Càng quan hệ nhiều càng chứng tỏ sức khỏe tốt?
GĐXH - Quan hệ tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng của đời sống con người. Không chỉ giúp duy trì sự gắn kết tình cảm, hoạt động này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Tuy nhiên, cũng giống như ăn uống hay tập luyện, bất cứ điều gì vượt quá giới hạn của cơ thể đều có thể để lại những hệ lụy không mong muốn.
Nhiều người vẫn cho rằng càng quan hệ nhiều càng chứng tỏ sức khỏe tốt, sinh lý mạnh mẽ. Thực tế, các chuyên gia nam học cho biết điều quan trọng không nằm ở số lần quan hệ mà ở việc cơ thể có đủ khả năng thích nghi và phục hồi hay không.
Không có một con số chung cho tất cả
Một trong những quan niệm phổ biến nhất hiện nay là phải duy trì tần suất quan hệ càng nhiều càng tốt mới chứng tỏ phong độ đàn ông. Tuy nhiên, y học hiện đại không đưa ra một “định mức” áp dụng cho tất cả mọi người.
Nhu cầu tình dục chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác, sức khỏe tổng thể, nội tiết tố, áp lực công việc, chất lượng giấc ngủ, tình trạng hôn nhân và nhiều yếu tố khác.
Có những người quan hệ vài lần mỗi tuần vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, trong khi người khác chỉ cần một đến hai lần đã cảm thấy thỏa mãn và phù hợp với thể trạng.
Các chuyên gia cho rằng dấu hiệu quan trọng nhất không phải số lần quan hệ mà là cảm giác sau đó. Nếu sau khi gần gũi, cơ thể vẫn khỏe khoắn, tinh thần thoải mái, công việc và sinh hoạt không bị ảnh hưởng thì tần suất đó có thể xem là phù hợp.
Ngược lại, nếu thường xuyên mệt mỏi, kiệt sức hoặc mất hứng thú với chuyện chăn gối thì có thể cơ thể đang phát đi tín hiệu cảnh báo.
Khi cơ thể không còn đủ thời gian phục hồi
Quan hệ tình dục là một hoạt động tiêu hao năng lượng đáng kể.
Trong quá trình hưng phấn và đạt cực khoái, nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng, nhiều nhóm cơ hoạt động liên tục. Đây thực chất là một dạng vận động thể chất có cường độ từ nhẹ đến trung bình.
Khi hoạt động tình dục diễn ra quá dày đặc, đặc biệt trong thời gian dài, cơ thể có thể không có đủ thời gian để phục hồi hoàn toàn.
Nhiều nam giới xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, giảm tập trung, thiếu năng lượng trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Một số người còn gặp tình trạng đau nhức cơ bắp, đau lưng hoặc cảm giác kiệt sức sau mỗi lần quan hệ.
Chất lượng tinh trùng có bị ảnh hưởng?
Một trong những vấn đề được nhiều nam giới quan tâm là liệu xuất tinh quá nhiều có làm giảm chất lượng tinh trùng hay không.
Các chuyên gia cho biết cơ thể nam giới liên tục sản xuất tinh trùng mới. Tuy nhiên, nếu xuất tinh với tần suất quá dày, đặc biệt nhiều lần trong ngày và kéo dài liên tục, lượng tinh dịch trong mỗi lần xuất tinh có thể giảm tạm thời.
Một số nghiên cứu ghi nhận rằng thời gian giữa các lần xuất tinh quá ngắn có thể khiến mật độ tinh trùng giảm trong ngắn hạn do cơ thể chưa kịp bổ sung đầy đủ.
Điều này thường không gây ảnh hưởng đáng kể đối với nam giới khỏe mạnh. Tuy nhiên, với những cặp vợ chồng đang mong con hoặc nam giới có chất lượng tinh trùng vốn đã không tốt, việc xuất tinh quá thường xuyên có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.
