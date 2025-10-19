Gần 4000 khán giả thổn thức hình ảnh quê hương Việt Nam hiện lên trên nền nhạc của Secret Garden

Tối 18/10, gần 4000 khán giả Việt Nam đã được Secret Garden dẫn vào 'khu vườn bí mật' bằng âm nhạc với những tác phẩm kinh điển đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới trong lần đầu lưu diễn tại Việt Nam.

Những bản nhạc quen thuộc hàng chục năm qua cuối cùng đã được chính 2 thành viên chủ chốt Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) cùng 6 thành viên ban nhạc Secret Garden chơi trên sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với chất lượng tuyệt hảo, không khác là mấy so với khi nghe băng đĩa. Hơn 20 nhạc phẩm bất hủ được lựa chọn khéo léo từ 13 album đã phát hành suốt 30 năm qua của nhóm, trong đó hầu hết là các bản hit quen thuộc lần lượt được gửi tới khán giả Thủ đô.

Huyền thoại Secret Garden nổi tiếng với khán giả toàn cầu với ca khúc "You raise me up".

BTC "Secret Garden Live in Vietnam" không hề hứa suông khi nói đây là một trong những sân khấu đẹp nhất mà Secret Garden từng biểu diễn. Ngoài âm nhạc, phần visual art được chuẩn bị công phu cho từng tiết mục. Khán giả không chỉ được bước vào khu vườn đậm chất Bắc Âu mà còn được bước vào khu vườn Việt Nam với những hình ảnh của Việt Nam với đầm sen, khóm tre, đèn lồng, ruộng bậc thang, cánh đồng lúa chín vàng, non nước Ninh Bình... hiện ra thật đẹp trên nền những nhạc phẩm bất hủ của nhóm.

"Secret Garden Live in Vietnam" mở màn với "Windancer'' cùng hiệu ứng đặc biệt hứa hẹn đưa khán giả vào một thế giới ma mị nơi con người hòa quyện với thiên nhiên phóng khoáng. Chắc chắn đêm nhạc không thể thiếu "Nocturne" - tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Secret Garden khi họ vô địch cuộc thi Eurovision châu Âu năm 1995 và bắt đầu hành trình chinh phục khán giả thế giới suốt 30 năm sau đó.

Phần hiệu ứng với hình ảnh cực quang đặc trưng của Bắc Âu xuất hiện trên hệ thống 7 màn hình led trên sân khấu tạo nên một màn biểu diễn hoàn hảo và cuốn hút. Ngay sau đó, khán giả tiếp tục được thưởng thức "Song From A Secret Garden" - ca khúc chủ đề album đầu tiên của nhóm phát hành năm 1996 và cũng là một trong những bản nhạc được nghe nhiều nhất.

Secret Garden đã dành một bất ngờ cho khán giả Việt Nam, đó là lần đầu mang lên sân khấu biểu diễn tác phẩm "Tree of secrets''. Fionnuala Sherry nói một trong những điều tuyệt nhất trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam là họ nhận được sự ủng hộ và tình cảm nhiệt thành của khán giả. Chính vì vậy nhóm đã chơi bài "Thank you" với giọng hát của Espen cùng ca từ đầy ý nghĩa như lời cảm ơn tới khán giả Việt Nam

Điều tuyệt vời nhất luôn để dành đến cuối đáp lại tình cảm của khán giả với những tràng pháo tay không dứt, Secret Garden kết show với bản hit kinh điển "You raise me up" đã được hàng triệu khán giả trên thế giới thuộc nằm lòng. Đây cũng là ca khúc được cover nhiều nhất của Secret Garden với hơn 1000 bản thu âm bằng 50 ngôn ngữ khác nhau, nhiều lần giúp Josh Groban và nhóm Westlife đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Không ai bảo ai, hàng nghìn khán giả ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã bật flash điện thoại hòa theo giai điệu của bài hát.

Hình ảnh đẹp về quê hương Việt Nam trên nền nhạc của Secret Garden được đạo diễn Phạm Hoàng Nam lồng ghép tinh tế.

Đêm nhạc khép lại với 2 tiếng đầy ắp cảm xúc. Không cần tới phiên dịch, Secret Garden chơi liền mạch hơn 20 tác phẩm và giao lưu bằng tiếng Anh bởi âm nhạc chính là ngôn ngữ chung duy nhất kết nối họ và khán giả Việt Nam dù chưa từng đặt chân tới mảnh đất hình chữ S trước đó. Có lẽ chỉ một từ duy nhất có thể mô tả chính xác về "Secret Garden Live In Vietnam" là "tuyệt vời".

Secret Garden trình diễn ca khúc bất hủ "You raise me up"

Ảnh, clip: BTC