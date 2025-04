Ăn chậm có giúp giảm cân không?

1. Lợi ích của ăn chậm

Ăn chậm cho phép não nhận được tín hiệu no vào đúng thời điểm. Quá trình no bụng, báo hiệu cho cơ thể biết rằng đã ăn đủ, mất khoảng 15 đến 20 phút để khởi động. Khi ăn nhanh, bạn có xu hướng vượt quá ngưỡng này trước khi cảm thấy no. Ăn chậm giúp các hormone gây no như leptin đi vào hoạt động và làm giảm cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, việc nhai lâu còn thúc đẩy giải phóng các hormone này, giúp kiểm soát tốt hơn lượng thức ăn nạp vào. Một nghiên cứu của Nhật Bản trên 60.000 người cho thấy những người ăn nhanh có nguy cơ béo phì cao hơn những người dành thời gian để ăn.

Vì vậy, dành thời gian nhai và thưởng thức từng miếng ăn sẽ giúp giảm khẩu phần ăn, do đó giảm tổng lượng calo nạp vào mà không gây khó chịu...

Ăn chậm có thể giúp giảm cân.

2. Một số cách giúp ăn chậm hơn

Việc nhai chậm hơn thường đòi hỏi nỗ lực lúc đầu, nhưng có một số mẹo giúp bạn thực hiện dễ dàng hơn. Để ăn chậm lại, nên ngồi thoải mái, không bị phân tâm. Nguyên tắc đầu tiên là đặt đũa xuống sau mỗi lần ăn để có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta cũng có thể đếm số lần nhai, nhắm tới 15 đến 20 lần mỗi lần ăn.

Hãy chọn những thực phẩm cần nhai nhiều hơn, chẳng hạn như rau sống, trái cây hoặc thịt nạc. Tập trung vào hương vị, kết cấu và mùi thơm của từng loại thực phẩm, một phương pháp lấy cảm hứng từ việc ăn uống chánh niệm, giúp có một bữa ăn chậm rãi và thỏa mãn hơn. Bằng cách luyện tập hàng ngày, những thói quen này sẽ nhanh chóng trở thành phản xạ giúp cải thiện cả quá trình tiêu hóa và kiểm soát cân nặng .

3. Cần kết hợp nhiều phương pháp để giảm cân

Mặc dù ăn chậm giúp no lâu, điều này không có nghĩa là chúng ta có thể bỏ qua chất lượng thức ăn. Giảm cân đòi hỏi sự cân bằng tổng thể, bao gồm lựa chọn thực phẩm lành mạnh và đa dạng, giàu chất xơ, protein, ít đường và chất béo bão hòa.

Để giảm cân cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Thực ra, ăn chậm sẽ không bao giờ bù đắp được cho chế độ ăn mất cân bằng và quá giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc nhai chậm hơn sẽ giúp tránh ăn vặt không cần thiết và lắng nghe cảm giác thèm ăn của mình tốt hơn.

Do đó, ăn chậm là một ‘đòn bẩy’ hành vi mạnh mẽ nhưng phải được kết hợp vào phương pháp cân bằng trong chế độ ăn uống toàn diện hơn. Nói cách khác, đây không phải là một giải pháp thần kỳ mà là một công cụ bổ sung giúp kiểm soát lượng thức ăn được nạp vào.

Để giúp giảm cân cần một có sự tổng hòa nhiều phương pháp như ăn uống, tập luyện, thói quen sinh hoạt nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là cắt giảm lượng calo nạp vào và tăng lượng calo tiêu thụ.