Rách cùng đồ sau quan hệ tình dục: Tai nạn phòng the hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng
GĐXH - Nhiều người cho rằng quan hệ tình dục là hoạt động tự nhiên và hầu như không thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế y khoa đã ghi nhận không ít trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn xảy ra trong lúc gần gũi.
Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất ở phụ nữ là rách cùng đồ âm đạo – tình trạng có thể dẫn đến mất máu nghiêm trọng, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Mới đây, một phụ nữ 30 tuổi tại TP HCM được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ra nhiều máu âm đạo, đau bụng dữ dội và có dấu hiệu sốc sau khi quan hệ tình dục. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rách cùng đồ nghiêm trọng, mất máu nặng và phải trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp để cứu sống.
Một tai nạn phòng the không ai ngờ tới
Theo các bác sĩ điều trị, bệnh nhân nhập viện sau khoảng 4-5 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn. Khi tiếp nhận, người bệnh đã lơ mơ, huyết áp tụt, tim đập nhanh và có biểu hiện sốc mất máu nặng.
Quá trình thăm khám cho thấy tổn thương rất phức tạp. Đường rách kéo dài từ thành âm đạo lên vùng cùng đồ, xuyên sâu vào ổ bụng. Đáng chú ý, một phần ruột và mạc nối trong ổ bụng đã sa xuống qua vết rách.
Các bác sĩ phải huy động nhiều chuyên khoa phối hợp để xử trí. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền số lượng lớn máu và chế phẩm máu nhằm bù lại lượng máu đã mất. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh mới dần ổn định và được xuất viện.
Trường hợp này một lần nữa cho thấy những chấn thương vùng kín không phải lúc nào cũng chỉ là những vết xước nhỏ mà đôi khi có thể trở thành tình trạng cấp cứu thực sự.
Cùng đồ là gì và vì sao dễ bị tổn thương?
Cùng đồ là khu vực nằm ở phần trên của âm đạo, nơi tiếp giáp với cổ tử cung. Đây được xem là điểm nối giữa đường sinh dục dưới và các cơ quan nằm trong ổ bụng.
Mặc dù có vai trò quan trọng trong cấu trúc sinh sản của phụ nữ, nhưng đây lại là vùng tương đối mỏng và dễ bị tổn thương khi chịu tác động mạnh.
Khi quan hệ tình dục, âm đạo thường có khả năng co giãn đáng kể để thích nghi với sự thâm nhập. Tuy nhiên, nếu lực tác động quá mạnh, quá đột ngột hoặc diễn ra trong điều kiện âm đạo không đủ độ đàn hồi và bôi trơn, vùng cùng đồ có thể bị rách.
Trong những trường hợp nặng, vết rách không chỉ giới hạn ở thành âm đạo mà còn xuyên sâu vào ổ bụng, gây chảy máu ồ ạt hoặc làm tổn thương các cơ quan nội tạng lân cận.
Những yếu tố làm tăng nguy cơ rách cùng đồ
Theo các chuyên gia phụ khoa, phần lớn các trường hợp rách cùng đồ không xảy ra ngẫu nhiên mà thường liên quan đến một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ.
Âm đạo khô là nguyên nhân thường gặp nhất. Khi lượng dịch bôi trơn tự nhiên không đủ, ma sát trong lúc quan hệ tăng lên đáng kể, khiến niêm mạc âm đạo dễ bị tổn thương.
Tình trạng này có thể gặp ở phụ nữ sau sinh, đang cho con bú, phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh hoặc những người thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi.
Ngoài ra, những cuộc quan hệ quá mạnh bạo, thay đổi tư thế đột ngột hoặc các động tác thâm nhập sâu cũng làm gia tăng nguy cơ chấn thương.
Các bác sĩ cũng cảnh báo việc sử dụng đồ chơi tình dục không phù hợp, kích thước quá lớn hoặc thao tác thô bạo có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho vùng kín.
Trong một số trường hợp, việc sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích trước khi quan hệ khiến cả hai mất khả năng kiểm soát hành vi, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
Những người chưa sẵn sàng về mặt tâm lý hoặc bị ép buộc quan hệ cũng có nguy cơ tổn thương cao hơn do cơ thể không có đủ thời gian để thích nghi.
Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua
Nhiều phụ nữ cho rằng cảm giác đau hoặc ra một ít máu sau quan hệ là hiện tượng bình thường nên thường chủ quan.
Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu sau, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế: Đau bụng dưới dữ dội sau quan hệ. Ra máu âm đạo nhiều hoặc chảy máu kéo dài. Choáng váng, hoa mắt, mệt lả. Tim đập nhanh, tay chân lạnh. Buồn nôn hoặc ngất xỉu. Đau tăng dần thay vì giảm đi theo thời gian.
Đây có thể là những biểu hiện của tình trạng mất máu nghiêm trọng hoặc tổn thương sâu bên trong cơ quan sinh dục.
Việc trì hoãn thăm khám có thể khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ sốc mất máu, nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan.
Làm gì để phòng tránh?
Các chuyên gia cho rằng phần lớn trường hợp rách cùng đồ có thể phòng ngừa được nếu chú ý đến sự an toàn trong đời sống tình dục.
Điều quan trọng nhất là đảm bảo cơ thể người phụ nữ thực sự sẵn sàng trước khi quan hệ. Màn dạo đầu đầy đủ giúp tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục, kích thích tiết dịch bôi trơn tự nhiên và giảm nguy cơ tổn thương.
