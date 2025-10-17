Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạc

Chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Oslo (Na Uy) tới thủ đô Hà Nội, bộ đôi huyền thoại Secret Garden đã tham dự cuộc gặp gỡ truyền thông vào sáng 17/10 do Báo Nhân dân phối hợp tổ chức để chia sẻ về buổi diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay của họ vào tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ với truyền thông về Đêm nhạc "Secret Garden Live in Vietnam".

Khác với sự kiện của hai năm trước, nghệ sĩ Kenny G và nhóm nhạc Bond đã từng trình diễn tại Việt Nam, thì bộ đôi huyền thoại Secret Garden sẽ là lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn. Đêm nhạc “Secret Garden Live in Vietnam” cũng là điểm mở đầu cho tour lưu diễn của Secret Garden cho World tour kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm nhạc năm nay.

Trong cuộc gặp gỡ truyền thông, khi được hỏi "các nghệ sĩ có lời nhắn nào với khán giả Việt Nam thông qua âm nhạc của mình?", huyền thoại Secret Garden đã trả lời: "Cuộc sống giờ bận rộn, mọi người stress và tập trung vào thiết bị điện tử, mạng xã hội nhưng thật khó nếu chỉ tập trung vào điện thoại hay chăm lên mạng xã hội mà không nghĩ tới bản thân. Tôi mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và âm nhạc sẽ dễ dàng tìm thấy sự bình yên đó".

Họ cũng gửi lời cảm hơn đến khán giả Việt Nam, vì khán giả đã thích âm nhạc của họ. "Chúng tôi biết ơn vì điều này. Vì mới đến Việt Nam nên hiện tại tôi chưa thể chia sẻ cụ thể được, chắc phải đợi 2-3 ngày nữa mới có cảm nhận rõ ràng. Tuy nhiên khi tới sân bay và khách sạn, tôi cảm nhận được sự nồng hậu của con người nơi đây. Chúng tôi vui vì âm nhạc được đón nhận và nghe ở Việt Nam cũng như vinh dự được chào đón và đóng góp vào hoạt động thiện nguyện tại đất nước các bạn", đại diện nhóm nhạc Secret Garden.

Bà Fionnuala Sherry - thành viên nhóm nhạc "Secret Garden" nói về cảm xúc khi đến Việt Nam.

Về nhóm nhạc Secret Garden gồm 2 thành viên, Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) thành lập năm 1994. Rolf Lovland sinh năm 1955, bắt đầu tiếp xúc với công việc sáng tác từ khi lên 9 tuổi, được biết đến như một nhà viết nhạc xuất sắc nhất. Ông lấy bằng thạc sĩ tại Học viện âm nhạc Na Uy ở Oslo, từng đại diện quê hương dự thi Eurovision 1985 và đoạt Quán quân. Cùng thời điểm thành lập nhóm “Secret Garden”, Rolf giành giải Grammy Award của Na Uy và là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất nước này với 60 lần có ca khúc lọt bảng xếp hạng radio của kênh phát thanh quốc gia Na Uy. Còn Fionnuala Sherry là người Ireland, biết chơi violin từ khi lên 8, tốt nghiệp Cao đẳng âm nhạc Dublin và đã có thâm niên 10 năm trong Dàn nhạc giao hưởng RTE. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ hàng đầu cùng phong cách âm nhạc khác biệt khiến âm nhạc của họ vừa mang tính hàn lâm, vừa chinh phục được khán giả đại chúng với chất riêng biệt mang đậm màu sắc Bắc Âu.

“Secret Garden Live in Vietnam” diễn ra vào 19h30 ngày 18/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc trên sân khấu thủ đô Hà Nội.

Ông Rolf Løvland - thành viên nhóm nhạc "Secret Garden" trải lòng với báo chí. Clip: Đỗ Quyên



