Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
GĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Kết hôn năm thứ ba, mẹ chồng tôi tay xách nách mang xuất hiện trước cửa nhà với chiếc bao tải dứa. Bà không gõ cửa, mà dùng chìa khóa mở toang vào nhà. Chiếc chìa khóa đó, là chồng tôi – Trần Mặc – đã lén đưa cho bà tuần trước.
Trần Mặc đứng sau lưng mẹ, cúi đầu như đứa trẻ làm sai lỗi. Bà vừa bước vào đã chỉ tay lên căn phòng ngủ chính: "Cái phòng hướng Nam này để mẹ ở." Trần Mặc lắp bắp ngăn lại: "Mẹ, đó là phòng của vợ chồng con..." Bà gạt phắt đi: "Sao? Tôi già rồi không được ở phòng tốt à? Thằng em Trần Hào của anh sắp kết hôn, làm anh làm chị không định ra sức chút nào sao?"
Trần Hào – em chồng tôi – là một gã lông bông, cờ bạc nợ nần chồng chất. Tôi cứ ngỡ Trần Mặc giúp nó trả nợ một nửa là xong chuyện, nào ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
Mẹ chồng ép sang tên nhà cho em trai
Ngày thứ hai, mẹ chồng thay luôn khóa mật mã nhà tôi bằng dấu vân tay của bà với lý do "người già không nhớ được số". Tan làm về, tôi đứng bấm chuông mỏi tay, bà soi qua mắt mèo nhìn tôi suốt 10 phút mới đủng đỉnh ra mở cửa, kèm theo một câu xanh rờn: "Tưởng là trộm, người tử tế ai lại về nhà muộn thế này?"
Trong bếp, số sườn tôi mua hôm qua biến mất, sữa chua tôi tích trữ cũng vơi đi một nửa. Bà thản nhiên bảo: "Đưa cho thằng Hào rồi, nó đang tuổi ăn tuổi lớn." Trần Hào năm nay 28 tuổi, to khỏe hơn cả anh trai nó!
Đỉnh điểm là vào cuối tuần, Trần Hào dẫn bạn gái về chơi. Cô nàng tóc đỏ, móng tay đính đá, vừa vào cửa đã bịt mũi chê nhà lỗi thời. Mẹ chồng tôi đon đả nịnh bợ cô ta, nhưng quay sang tôi thì sầm mặt: "Đứng đần ra đấy làm gì? Đi nấu cơm đi, không thấy có khách à?"
Trong bếp, tôi vô tình nghe thấy mẹ chồng thủ thỉ với cô gái kia về nhà cưới: "Có sẵn rồi đây này!" Cành dao trên tay tôi trượt đi, máu chảy ròng ròng xuống thớt, nhưng tuyệt nhiên không một ai vào hỏi thăm.
Cái kết đắng và chiêu bài "tuyệt thực"
Sau nhiều ngày chịu đựng, mẹ chồng tôi bắt đầu tung chiêu cuối: Tuyệt thực. Lý do là vì Trần Mặc dám nói một câu: "Mẹ không được lấy đồ của vợ con".
Bà khóc lóc thảm thiết, gọi cả cô dì chú bác đến họp mặt để "đòi công đạo". Giữa phòng khách đông đủ người thân, bà yếu ớt đưa ra yêu sách: "Phải sang tên căn nhà này cho thằng Hào. Nó phải có nhà thì người ta mới chịu cưới."
Cô dì chú bác đồng thanh phụ họa: Hiểu Hiểu à, cháu phải hiểu chuyện chứ, cả đời bà ấy khổ cực nuôi con rồi".
Tôi kiên quyết: "Không được!"
Ngay lập tức, mẹ chồng tôi lao đầu vào cửa phòng: "Tôi không sống nữa! Con trai bất hiếu, con dâu độc ác, tôi sống còn ý nghĩa gì!"
Trần Mặc đứng giữa đám đông hỗn loạn, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, anh buông một câu khiến tôi chết lặng: "Được, cứ sang tên đi!"
Cú lật kèo tại "bức tường chịu lực"
Ngày hôm sau, mẹ chồng dẫn cả nhân viên môi giới nhà đất về, chỉ trỏ như thể nhà đã là của bà. Đúng lúc đó, Trần Mặc bước ra, giọng lạnh lùng: "Mẹ, căn nhà này sẽ không sang tên cho ai cả."
Bà lại lăn đùng ra đất, gào khóc: "Trời đất ơi, con trai muốn bức chết mẹ ruột rồi!"
Trần Mặc không hề nao núng. Anh bước đến cạnh bàn ăn, dọn sạch đồ đạc rồi đẩy chiếc bàn ra, chỉ vào bức tường phía sau – đó là bức tường chịu lực của tòa nhà.
Anh nói, giọng bình thản đến đáng sợ: "Mẹ, chỗ này xây chắc lắm. Mẹ muốn đâm thì cứ đâm vào đây cho mạnh!"
