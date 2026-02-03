Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Rất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Buổi sáng, anh bạn tôi đăng ảnh khoe tiền thưởng Tết lên đến 9 con số. Anh tự hào vì đây là thành quả của cả một năm cố gắng và được sếp tưởng thưởng xứng đáng.
Cứ cuối năm là vậy, những bức ảnh chụp màn hình thông báo biến động số dư ngân hàng kèm dòng chú thích "Thành quả sau một năm vất vả" hay "Cảm ơn sếp vì con số không tưởng", luôn chiếm sóng mạng xã hội.
Buổi chiều, tôi ngồi cà phê cùng một cô bạn. Hỏi Tết này thế nào, cô cười hiền: "May còn được một chút, mong đủ mâm cơm tất niên, chứ mình cũng cố gắng hết sức rồi mà công ty lao đao quá mà". Ánh mắt có chút buồn, bàn tay nhỏ, bối rối ngoáy tròn ly cà phê.
Thu nhập, lương thưởng là thông tin riêng tư, nhưng trên mạng xã hội những ngày cận Tết, nhiều người sẵn sàng chia sẻ. Họ khoe thưởng Tết Nguyên đán cao ngất. Đành rằng hân hoan và tự hào là điều chính đáng, vì đó là thành quả, sự ghi nhận về những nỗ lực lao động trong cả năm, là mồ hôi, nước mắt và những đêm mất ngủ được đền đáp.
Nhưng tôi cho rằng khoe trên mạng trong khi biết rõ rất nhiều người khác đang buồn vì khoản thưởng "có như không" là cách hành xử thiếu sự nhạy cảm, nếu không muốn nói là kém tinh tế.
Không gian mạng xã hội không phải là bàn nhậu hay bữa cơm gia đình, chỉ có bạn bè hay thân nhân ma là không gian mở, nơi có hàng nghìn người cùng xem.
Bên cạnh những công ty ăn nên làm ra nên thưởng cao, luôn có những công ty không gặp thuận lợi, trải qua biến động hoặc đang trong giai đoạn tích lũy để phát triển nên không có thưởng Tết , thưởng tết thấp.
Nhiều chủ doanh nghiệp cố gắng vay mượn, xoay xở để có chút tiền thưởng lo cho nhân viên về quê... Chưa kể, cùng công ty bạn, nhiều người khác có mức thưởng kém xa bạn.
Bạn vui mừng vì mức thưởng cao của mình thế nào thì người nhận thưởng thấp ngậm ngùi thế ấy. Có chút gì đó hẫng hụt, thất vọng, tự ti... Nếu là người tế nhị, bạn không nên để niềm vui của mình làm người khác chạnh buồn, giống như đứng trước một người đói bụng mà kể về bữa tiệc thịnh soạn mình vừa ăn xong.
Khoe tiền thưởng, thực chất là khoe năng lực, khoe vị thế và khoe cả sự may mắn khi được đứng trong một tổ chức tốt. Công khai mức thưởng hàng chục, hàng trăm triệu đồng là đưa ra một thông điệp về năng lực vượt trội của bản thân - "tôi đủ giỏi để tạo ra giá trị lớn", về vị thế của mình trong một tổ chức tốt – nơi đủ tiềm lực tài chính và sự tử tế để đãi ngộ nhân tài. Khoe thì không sai, bạn có quyền, chỉ là hơi thiếu đồng cảm.
Niềm vui được san sẻ một cách kín đáo và chân thành thường có sức nặng lớn hơn. Những người tinh tế và có lòng trắc ẩn, khả năng thấu cảm sẽ nhớ rằng, trong khi mình đang hân hoan với "tháng lương thứ 13, 14, 15" hay mức thưởng Tết đủ mua ô tô, xung quanh không ít người - bao gồm cả đồng nghiệp của mình - đang thở dài.
Chia sẻ niềm vui của mình trong phạm vi phù hợp, theo cách phù hợp và với dối tượng phù hợp chính là tôn trọng cảm xúc của người khác. Người biết sống, có trước có sau sẽ biết giữ cho niềm vui của mình không trở thành nỗi tủi của người khác. Tết là để san sẻ niềm vui thay vì để thi thố xem ai "thắng đời" hơn.
