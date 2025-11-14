80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân "Chia sẻ cùng thầy cô 2025"
GĐXH – Tối 14/11, Lễ tuyên dương Chia sẻ cùng thầy cô 2025 đã mang đến những khoảnh khắc xúc động về hành trình gieo chữ của những giáo viên nơi rẻo cao, hải đảo và vùng biên giới. 80 giáo viên tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước đã được tôn vinh.
Đây là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động tri ân nhà giáo năm nay do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ: "Ở bất cứ nơi đâu – từ những giảng đường hiện đại giữa thành phố đến những lớp học đơn sơ nơi biên giới, hải đảo – hình ảnh người thầy, người cô vẫn luôn sáng lên bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và khát vọng gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ. Sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của các thầy cô đã làm nên chất lượng của giáo dục, bồi đắp tri thức, nhân cách và khát vọng vươn lên cho học trò, qua đó tạo dựng nguồn lực con người – động lực quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước".
Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô đã bước sang năm thứ 11 và trở thành hoạt động có dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng khi tôn vinh 656 giáo viên từ vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; giáo viên "cắm bản", giáo viên quân hàm xanh, giáo viên dạy học sinh khuyết tật, giáo viên dân tộc thiểu số và những nhà giáo có nhiều sáng kiến đổi mới, đạt thành tích cao trong giảng dạy… Những thầy cô được lựa chọn đều là những người bền bỉ vượt khó, gắn bó với sự nghiệp gieo chữ và được chính quyền, phụ huynh, học sinh tin yêu.
Năm nay, chương trình có nhiều điểm mới, đặc biệt là mở rộng quy mô xét chọn đến 248 xã, phường, thị trấn biên giới của 22 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền hai cấp. 80 thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang trực tiếp giảng dạy đã được lựa chọn vinh danh. Trong số các thầy cô được tuyên dương năm nay có 36 thầy cô là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 18 dân tộc anh em như Thái, Mường, Mông, La Chí, Bố Y, Cơ Tu, Jrai, Hà Nhì…
"Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp, một ngọn đèn bền bỉ trong hành trình thầm lặng gieo chữ, giữ gìn tri thức và góp phần bảo vệ từng tấc biên cương của Tổ quốc. Chúng tôi tin rằng tình yêu nghề và lòng tận tụy của các thầy cô chính là nguồn cảm hứng lớn lao cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ hôm nay xin được học ở thầy cô tinh thần bền bỉ vượt khó, lòng nhân ái và niềm tin không đổi vào giá trị của tri thức. Mong các bạn trẻ, ở bất cứ nơi đâu, trên bất cứ hành trình nào, hãy thể hiện lòng biết ơn với những người thầy, người cô của mình bằng những việc làm thiết thực: nỗ lực học tập, sống có trách nhiệm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiếp nối tinh thần của hành trình "Chia sẻ cùng thầy cô""- anh Nguyễn Tường Lâm nói.
80 thầy cô đã được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những đóng góp bền bỉ của các thầy cô tại những vùng còn nhiều khó khăn.
Không chỉ lan tỏa tại địa phương, "Chia sẻ cùng thầy cô 2025" còn mở rộng ảnh hưởng trên mạng xã hội với sự đồng hành của TikTok Việt Nam và các đại sứ chương trình như PGS.TS Trần Thành Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh và TikToker Lê Bống. Cuộc thi "Triệu trái tim Việt cùng viết vẽ lời tri ân" thu hút hàng trăm triệu lượt xem, trở thành điểm sáng trong tháng 11. Bên cạnh đó, cuộc thi "Báo chí Chia sẻ cùng thầy cô" nhận hàng chục tác phẩm dự thi, phản ánh chân thực hành trình gieo chữ của các thầy cô vùng khó.
Chương trình còn tạo cầu nối để cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ sự nghiệp giáo dục. Trước thềm lễ tuyên dương, chiều 13/11, Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu. Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân lắng nghe tâm tư và đề xuất từ đội ngũ giáo viên trên cả nước, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.
Chia sẻ cùng thầy cô 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của một chương trình nhân văn, góp phần lan tỏa truyền thống "tôn sư trọng đạo", kết nối cảm xúc và hành động của hàng triệu trái tim Việt dành cho những người thầy đang miệt mài cống hiến trong sự nghiệp trồng người.
