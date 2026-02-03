Mới nhất
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm

Thứ ba, 20:56 03/02/2026 | Tâm sự

3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.

Còn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng không khí hối hả đã tràn ngập khắp các ngõ ngách của Thủ đô. Trong khi mọi người đang tất bật sắm sửa, lên phương án đi lại, chuẩn bị tàu xe để về quê đoàn viên, tôi lại lặng lẽ đăng ký danh sách trực xuyên Tết tại công ty, đây là năm thứ tư liên tiếp.

Nhiều đồng nghiệp ái ngại hỏi: "Không nhớ nhà à? ". Có chứ, ai lại không muốn ăn bữa cơm tất niên bên gia đình. Tuy nhiên, với cá nhân tôi, sự hy sinh này hoàn toàn xứng đáng cho mục tiêu dài hạn của một người trẻ tỉnh lẻ lập nghiệp tại Hà Nội.

Nhiều người nói ngày Tết mà ở lại thành phố làm thêm, không về quê là cực thân, hoặc phải có vấn đề gì với gia đình nên mới không về quê ngày này. Thế nhưng nếu nhìn dưới góc độ con số, đây là cơ hội tích lũy tài chính hiệu quả.

- Ảnh 1.

Không về quê ngày Tết, tôi vừa kiếm thêm được tiền tăng ca, vừa tiết kiệm được tiền biếu xén, tiêu pha để mua vàng. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Công việc đòi hỏi tôi và đồng nghiệp phải thay nhau trực ngày Tết để chăm sóc khách hàng. Khách cần sửa nội dung, sửa thiết kế, chạy quảng cáo hay thậm chí đến cửa hàng quay clip không khí Tết. Mỗi khi cần mà không có ngay, khách sẽ cực kỳ khó chịu.

Vì vậy, công ty sẵn sàng trả mức lương gấp 3 lần để có người làm việc ngày Tết; riêng các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 sẽ có thưởng thêm. Làm 7 - 9 ngày Tết thu được hơn tháng lương, thậm chí còn được các sếp quý thưởng thêm vào ngày đầu đi làm.

Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tại Hà Nội những ngày Tết lại giảm xuống mức tối thiểu, không mất tiền ăn hàng quán, không mất tiền vui chơi bạn bè, bạn bè nhét cho đủ thứ đồ ăn, tủ lạnh công ty cũng ê hề. Quan trọng nhất, tôi không mất tiền quà cáp, không tốn kém tiền xe cộ về quê (vốn rất đắt đỏ và mệt mỏi vào dịp cao điểm), cũng chẳng phải chi khoản mừng tuổi họ hàng vốn là gánh nặng với những người lương tháng 15 triệu đồng. Tôi chỉ phải chi khoảng 5 triệu đồng biếu bố mẹ.

Tiền kiếm được dễ chi tiêu quá tay, nên tôi tiết kiệm bằng cách mua vàng. Mỗi kỳ Tết, tôi kiếm được khoảng 15 triệu đồng từ việc trực, tăng ca. Năm 2023, 2024, mỗi năm tôi mua được 2 chỉ vàng. Năm 2025 giá vàng tăng cao, tôi mua được 1 chỉ. Nghĩa là bằng việc trực xuyên thay vì về quê, tôi có 5 chỉ vàng sau 3 cái Tết. Tết năm nay giá vàng tăng, tôi cũng sẽ cố gắng thêm thắt, chắt bóp để mua 1 chỉ để dành.

Còn việc thăm nom gia đình, tôi thường để dành sau Tết khoảng 1 tháng. Thời điểm này, mọi chi phí đi lại, quà cáp đều rất nhẹ nhàng. Bố mẹ cũng thấu hiểu về đặc thù công việc nên ủng hộ. Nếu ai chê bai, góp ý, bố mẹ cũng chỉ xuề xòa cho qua chuyện.

Ngoài ra, vì tôi đã làm xuyên Tết nên các sếp cũng rất sẵn sàng để tôi nghỉ về thăm quê, có khi còn không bị trừ phép. Đồng nghiệp nhiều người được tôi trực hộ cũng tay bắt mặt mừng cảm ơn, ghi nhận tình cảm. Tính đi tính lại, tôi thấy mình lợi rất nhiều mặt.

Không ít đồng nghiệp lớn tuổi hơn nghĩ rằng tôi tham tiền, không nghĩ đến gia đình mà nhiều năm liền biền biệt trực Tết như vậy. Tuy nhiên, Hà Nội những ngày Tết không chỉ có sự cô đơn, nó còn có những cơ hội. Tôi đang trẻ tuổi, độc thân, sức khỏe tốt và có mục tiêu tài chính rõ ràng, nên nghĩ bản thân cần ở lại làm tăng ca.

Tết là để đoàn viên, nhưng đoàn viên không nhất thiết phải đúng 3 "ngày mùng". Khi kinh tế vững vàng, tôi sẽ có khả năng mang lại cho gia đình cái Tết sung túc hơn, bền vững hơn thay vì chỉ là sự hiện diện ngắn ngủi cùng nỗi lo "rỗng túi" sau kỳ nghỉ.

Mừng cưới 5 triệu đồng bị mắng là "tệ bạc": Tôi ám ảnh mãi 1 chỉ vàng bạn tặng năm xưaMừng cưới 5 triệu đồng bị mắng là 'tệ bạc': Tôi ám ảnh mãi 1 chỉ vàng bạn tặng năm xưa

GĐXH - Hôm tôi đám cưới thì bạn mừng cưới tôi một chỉ vàng. Đến khi bạn cưới tôi đang lâm cảnh khó khăn, công ty phá sản, mẹ ốm đau liên miên.

