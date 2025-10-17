Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạc
GĐXH - Bội đôi huyền thoại Secret Garden đã có cuộc gặp mặt với truyền thông Việt Nam và trong cuộc gặp gỡ này, họ đã nhắn gửi thông điệp ý nghĩa đến khán giả.
Chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Oslo (Na Uy) tới thủ đô Hà Nội, bộ đôi huyền thoại Secret Garden đã tham dự cuộc gặp gỡ truyền thông vào sáng 17/10 do Báo Nhân dân phối hợp tổ chức để chia sẻ về buổi diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay của họ vào tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.
Khác với sự kiện của hai năm trước, nghệ sĩ Kenny G và nhóm nhạc Bond đã từng trình diễn tại Việt Nam, thì bộ đôi huyền thoại Secret Garden sẽ là lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn. Đêm nhạc “Secret Garden Live in Vietnam” cũng là điểm mở đầu cho tour lưu diễn của Secret Garden cho World tour kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm nhạc năm nay.
Trong cuộc gặp gỡ truyền thông, khi được hỏi "các nghệ sĩ có lời nhắn nào với khán giả Việt Nam thông qua âm nhạc của mình?", huyền thoại Secret Garden đã trả lời: "Cuộc sống giờ bận rộn, mọi người stress và tập trung vào thiết bị điện tử, mạng xã hội nhưng thật khó nếu chỉ tập trung vào điện thoại hay chăm lên mạng xã hội mà không nghĩ tới bản thân. Tôi mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và âm nhạc sẽ dễ dàng tìm thấy sự bình yên đó".
Họ cũng gửi lời cảm hơn đến khán giả Việt Nam, vì khán giả đã thích âm nhạc của họ. "Chúng tôi biết ơn vì điều này. Vì mới đến Việt Nam nên hiện tại tôi chưa thể chia sẻ cụ thể được, chắc phải đợi 2-3 ngày nữa mới có cảm nhận rõ ràng. Tuy nhiên khi tới sân bay và khách sạn, tôi cảm nhận được sự nồng hậu của con người nơi đây. Chúng tôi vui vì âm nhạc được đón nhận và nghe ở Việt Nam cũng như vinh dự được chào đón và đóng góp vào hoạt động thiện nguyện tại đất nước các bạn", đại diện nhóm nhạc Secret Garden.
Về nhóm nhạc Secret Garden gồm 2 thành viên, Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) thành lập năm 1994. Rolf Lovland sinh năm 1955, bắt đầu tiếp xúc với công việc sáng tác từ khi lên 9 tuổi, được biết đến như một nhà viết nhạc xuất sắc nhất. Ông lấy bằng thạc sĩ tại Học viện âm nhạc Na Uy ở Oslo, từng đại diện quê hương dự thi Eurovision 1985 và đoạt Quán quân. Cùng thời điểm thành lập nhóm “Secret Garden”, Rolf giành giải Grammy Award của Na Uy và là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất nước này với 60 lần có ca khúc lọt bảng xếp hạng radio của kênh phát thanh quốc gia Na Uy. Còn Fionnuala Sherry là người Ireland, biết chơi violin từ khi lên 8, tốt nghiệp Cao đẳng âm nhạc Dublin và đã có thâm niên 10 năm trong Dàn nhạc giao hưởng RTE. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ hàng đầu cùng phong cách âm nhạc khác biệt khiến âm nhạc của họ vừa mang tính hàn lâm, vừa chinh phục được khán giả đại chúng với chất riêng biệt mang đậm màu sắc Bắc Âu.
“Secret Garden Live in Vietnam” diễn ra vào 19h30 ngày 18/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc trên sân khấu thủ đô Hà Nội.
Ông Rolf Løvland - thành viên nhóm nhạc "Secret Garden" trải lòng với báo chí. Clip: Đỗ Quyên
Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mớiXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Sau những năm tháng mong mỏi, cuối cùng Tú cũng đã gặp lại 3 người đàn ông của "Đại bản doanh" ở làng Mây.
Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-ConcertXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...
Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Hương Giang và Kỳ Duyên có màn đối đầu kịch tính trong "Sao nhập ngũ 2025". Cả 2 người đẹp đều cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.
Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì ViễnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 13 "Cách em 1 milimet", Tú vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ xưa cũ, còn Ngân xem ra không thực sự hạnh phúc khi bị chồng dằn vặt vì liên quan đến Viễn.
Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", không qua được ải mỹ nhân sau khi đã say, Đăng cảm thấy ân hận rơi nước mắt có lỗi với vợ con.
'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau thành công của "Sinh tử", "Đấu trí", Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục cho ra mắt bộ phim chính luận mới mang tên "Lằn ranh" lên sóng trong tháng 10.
Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", nửa đêm Linh tới phòng khách sạn của Đăng để lấy hợp đồng, nhưng lại tỏ rõ muốn quyến rũ anh.
Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lýXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bực tức khi Mỹ Anh đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với chồng.
Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóngXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.