Ham muốn có thể giảm thay vì tăng
Nhiều người nghĩ rằng quan hệ càng nhiều sẽ càng làm tăng nhu cầu tình dục. Trên thực tế, điều ngược lại đôi khi lại xảy ra.
Khi cơ thể liên tục phải đáp ứng các kích thích tình dục ở tần suất cao, hệ thần kinh và các trung tâm khoái cảm có thể trở nên kém nhạy cảm hơn.
Kết quả là cảm giác hưng phấn giảm dần, khoái cảm không còn mạnh mẽ như trước. Một số người bắt đầu cảm thấy việc quan hệ trở thành nghĩa vụ thay vì niềm vui.
Tình trạng này kéo dài có thể khiến ham muốn suy giảm, giảm sự hào hứng với bạn đời và ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục.
Nguy cơ tổn thương cơ quan sinh dục
Bộ phận sinh dục là khu vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương khi chịu ma sát hoặc áp lực quá mức.
Quan hệ tình dục liên tục với tần suất cao có thể làm tăng nguy cơ trầy xước, kích ứng hoặc viêm nhiễm tại cơ quan sinh dục.
Ở nam giới, một số vấn đề có thể gặp gồm: Viêm đường tiết niệu. Viêm bao quy đầu. Viêm mào tinh hoàn. Đau dương vật do chấn thương hoặc ma sát kéo dài. Rách dây hãm bao quy đầu trong trường hợp quan hệ quá mạnh.
Ở phụ nữ, việc quan hệ quá thường xuyên cũng có thể làm tăng nguy cơ khô rát âm đạo, viêm nhiễm phụ khoa hoặc đau khi giao hợp.
Tác động đến sức khỏe tâm lý
Một mặt trái ít được nhắc đến là ảnh hưởng tâm lý của việc lạm dụng tình dục.
Khi đời sống tình dục bị biến thành cuộc chạy đua về tần suất hoặc thành thước đo giá trị bản thân, nhiều người bắt đầu rơi vào trạng thái áp lực.
Không ít nam giới lo lắng nếu số lần quan hệ giảm đi sẽ bị xem là yếu sinh lý. Sự lo âu này có thể dẫn đến căng thẳng kéo dài, giảm tự tin, thậm chí làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương hoặc xuất tinh sớm.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chất lượng của mỗi lần gần gũi quan trọng hơn rất nhiều so với việc cố gắng đạt một con số nào đó.
Thế nào là quá nhiều?
Không có tiêu chuẩn tuyệt đối để xác định thế nào là quan hệ quá nhiều.
Tuy nhiên, nếu sau quan hệ thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu sau, bạn nên xem xét điều chỉnh lại tần suất: Mệt mỏi kéo dài. Giảm khả năng tập trung. Thiếu ngủ. Đau vùng lưng hoặc vùng chậu. Giảm ham muốn tình dục. Khó cương hoặc khó duy trì sự cương cứng. Đau hoặc khó chịu ở cơ quan sinh dục. Cảm giác kiệt sức sau mỗi lần quan hệ.
Đây là những tín hiệu cho thấy cơ thể đang cần thêm thời gian nghỉ ngơi và phục hồi.
Điều quan trọng nhất là sự cân bằng
Tình dục là một phần quan trọng của cuộc sống khỏe mạnh, nhưng không phải càng nhiều càng tốt. Một đời sống tình dục lý tưởng không được đo bằng số lần quan hệ trong tuần hay trong tháng, mà bằng mức độ hài lòng, sự thoải mái và sức khỏe của cả hai người.
Các chuyên gia nam học cho rằng thay vì chạy theo những con số hay quan niệm về “bản lĩnh đàn ông”, mỗi người nên học cách lắng nghe cơ thể mình. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và cả hai đều cảm thấy hạnh phúc sau mỗi lần gần gũi, đó mới là dấu hiệu của một đời sống tình dục lành mạnh và bền vững.
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