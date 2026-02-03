Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Còn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng không khí hối hả đã tràn ngập khắp các ngõ ngách của Thủ đô. Trong khi mọi người đang tất bật sắm sửa, lên phương án đi lại, chuẩn bị tàu xe để về quê đoàn viên, tôi lại lặng lẽ đăng ký danh sách trực xuyên Tết tại công ty, đây là năm thứ tư liên tiếp.
Nhiều đồng nghiệp ái ngại hỏi: "Không nhớ nhà à? ". Có chứ, ai lại không muốn ăn bữa cơm tất niên bên gia đình. Tuy nhiên, với cá nhân tôi, sự hy sinh này hoàn toàn xứng đáng cho mục tiêu dài hạn của một người trẻ tỉnh lẻ lập nghiệp tại Hà Nội.
Nhiều người nói ngày Tết mà ở lại thành phố làm thêm, không về quê là cực thân, hoặc phải có vấn đề gì với gia đình nên mới không về quê ngày này. Thế nhưng nếu nhìn dưới góc độ con số, đây là cơ hội tích lũy tài chính hiệu quả.
Công việc đòi hỏi tôi và đồng nghiệp phải thay nhau trực ngày Tết để chăm sóc khách hàng. Khách cần sửa nội dung, sửa thiết kế, chạy quảng cáo hay thậm chí đến cửa hàng quay clip không khí Tết. Mỗi khi cần mà không có ngay, khách sẽ cực kỳ khó chịu.
Vì vậy, công ty sẵn sàng trả mức lương gấp 3 lần để có người làm việc ngày Tết; riêng các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 sẽ có thưởng thêm. Làm 7 - 9 ngày Tết thu được hơn tháng lương, thậm chí còn được các sếp quý thưởng thêm vào ngày đầu đi làm.
Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tại Hà Nội những ngày Tết lại giảm xuống mức tối thiểu, không mất tiền ăn hàng quán, không mất tiền vui chơi bạn bè, bạn bè nhét cho đủ thứ đồ ăn, tủ lạnh công ty cũng ê hề. Quan trọng nhất, tôi không mất tiền quà cáp, không tốn kém tiền xe cộ về quê (vốn rất đắt đỏ và mệt mỏi vào dịp cao điểm), cũng chẳng phải chi khoản mừng tuổi họ hàng vốn là gánh nặng với những người lương tháng 15 triệu đồng. Tôi chỉ phải chi khoảng 5 triệu đồng biếu bố mẹ.
Tiền kiếm được dễ chi tiêu quá tay, nên tôi tiết kiệm bằng cách mua vàng. Mỗi kỳ Tết, tôi kiếm được khoảng 15 triệu đồng từ việc trực, tăng ca. Năm 2023, 2024, mỗi năm tôi mua được 2 chỉ vàng. Năm 2025 giá vàng tăng cao, tôi mua được 1 chỉ. Nghĩa là bằng việc trực xuyên thay vì về quê, tôi có 5 chỉ vàng sau 3 cái Tết. Tết năm nay giá vàng tăng, tôi cũng sẽ cố gắng thêm thắt, chắt bóp để mua 1 chỉ để dành.
Còn việc thăm nom gia đình, tôi thường để dành sau Tết khoảng 1 tháng. Thời điểm này, mọi chi phí đi lại, quà cáp đều rất nhẹ nhàng. Bố mẹ cũng thấu hiểu về đặc thù công việc nên ủng hộ. Nếu ai chê bai, góp ý, bố mẹ cũng chỉ xuề xòa cho qua chuyện.
Ngoài ra, vì tôi đã làm xuyên Tết nên các sếp cũng rất sẵn sàng để tôi nghỉ về thăm quê, có khi còn không bị trừ phép. Đồng nghiệp nhiều người được tôi trực hộ cũng tay bắt mặt mừng cảm ơn, ghi nhận tình cảm. Tính đi tính lại, tôi thấy mình lợi rất nhiều mặt.
Không ít đồng nghiệp lớn tuổi hơn nghĩ rằng tôi tham tiền, không nghĩ đến gia đình mà nhiều năm liền biền biệt trực Tết như vậy. Tuy nhiên, Hà Nội những ngày Tết không chỉ có sự cô đơn, nó còn có những cơ hội. Tôi đang trẻ tuổi, độc thân, sức khỏe tốt và có mục tiêu tài chính rõ ràng, nên nghĩ bản thân cần ở lại làm tăng ca.
Tết là để đoàn viên, nhưng đoàn viên không nhất thiết phải đúng 3 "ngày mùng". Khi kinh tế vững vàng, tôi sẽ có khả năng mang lại cho gia đình cái Tết sung túc hơn, bền vững hơn thay vì chỉ là sự hiện diện ngắn ngủi cùng nỗi lo "rỗng túi" sau kỳ nghỉ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòngTâm sự - 13 giờ trước
Rất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạcTâm sự - 1 ngày trước
Nhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xìTâm sự - 1 ngày trước
Mỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?Tâm sự - 2 ngày trước
Cớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?Tâm sự - 2 ngày trước
Người yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đờiTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày TếtTâm sự - 3 ngày trước
Nhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?
Vì tôi ở rể mà tiền biếu Tết hai bên nội ngoại bằng nhau là coi thường nhà vợ?Tâm sự - 3 ngày trước
Tôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Phản bội vợ con, 70 tuổi tôi phải trả giá sống cô độc giữa con cháu đề huềTâm sự - 4 ngày trước
Ở tuổi 70, khi nhiều người đã an yên bên con cháu, tôi lại sống lủi thủi một mình khi có đủ vợ con và cả đàn cháu nội ngoại.
Biết tin người yêu mang bầu, câu hỏi của gã đàn ông khiến cô gái lạnh ngườiTâm sự
GĐXH - Trong vòng 72 giờ, từ một cô gái đang hạnh phúc, tôi trở thành người phụ nữ mang thai đơn độc giữa nỗi đau mất người thân và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người đàn ông tôi gọi là "chồng tương lai".