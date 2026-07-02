Rách cùng đồ sau quan hệ tình dục: Tai nạn phòng the hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng

Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất ở phụ nữ là rách cùng đồ âm đạo – tình trạng có thể dẫn đến mất máu nghiêm trọng, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Mới đây, một phụ nữ 30 tuổi tại TP HCM được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ra nhiều máu âm đạo, đau bụng dữ dội và có dấu hiệu sốc sau khi quan hệ tình dục. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rách cùng đồ nghiêm trọng, mất máu nặng và phải trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp để cứu sống.

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Một tai nạn phòng the không ai ngờ tới

Theo các bác sĩ điều trị, bệnh nhân nhập viện sau khoảng 4-5 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn. Khi tiếp nhận, người bệnh đã lơ mơ, huyết áp tụt, tim đập nhanh và có biểu hiện sốc mất máu nặng.

Quá trình thăm khám cho thấy tổn thương rất phức tạp. Đường rách kéo dài từ thành âm đạo lên vùng cùng đồ, xuyên sâu vào ổ bụng. Đáng chú ý, một phần ruột và mạc nối trong ổ bụng đã sa xuống qua vết rách.

Các bác sĩ phải huy động nhiều chuyên khoa phối hợp để xử trí. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền số lượng lớn máu và chế phẩm máu nhằm bù lại lượng máu đã mất. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh mới dần ổn định và được xuất viện.

Trường hợp này một lần nữa cho thấy những chấn thương vùng kín không phải lúc nào cũng chỉ là những vết xước nhỏ mà đôi khi có thể trở thành tình trạng cấp cứu thực sự.

Cùng đồ là gì và vì sao dễ bị tổn thương?

Cùng đồ là khu vực nằm ở phần trên của âm đạo, nơi tiếp giáp với cổ tử cung. Đây được xem là điểm nối giữa đường sinh dục dưới và các cơ quan nằm trong ổ bụng.

Mặc dù có vai trò quan trọng trong cấu trúc sinh sản của phụ nữ, nhưng đây lại là vùng tương đối mỏng và dễ bị tổn thương khi chịu tác động mạnh.

Khi quan hệ tình dục, âm đạo thường có khả năng co giãn đáng kể để thích nghi với sự thâm nhập. Tuy nhiên, nếu lực tác động quá mạnh, quá đột ngột hoặc diễn ra trong điều kiện âm đạo không đủ độ đàn hồi và bôi trơn, vùng cùng đồ có thể bị rách.

Trong những trường hợp nặng, vết rách không chỉ giới hạn ở thành âm đạo mà còn xuyên sâu vào ổ bụng, gây chảy máu ồ ạt hoặc làm tổn thương các cơ quan nội tạng lân cận.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ rách cùng đồ

Theo các chuyên gia phụ khoa, phần lớn các trường hợp rách cùng đồ không xảy ra ngẫu nhiên mà thường liên quan đến một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ.

Âm đạo khô là nguyên nhân thường gặp nhất. Khi lượng dịch bôi trơn tự nhiên không đủ, ma sát trong lúc quan hệ tăng lên đáng kể, khiến niêm mạc âm đạo dễ bị tổn thương.

Tình trạng này có thể gặp ở phụ nữ sau sinh, đang cho con bú, phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh hoặc những người thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi.

Ngoài ra, những cuộc quan hệ quá mạnh bạo, thay đổi tư thế đột ngột hoặc các động tác thâm nhập sâu cũng làm gia tăng nguy cơ chấn thương.

Các bác sĩ cũng cảnh báo việc sử dụng đồ chơi tình dục không phù hợp, kích thước quá lớn hoặc thao tác thô bạo có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho vùng kín.

Trong một số trường hợp, việc sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích trước khi quan hệ khiến cả hai mất khả năng kiểm soát hành vi, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Những người chưa sẵn sàng về mặt tâm lý hoặc bị ép buộc quan hệ cũng có nguy cơ tổn thương cao hơn do cơ thể không có đủ thời gian để thích nghi.

Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Nhiều phụ nữ cho rằng cảm giác đau hoặc ra một ít máu sau quan hệ là hiện tượng bình thường nên thường chủ quan.

Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu sau, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế: Đau bụng dưới dữ dội sau quan hệ. Ra máu âm đạo nhiều hoặc chảy máu kéo dài. Choáng váng, hoa mắt, mệt lả. Tim đập nhanh, tay chân lạnh. Buồn nôn hoặc ngất xỉu. Đau tăng dần thay vì giảm đi theo thời gian.

Đây có thể là những biểu hiện của tình trạng mất máu nghiêm trọng hoặc tổn thương sâu bên trong cơ quan sinh dục.

Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ sốc mất máu, nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan.

Làm gì để phòng tránh?

Các chuyên gia cho rằng phần lớn trường hợp rách cùng đồ có thể phòng ngừa được nếu chú ý đến sự an toàn trong đời sống tình dục.

Điều quan trọng nhất là đảm bảo cơ thể người phụ nữ thực sự sẵn sàng trước khi quan hệ. Màn dạo đầu đầy đủ giúp tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục, kích thích tiết dịch bôi trơn tự nhiên và giảm nguy cơ tổn thương.

Những phụ nữ thường xuyên bị khô âm đạo nên cân nhắc sử dụng các sản phẩm bôi trơn phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bên cạnh đó, cần tránh các động tác quá mạnh hoặc tư thế gây đau. Nếu xuất hiện cảm giác khó chịu, đau rát hoặc chảy máu trong lúc quan hệ, nên dừng lại ngay thay vì cố gắng tiếp tục.

Việc hạn chế sử dụng rượu bia và chất kích thích trước khi gần gũi cũng giúp giảm nguy cơ mất kiểm soát hành vi dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Không nên xem nhẹ những cơn đau bất thường Quan hệ tình dục vốn là hoạt động mang lại sự gắn kết và cảm xúc tích cực giữa các cặp đôi. Tuy nhiên, bất kỳ cơn đau dữ dội hoặc tình trạng chảy máu bất thường nào sau khi quan hệ đều không nên bị xem nhẹ. Rách cùng đồ là tai nạn phòng the hiếm gặp nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm, xử trí kịp thời và duy trì đời sống tình dục an toàn sẽ giúp hạn chế tối đa những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.