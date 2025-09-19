Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’

Ngày 19/9, Báo Nhân Dân tổ chức buổi lễ Công bố chính thức nghệ sĩ quốc tế - Ban nhạc Secret Garden sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng "Good Morning Vietnam" 2025, vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của bộ đôi huyền thoại.

Ra mắt từ năm 2023, "Good Morning Vietnam" là dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng với sứ mệnh đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến Việt Nam, đồng thời lan toả giá trị văn hoá, lịch sử của đất nước Việt Nam tươi đẹp ra thế giới. Hai sự kiện trước đó đã tạo tiếng vang gồm Kenny G Live in Vietnam (11/2023) mở màn chuỗi chương trình, và Bond Live in Vietnam (10/2024) với toàn bộ doanh thu vé được dành ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ.

Sau hai sự kiện thành công vang dội, "Secret Garden Live in Vietnam" là cột mốc tiếp nối hành trình đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam của dự án Good Morning Vietnam, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua hoạt động thiện nguyện của chương trình.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói về việc dàn dựng sân khấu "Secret Garden". Ảnh: Đỗ Quyên

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ: "Secret Garden in Vietnam sẽ có một sân khấu lãng mạn, có những cụm chủ đề nhác nhau. Điều thú vị ở chương trình sẽ như một vườn cổ tích đẹp. Chúng tôi sẽ cố gắng kết hợp văn hóa của Việt Nam và phương Tây, đó là sự hòa hợp, gắn kết với nhau. Tôi sẽ cống hiến cho khán giả một sân khấu đặc biệt, cố gắng có một sân khấu đẹp nhất của chương trình từ trước đến nay".

Về ban nhạc "Secret Garden", các thành viên là bộ đôi nhạc sĩ - nghệ sĩ người Ireland và Na Uy gồm Rolf Løvland (nhà soạn nhạc, pianist) và Fionnuala Sherry (violinist). Nhóm được biết đến trên khắp toàn cầu sau khi chiến thắng cuộc thi âm nhạc đình đám Eurovision 1995 với ca khúc "Nocturne" - một tác phẩm gần như không lời nhưng vẫn chinh phục công chúng nhờ chiều sâu thính phòng và diễn tấu giàu biểu cảm, mở ra bản sắc âm nhạc trữ tình - cổ điển – New Age đặc trưng của họ.. Chiến thắng này mở đường để bộ đôi trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng cổ điển giao thoa (classical crossover).

Bộ đôi nhạc sĩ - nghệ sĩ người Ireland và Na Uy gồm Rolf Løvland (nhà soạn nhạc, pianist) và Fionnuala Sherry (violinist).

Ngoài ca khúc "Nocturme", Sercret Garden còn có hit "You Raise Me Up" (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham). Đây là ca khúc trở thành bản nhạc truyền cảm hứng được hơn 100 nghệ sĩ thu âm lại - từ Josh Groban tới Westlife - và bước vào đời sống văn hóa đại chúng như "dàn hợp xướng cảm xúc" của các lễ tốt nghiệp, sự kiện tôn vinh, hay những khoảnh khắc cần nâng đỡ tinh thần. Phiên bản của Westlife đạt quán quân UK Singles Chart (2005), đưa một giai điệu khởi nguồn từ dự án thính phòng trở thành hiện tượng văn hóa - ví dụ điển hình cho khả năng bắc cầu giữa thính phòng và pop.

Về "Secret Garden Live in Vietnam", đêm nhạc sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 18/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình. Đêm nhạc hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc trên sân khấu thủ đô Hà Nội.