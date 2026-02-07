Anh trai cờ bạc nợ hơn 2 tỷ, bố mẹ bán nhà trả nợ và không chia tài sản cho tôi
Khi anh tôi mang về khoản nợ hơn 2 tỷ đồng vì cờ bạc, bố mẹ tôi quyết định bán căn nhà duy nhất để cứu con và muốn tôi thông cảm vì không được chia tài sản
Nhà tôi có hai anh em nhưng tính nết trái ngược nhau. Từ bé tôi chăm chỉ còn anh trai tôi đã lêu lổng, học hành không đến nơi đến chốn, hết bỏ học lại tụ tập bạn xấu. Bố mẹ tôi làm lụng vất vả, buôn bán nhỏ, cả đời chỉ mong các con nên người nhưng đến giờ dù đã già vẫn khổ sở vì anh trai tôi.
Bố mẹ tôi thường xuyên phải là người đứng ra trả nợ khi anh trai tôi gây chuyện, khi thì bị người ta tìm đến nhà đòi nợ, lúc thì anh trai về thông báo khoản nợ mà không thể không trả… Khi anh có vợ, bố mẹ tôi hy vọng anh sẽ có trách nhiệm và tu chí hơn. Nhưng sau khi cưới, anh trai tôi vẫn không bỏ được cờ bạc, tiền kiếm được bao nhiêu cũng nướng vào những canh bạc đỏ đen, thậm chí vay nóng, vay xã hội đen.
Không ít lần, bố mẹ tôi phải đứng ra trả nợ thay anh. Có lần bán vàng cưới, có lần vay mượn họ hàng, có lần cắm sổ đất… Mỗi lần như vậy, ai cũng nghĩ đây sẽ là lần cuối nhưng rồi mọi chuyện lại lặp lại, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cách đây không lâu, anh trai tôi mang về một khoản nợ hơn 2 tỷ đồng. Khi chủ nợ kéo đến nhà, bố mẹ tôi gần như suy sụp. Sau nhiều đêm mất ngủ, bố mẹ quyết định bán căn nhà đang ở, chỗ dựa duy nhất của cả gia đình để cứu anh.
Bố mẹ bảo tôi thông cảm, rằng toàn bộ số tiền bán nhà phải dùng để trả nợ cho anh trai, nên sẽ không thể chia phần cho tôi. Nếu chia cho tôi, số tiền còn lại không đủ để mua một căn nhà nhỏ cho bố mẹ ở tạm lúc về già.
Tôi không phải người tranh chấp tài sản và hiểu bố mẹ khó xử, hiểu hoàn cảnh éo le này không ai mong muốn. Nhưng điều khiến tôi phản đối không phải là chuyện tiền bạc, mà nếu cứ như thế này không biết bố mẹ phải trả nợ cho anh tôi đến bao giờ, có còn sức để trả nữa không khi tài sản không còn, sức khỏe ngày càng cạn kiệt.