Những phụ nữ thường xuyên bị khô âm đạo nên cân nhắc sử dụng các sản phẩm bôi trơn phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ.
Bên cạnh đó, cần tránh các động tác quá mạnh hoặc tư thế gây đau. Nếu xuất hiện cảm giác khó chịu, đau rát hoặc chảy máu trong lúc quan hệ, nên dừng lại ngay thay vì cố gắng tiếp tục.
Việc hạn chế sử dụng rượu bia và chất kích thích trước khi gần gũi cũng giúp giảm nguy cơ mất kiểm soát hành vi dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
Không nên xem nhẹ những cơn đau bất thường
Quan hệ tình dục vốn là hoạt động mang lại sự gắn kết và cảm xúc tích cực giữa các cặp đôi. Tuy nhiên, bất kỳ cơn đau dữ dội hoặc tình trạng chảy máu bất thường nào sau khi quan hệ đều không nên bị xem nhẹ.
Rách cùng đồ là tai nạn phòng the hiếm gặp nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm, xử trí kịp thời và duy trì đời sống tình dục an toàn sẽ giúp hạn chế tối đa những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
Ngứa vùng kín sau 'tình một đêm', nam thanh niên phát hiện 'bệnh lạ'Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Sau một lần quan hệ tình dục với người lạ, nam thanh niên 28 tuổi liên tục bị ngứa dữ dội ở vùng sinh dục. Tưởng chỉ là kích ứng da thông thường, anh không ngờ nguyên nhân lại đến từ một loại ký sinh trùng nhỏ bé nhưng khiến nhiều người ám ảnh: rận mu.
Chuyên gia đưa ra 7 lời khuyên giảm mỡ bụng ở nam giới tiền mãn dục, mãn dụcPhòng the - 2 ngày trước
Sau tuổi 40, nhiều nam giới nhận thấy mỡ bụng ngày càng nhiều, cơ bắp giảm dần, dễ mệt mỏi và việc giảm cân khó hơn trước. Tình trạng này không chỉ do tuổi tác hay ăn uống thiếu kiểm soát, mà còn có thể liên quan đến suy giảm testosterone, mỡ nội tạng và đề kháng insulin.
Testosterone thấp: Thủ phạm thầm lặng khiến đàn ông mất tự tinPhòng the - 2 ngày trước
Không ít nam giới cho rằng việc mất dần hứng thú trong đời sống 'phòng the' chỉ đơn giản là hệ quả của tuổi tác hoặc áp lực công việc.
Có cần sử dụng bao cao su nữa không khi phụ nữ đã mãn kinh?Phòng the - 5 ngày trước
Sau khi bước qua tuổi mãn kinh, nhiều phụ nữ băn khoăn về việc liệu có cần thiết sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục nữa hay không.
7 lợi ích sức khỏe khi đạt ‘cực khoái’Phòng the - 5 ngày trước
Không chỉ là đỉnh điểm của sự thăng hoa, 'cực khoái' còn được nghiên cứu về nhiều lợi ích tiềm năng. Vậy khoảnh khắc ngắn ngủi đặc biệt ấy có lợi gì cho sức khỏe?
Quan hệ tình dục mỗi ngày có thực sự giúp nam giới tăng cường sinh lý?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều nam giới cho rằng muốn duy trì phong độ và bản lĩnh đàn ông thì phải quan hệ tình dục thường xuyên, thậm chí mỗi ngày. Không ít người xem số lần "gần gũi" như một thước đo sức khỏe sinh lý và tin rằng càng quan hệ nhiều thì khả năng tình dục càng được cải thiện. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.
Càng quan hệ nhiều càng chứng tỏ sức khỏe tốt?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Quan hệ tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng của đời sống con người. Không chỉ giúp duy trì sự gắn kết tình cảm, hoạt động này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Yêu nhau rất nhiều nhưng chuyện thân mật không như mong đợi: Có nên nói thật với bạn trai?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng khi hai người yêu nhau đủ sâu sắc, sự hòa hợp trong chuyện chăn gối sẽ tự nhiên xuất hiện. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy.
Điều gì xảy ra khi kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng đời sống tình dục là một phần không thể thiếu của sức khỏe, trong khi những người khác lại lựa chọn sống độc thân hoặc chủ động kiêng quan hệ vì lý do cá nhân, tôn giáo hay hoàn cảnh cuộc sống. Điều này làm dấy lên một câu hỏi khá phổ biến: Liệu việc kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài có gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?
Quan hệ tình dục cuối thai kỳ có an toàn? Nhiều mẹ bầu lo lắng nhưng sự thật có thể khác bạn nghĩPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Khi thai kỳ bước vào những tuần cuối cùng, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu băn khoăn về chuyện gần gũi. Một số người lo sợ quan hệ tình dục có thể khiến thai nhi bị ảnh hưởng, trong khi người khác lại nghe nói việc "yêu" gần ngày sinh có thể giúp kích thích chuyển dạ tự nhiên.
Nam giới có thể “nhịn yêu” bao lâu? Điều gì xảy ra khi không quan hệ tình dục trong thời gian dài?Phòng the
GĐXH - Nhiều nam giới băn khoăn liệu việc không quan hệ tình dục trong thời gian dài có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Có người vì công việc, hoàn cảnh gia đình hoặc sau đổ vỡ hôn nhân mà nhiều tháng, thậm chí nhiều năm không có đời sống tình dục.