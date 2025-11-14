Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân "Chia sẻ cùng thầy cô 2025"

Thứ sáu, 21:40 14/11/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Tối 14/11, Lễ tuyên dương Chia sẻ cùng thầy cô 2025 đã mang đến những khoảnh khắc xúc động về hành trình gieo chữ của những giáo viên nơi rẻo cao, hải đảo và vùng biên giới. 80 giáo viên tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước đã được tôn vinh.

Đây là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động tri ân nhà giáo năm nay do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ: "Ở bất cứ nơi đâu – từ những giảng đường hiện đại giữa thành phố đến những lớp học đơn sơ nơi biên giới, hải đảo – hình ảnh người thầy, người cô vẫn luôn sáng lên bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và khát vọng gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ. Sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của các thầy cô đã làm nên chất lượng của giáo dục, bồi đắp tri thức, nhân cách và khát vọng vươn lên cho học trò, qua đó tạo dựng nguồn lực con người – động lực quyết định đối với sự phát triển bền vững của đất nước".

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô đã bước sang năm thứ 11 và trở thành hoạt động có dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng khi tôn vinh 656 giáo viên từ vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; giáo viên "cắm bản", giáo viên quân hàm xanh, giáo viên dạy học sinh khuyết tật, giáo viên dân tộc thiểu số và những nhà giáo có nhiều sáng kiến đổi mới, đạt thành tích cao trong giảng dạy… Những thầy cô được lựa chọn đều là những người bền bỉ vượt khó, gắn bó với sự nghiệp gieo chữ và được chính quyền, phụ huynh, học sinh tin yêu.

80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân &quot;Chia sẻ cùng thầy cô 2025&quot; - Ảnh 1.

Giao lưu với các thầy cô tại chương trình

Năm nay, chương trình có nhiều điểm mới, đặc biệt là mở rộng quy mô xét chọn đến 248 xã, phường, thị trấn biên giới của 22 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền hai cấp. 80 thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang trực tiếp giảng dạy đã được lựa chọn vinh danh. Trong số các thầy cô được tuyên dương năm nay có 36 thầy cô là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 18 dân tộc anh em như Thái, Mường, Mông, La Chí, Bố Y, Cơ Tu, Jrai, Hà Nhì…

"Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp, một ngọn đèn bền bỉ trong hành trình thầm lặng gieo chữ, giữ gìn tri thức và góp phần bảo vệ từng tấc biên cương của Tổ quốc. Chúng tôi tin rằng tình yêu nghề và lòng tận tụy của các thầy cô chính là nguồn cảm hứng lớn lao cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ hôm nay xin được học ở thầy cô tinh thần bền bỉ vượt khó, lòng nhân ái và niềm tin không đổi vào giá trị của tri thức. Mong các bạn trẻ, ở bất cứ nơi đâu, trên bất cứ hành trình nào, hãy thể hiện lòng biết ơn với những người thầy, người cô của mình bằng những việc làm thiết thực: nỗ lực học tập, sống có trách nhiệm, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiếp nối tinh thần của hành trình "Chia sẻ cùng thầy cô""- anh Nguyễn Tường Lâm nói.

80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân &quot;Chia sẻ cùng thầy cô 2025&quot; - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao biểu trưng và Bằng khen của TWHLHTNVN cho các thầy cô

80 thầy cô đã được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những đóng góp bền bỉ của các thầy cô tại những vùng còn nhiều khó khăn.

Không chỉ lan tỏa tại địa phương, "Chia sẻ cùng thầy cô 2025" còn mở rộng ảnh hưởng trên mạng xã hội với sự đồng hành của TikTok Việt Nam và các đại sứ chương trình như PGS.TS Trần Thành Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh và TikToker Lê Bống. Cuộc thi "Triệu trái tim Việt cùng viết vẽ lời tri ân" thu hút hàng trăm triệu lượt xem, trở thành điểm sáng trong tháng 11. Bên cạnh đó, cuộc thi "Báo chí Chia sẻ cùng thầy cô" nhận hàng chục tác phẩm dự thi, phản ánh chân thực hành trình gieo chữ của các thầy cô vùng khó.

80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân &quot;Chia sẻ cùng thầy cô 2025&quot; - Ảnh 3.

