nhiều cách để giúp cải thiện testosterone cho nam giới. Ảnh: DNCC

Gợi ý cho nam giới những cách giúp cải thiện nồng độ testosterone trong cơ thể ngay dưới đây:

Ngủ đủ giấc

Khi ngủ đủ giấc, cơ thể sẽ kích thích quá trình sản xuất hormone testosterone hiệu quả. Vì vậy, nam giới nên duy trì 7-9 giờ ngủ mỗi đêm, hạn chế thức khuya hoặc xem điện thoại,... để giúp nội tiết tố hoạt động tốt.

Tăng cường vận động

Để cải thiện testosterone tự nhiên, nam giới nên tăng cường các hoạt động thể chất. Ưu tiên tập luyện các bài như: nâng tạ, squat, HIIT,... tuy nhiên không nên tập quá sức để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Kiểm soát cân nặng

Thừa cân hoặc béo phì có liên quan đến nguy cơ suy giảm testosterone nam giới. Các quý ông cần duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh.

Chế độ dinh dưỡng cân bằng

Bữa ăn hằng ngày nên bổ sung đầy đủ protein, chất béo lành mạnh, rau xanh, trái cây và các vi chất cần thiết như kẽm, vitamin D, magie. Đồng thời, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có cồn và thức ăn nhiều đường.

Quản lý căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể làm gia tăng hormone cortisol, làm suy giảm testosterone. Do đó, hãy cố gắng kiểm soát căng thẳng, thực hiện các hoạt động như thiền, yoga, đi bộ, duy trì sở thích cá nhân để giúp giảm áp lực tinh thần.