Cả căn phòng im phăng phắc. Trần Mặc rút ra một xấp tài liệu: "Mẹ muốn chết cũng được, nhưng trước khi chết, hãy trả lại tiền cho con. Những năm qua mẹ lấy của con 468 nghìn tệ để nuôi thằng Hào, cộng với tiền tuất của bố, tổng cộng là 620 nghìn tệ. Thiếu một xu, con sẽ kiện mẹ tội chiếm đoạt tài sản".
Chưa dừng lại, anh tung ra đòn chí tử: "Còn nữa, nợ cờ bạc của thằng Hào, chủ nợ đã đồng ý dùng căn nhà cũ đứng tên mẹ ở quê để gán nợ. Chính mẹ đã ký tên vào thỏa thuận chuyển giao nợ tuần trước khi mẹ tưởng đó là giấy tờ chuyển hộ khẩu cho thằng Hào đấy".
Mẹ chồng tôi và Trần Hào như hóa đá. Gậy ông đập lưng ông, bà tính toán cả đời, cuối cùng lại bị chính sự thiếu hiểu biết và lòng tham của mình chôn vùi.
Khởi đầu mới sau cơn bão
Chúng tôi dọn ra khỏi căn nhà đầy ám ảnh đó để bắt đầu cuộc sống mới khi tôi mang thai. Trần Mặc thú nhận, anh đã âm thầm thu thập chứng cứ suốt nửa năm qua. Anh không phải là "trai ngoan bám váy mẹ", anh chỉ đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để quét sạch những vướng víu ra khỏi tổ ấm của mình.
Giờ đây, trong căn nhà mới thơm mùi gỗ tươi, Trần Mặc tự tay lắp bộ ga sofa màu trắng có ren mà tôi yêu thích nhất. Anh ôm lấy tôi và con, khẽ nói: "Từ nay về sau, chỉ có ba người chúng ta. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ mẹ con em".
Câu chuyện của HIểu Hiểu chia sẻ trên nền tảng Sohu về mối quan hệ và sự đòi hỏi quá quắt của các thành viên trong gia đình chồng được nhiều người quan tâm, chia sẻ.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xìTâm sự - 8 giờ trước
Mỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?Tâm sự - 18 giờ trước
Cớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?Tâm sự - 1 ngày trước
Người yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đờiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày TếtTâm sự - 1 ngày trước
Nhiều phụ huynh cho con tiền tiêu vặt định kỳ, đưa con tiền lì xì để tiêu ngày Tết, vậy sao không để con làm việc nhà rồi nhận thưởng như công sức lao động?
Vì tôi ở rể mà tiền biếu Tết hai bên nội ngoại bằng nhau là coi thường nhà vợ?Tâm sự - 2 ngày trước
Tôi dành 10 triệu đồng sắm Tết cho bố mẹ vợ, biếu nội ngoại mỗi bên 10 triệu nhưng vợ không chịu, bảo vì tôi ở rể nên tiền biếu bên ngoại nhất định phải nhiều hơn.
Phản bội vợ con, 70 tuổi tôi phải trả giá sống cô độc giữa con cháu đề huềTâm sự - 2 ngày trước
Ở tuổi 70, khi nhiều người đã an yên bên con cháu, tôi lại sống lủi thủi một mình khi có đủ vợ con và cả đàn cháu nội ngoại.
Bị khinh thường vì đi họp lớp trong bộ đồ công nhân, người đàn ông khiến bạn cũ xấu hổ bằng 1 hành độngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Chính trong những buổi họp lớp tưởng như vui vẻ, bản chất của sự phân biệt và định kiến đôi khi lại hiện ra rõ ràng nhất.
Bàn chuyện cưới, bạn trai không cho tôi mang theo cún cưngTâm sự - 3 ngày trước
Khi yêu, dù không thích cún cưng nhưng anh nói tôn trọng sở thích của tôi. Nhưng đến khi bàn chuyện cưới xin, anh lại yêu cầu tôi không mang chó theo cùng…
Có bầu để níu giữ bạn trai, tôi chết lặng khi phát hiện bị cho uống thuốc phá thaiTâm sự - 3 ngày trước
Khi có thai tôi đã rất mừng vì đó là kết quả của tình yêu nhưng khi phải nằm trên giường bệnh, nghe bác sĩ nói thai nhi không thể giữ vì đã uống thuốc phá thai, tôi chết lặng vì người làm điều đó là bạn trai mình…
Bà ngoại chia thừa kế: Cậu, dì nhận tiền tỷ, mẹ tôi tay trắng nhưng cú 'quay xe' phút cuối khiến tất cả ngỡ ngàngTâm sự
GĐXH - "Trên đời này, chỉ có những kẻ 'ngốc' mới xứng đáng cầm bát cơm vàng!". Câu nói của bà ngoại vào giây phút cuối cùng đã làm đảo lộn mọi toan tính của những đứa con ích kỷ. Cậu và dì tôi hí hửng ôm tiền tỷ, để lại cho người mẹ tần tảo của tôi một căn nhà nát kèm khoản nợ lớn.