Năm 2025, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" vinh danh 80 nhà giáo

Chương trình còn tạo cầu nối để cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ sự nghiệp giáo dục. Trước thềm lễ tuyên dương, chiều 13/11, Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu. Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân lắng nghe tâm tư và đề xuất từ đội ngũ giáo viên trên cả nước, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.

Chia sẻ cùng thầy cô 2025: Tôn vinh giáo viên tại vùng sâu và xa - Ảnh 1.

80 thầy, cô giáo được tôn vinh trong chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô 2025" đã có buổi gặp mặt cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 13/11

Chia sẻ cùng thầy cô 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của một chương trình nhân văn, góp phần lan tỏa truyền thống "tôn sư trọng đạo", kết nối cảm xúc và hành động của hàng triệu trái tim Việt dành cho những người thầy đang miệt mài cống hiến trong sự nghiệp trồng người.

Chia sẻ cùng thầy cô 2025: Tôn vinh giáo viên tại vùng sâu và xa - Ảnh 2.“Chia sẻ cùng thầy cô năm 2021” tuyên dương giáo viên có nhiều sáng kiến giảng dạy trong thời điểm dịch bệnh COVID-19

GiadinhNet - Năm 2021, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn như bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh COVID-19.

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bức thư viết tay đặc biệt vượt hơn 2.000km của cô giáo ‘Chia sẻ cùng thầy cô’

Bức thư viết tay đặc biệt vượt hơn 2.000km của cô giáo ‘Chia sẻ cùng thầy cô’

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt 60 gương giáo viên chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt 60 gương giáo viên chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2024

Nhiều hoạt động tôn vinh thầy cô giáo trong Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2024

Nhiều hoạt động tôn vinh thầy cô giáo trong Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2024

Nữ thủ khoa khối B chia sẻ về thói quen độc lạ 'hiếm khi ngồi vào bàn học'

Nữ thủ khoa khối B chia sẻ về thói quen độc lạ 'hiếm khi ngồi vào bàn học'

Cùng chuyên mục

9X Việt gây ấn tượng với giới khoa học Mỹ bằng mô hình AI dự báo lũ lụt

9X Việt gây ấn tượng với giới khoa học Mỹ bằng mô hình AI dự báo lũ lụt

Giáo dục - 15 giờ trước

Tiến sĩ Trần Ngọc Vĩnh là tác giả công trình dự báo lũ lụt ứng dụng AI kết hợp mô hình vật lý, đạt độ chính xác cao gấp 6 lần, thử nghiệm trên toàn nước Mỹ.

Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cái

Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cái

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ bỏ mặc, không quan tâm, không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng.

Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo

Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo

Giáo dục - 1 ngày trước

Thay vì nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhiều trường học tại TPHCM kêu gọi chuyển đổi thành học bổng cho học sinh khó khăn.

Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc

Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc

Giáo dục - 2 ngày trước

Trường THPT Anh hùng Núp (Gia Lai) chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước nhựa mềm đánh vào bàn tay học sinh do các em không thuộc bài. Tuy nhiên, đã có 14/15 phụ huynh mong muốn cô giáo tiếp tục được giảng dạy.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh và có giải pháp giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho 21 giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý sau sự cố sạt lở.

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Giáo dục - 2 ngày trước

Tạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Giáo dục - 2 ngày trước

Em nào trả lời sai sẽ bị cô B yêu cầu lên bục giảng xếp hàng, sau đó dùng thước lần lượt đánh vào tay mỗi em 10 cái.

Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025

Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025

Giáo dục - 3 ngày trước

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025 sẽ diễn ra ngày 25 - 26/12, bao gồm cả phần thi Nói cho môn Ngoại ngữ và phần lập trình trên máy vi tính cho môn Tin học.

Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic vật lý trẻ thế giới

Học sinh Việt Nam giành 5 huy chương tại Olympic vật lý trẻ thế giới

Giáo dục - 4 ngày trước

5 học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng tại Olympic vật lý trẻ thế giới năm 2025.

Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh

Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh

Giáo dục - 4 ngày trước

Nhiều trường học từ chối nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay vào đó là sách vở, dụng cụ học tập để tặng học sinh.

Xem nhiều

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an

Giáo dục

Tạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý

Giáo dục
Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Nữ giáo viên bắt học sinh dàn hàng rồi dùng thước đánh

Giáo dục
Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế

Giáo dục
Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo

Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top