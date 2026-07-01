Ngứa vùng kín sau 'tình một đêm', nam thanh niên phát hiện 'bệnh lạ'

Trường hợp này một lần nữa cho thấy những nguy cơ sức khỏe có thể xuất hiện sau các hành vi tình dục không an toàn, trong đó có những bệnh ít được nhắc đến nhưng vẫn tồn tại trong cộng đồng.

Ngứa kéo dài, soi kỹ mới phát hiện “thủ phạm”

Theo các bác sĩ chuyên khoa ký sinh trùng, nam thanh niên đến khám sau nhiều ngày chịu đựng cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở vùng kín.

Ban đầu, anh cho rằng mình bị dị ứng hoặc viêm da thông thường. Tuy nhiên, khi dùng kính lúp quan sát kỹ vùng lông mu, anh bất ngờ phát hiện những sinh vật nhỏ đang bám trên da. Mang đến cơ sở y tế kiểm tra, bác sĩ xác định đó là rận mu (hay còn gọi là rận bẹn) – một loại ký sinh trùng hút máu người thường sống ở những vùng có lông trên cơ thể.

Điều đáng nói là trước khi xuất hiện triệu chứng, người đàn ông này từng có quan hệ tình dục với một người phụ nữ lạ và không rõ tình trạng sức khỏe của đối phương.

Ảnh minh họa

Rận mu là gì?

Rận mu là một loại côn trùng ký sinh có kích thước rất nhỏ, thường chỉ vài milimet nên khó quan sát bằng mắt thường. Chúng có hình dạng giống con cua nhỏ với những chiếc càng giúp bám rất chắc vào sợi lông và da người.

Khác với chấy thường sống trên tóc, rận mu thích cư trú ở những vùng cơ thể có lông và độ ẩm cao như: Vùng mu. Vùng sinh dục. Lông nách. Lông ngực. Râu. Lông bụng.

Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng còn xuất hiện ở lông mi và lông mày, nhất là ở trẻ em.

Sau khi bám vào cơ thể, rận sử dụng vòi chích để hút máu người làm thức ăn. Chính hoạt động này gây nên cảm giác ngứa ngáy kéo dài.

Quan hệ tình dục là con đường lây nhiễm phổ biến

Các chuyên gia cho biết rận mu không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục theo nghĩa truyền thống như lậu hay giang mai. Tuy nhiên, tiếp xúc thân mật trong lúc quan hệ là con đường lây lan phổ biến nhất.

Khi hai cơ thể tiếp xúc gần trong thời gian dài, rận có thể bò từ người này sang người khác một cách dễ dàng.

Ngoài ra, ký sinh trùng này cũng có thể lây qua việc dùng chung chăn, ga giường, gối, khăn tắm, quần áo, đệm ngủ.

Điều đó khiến rận mu có thể lan truyền trong gia đình hoặc tại những nơi đông người nếu không đảm bảo vệ sinh.

Dấu hiệu nhận biết không nên bỏ qua

Một trong những lý do khiến nhiều người phát hiện bệnh muộn là rận mu rất khó nhìn thấy. Khác với chấy thường di chuyển trên tóc, rận mu có xu hướng bám chặt vào chân lông nên ít bị phát hiện. Những dấu hiệu thường gặp bao gồm:

Ngứa dữ dội về đêm

Đây là triệu chứng điển hình nhất. Người bệnh thường cảm thấy ngứa dai dẳng ở vùng kín, đặc biệt vào ban đêm khi ký sinh trùng hoạt động mạnh.

Xuất hiện các nốt đỏ nhỏ

Vị trí bị rận đốt có thể nổi sẩn đỏ hoặc xuất hiện các vết bầm nhỏ do hút máu.

Quan sát thấy trứng hoặc rận

Trứng rận thường bám chặt vào sợi lông, có màu trắng đục hoặc vàng nhạt. Ở những trường hợp nhiều ký sinh trùng, người bệnh có thể nhìn thấy rận trưởng thành bằng mắt thường.

Mất ngủ, khó chịu

Cảm giác ngứa liên tục khiến nhiều người khó ngủ, mệt mỏi và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Làm thế nào để điều trị hiệu quả?

Các bác sĩ cho biết rận mu hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được: Xác định chính xác loại ký sinh trùng. Sử dụng thuốc đặc hiệu theo chỉ định. Kiểm tra các vùng cơ thể khác có nguy cơ nhiễm. Tư vấn điều trị cho bạn tình hoặc người sống cùng nhà nếu cần.

Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng thời các biện pháp vệ sinh môi trường như: Giặt toàn bộ quần áo, chăn ga bằng nước nóng. Phơi dưới nắng hoặc sấy ở nhiệt độ cao. Vệ sinh nơi ở thường xuyên. Không dùng chung đồ cá nhân. Phòng bệnh vẫn là quan trọng nhất.

Rận mu tuy không phải là căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể gây nhiều phiền toái, ảnh hưởng đến sinh hoạt, tâm lý và đời sống tình dục.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên: Quan hệ tình dục an toàn. Hạn chế quan hệ với người không rõ tình trạng sức khỏe. Giữ gìn vệ sinh cá nhân. Không dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác. Đi khám sớm khi xuất hiện tình trạng ngứa kéo dài ở vùng kín.

Nhiều người chỉ nghĩ đến nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai hay HIV, mà quên rằng những ký sinh trùng nhỏ như rận mu cũng có thể lây lan qua tiếp xúc thân mật. Việc trang bị kiến thức đúng đắn và chủ động bảo vệ bản thân vẫn là cách hiệu quả nhất để tránh những tình huống khó chịu và đáng tiếc.